Воспитывайте своих детей сами! В Союзмультфильме ответили всем, кто сравнивает советские мультики с современными

Взрослые, выросшие на советским мультиках, хотят такого же детства для своих детей. Однако современные дети уже не так интересуются старыми мультфильмами, когда у них есть в свободном доступе куча других, современных мультиков.
Многие родители совсем не любят современные мультики. Они кажутся им слишком глупыми и безнравственными. Идеальный пример этого - мультик "Маша и Медведь". Девочка Маша изо всех своих сил пакостит, а бедный Медведь это всё терпит.
Родители уверены, что именно из-за Маши дети устраивают истерики, из-за Барбоскиных не слушаются родителей, а из-за Фиксиков лезут в розетку пальцами.
Создатель мультика "Маша и Медведь" Наталья Малыгина рассказала KP.RU, что проблема в том, что дети уже другие.
Современные мультсериалы - больше про развлечение и отдых, чем про обучение. Ну кто из взрослых после тяжелого рабочего дня ради разгрузки включит лекцию по химии? Так же и ребенок! Он ходит в школу, посещает кружки и тоже мечтает расслабиться. Наши мульт фильмы более быстрые, яркие, громкие, чем те, которые выпускались несколько лет назад. За это современную анимацию тоже часто ругают. Но тому есть причина - изменившийся темп жизни. И вашему ребенку трудно воспринимать анимацию 50 - 80-х годов, на которой выросли вы.
Главной проблемой стало то, что родители сравниваются мультики своего детства с современными. Девочка Женя из мультика "Цветик-семицветик" намного больше устраивает взрослых, чем невоспитанная Маша. На всех детских площадках слышно, что раньше мультики были другие, они учили хорошему и доброму.
В "Союзмультфильме" посоветовали родителям самостоятельно следить за детьми, а не винить во всём мультики.
Мы рекомендуем родителям внимательно относиться к тому, что смотрят их дети, - говорит Марина Малыгина, пресс-секретарь киностудии «Союзмультфильм». - Различных видеоматериалов сейчас в разы больше, чем во времена нашего детства. В советское время «Союзмультфильм» выпускал 30 мультфильмов в год, и этого было более чем достаточно, а сейчас... Но сравнивать мультфильмы те и сегодняшние не имеет смысла, наши дети живут в совершенно другом мире, в другом визуальном контексте. Задача анимационных студий - найти тот визуальный язык, который будет ребятишкам понятен. Тогда можно, как и много лет назад, рассказывать о вечных ценностях: добре, дружбе, творчестве, взаимовыручке, уважении к старшим и др.
Источник:
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Мораль большинства серий этого сериала: будь говном, но вовремя попроси прощения и все будет чики-пуки.
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если родители последуют этому совету, то такие Марины первые ощутят на себе невостребованность их продукции. хотя та же "Маша и Медведь" - ещё нормальный мультфильм, есть намного более отстойные, но Малыгина в данном случае пытается защитить всю современную анимацию. я так мыслю..
Современные просто оглупляют.