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Воспитывайте своих детей сами! В Союзмультфильме ответили всем, кто сравнивает советские мультики с современными

Воспитывайте своих детей сами! В Союзмультфильме ответили всем, кто сравнивает советские мультики с современными

Автор:
05 июня 2023 14:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: воспитание   дети   интересное   маша и медведь   мнение   мультик   родители   фото   
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Взрослые, выросшие на советским мультиках, хотят такого же детства для своих детей. Однако современные дети уже не так интересуются старыми мультфильмами, когда у них есть в свободном доступе куча других, современных мультиков.

Многие родители совсем не любят современные мультики. Они кажутся им слишком глупыми и безнравственными. Идеальный пример этого - мультик "Маша и Медведь". Девочка Маша изо всех своих сил пакостит, а бедный Медведь это всё терпит.

Родители уверены, что именно из-за Маши дети устраивают истерики, из-за Барбоскиных не слушаются родителей, а из-за Фиксиков лезут в розетку пальцами.

Создатель мультика "Маша и Медведь" Наталья Малыгина рассказала KP.RU, что проблема в том, что дети уже другие.

Современные мультсериалы - больше про развлечение и отдых, чем про обучение. Ну кто из взрослых после тяжелого рабочего дня ради разгрузки включит лекцию по химии? Так же и ребенок! Он ходит в школу, посещает кружки и тоже мечтает расслабиться. Наши мульт фильмы более быстрые, яркие, громкие, чем те, которые выпускались несколько лет назад. За это современную анимацию тоже часто ругают. Но тому есть причина - изменившийся темп жизни. И вашему ребенку трудно воспринимать анимацию 50 - 80-х годов, на которой выросли вы.

Главной проблемой стало то, что родители сравниваются мультики своего детства с современными. Девочка Женя из мультика "Цветик-семицветик" намного больше устраивает взрослых, чем невоспитанная Маша. На всех детских площадках слышно, что раньше мультики были другие, они учили хорошему и доброму.

В "Союзмультфильме" посоветовали родителям самостоятельно следить за детьми, а не винить во всём мультики.

Мы рекомендуем родителям внимательно относиться к тому, что смотрят их дети, - говорит Марина Малыгина, пресс-секретарь киностудии «Союзмультфильм». - Различных видеоматериалов сейчас в разы больше, чем во времена нашего детства. В советское время «Союзмультфильм» выпускал 30 мультфильмов в год, и этого было более чем достаточно, а сейчас... Но сравнивать мультфильмы те и сегодняшние не имеет смысла, наши дети живут в совершенно другом мире, в другом визуальном контексте. Задача анимационных студий - найти тот визуальный язык, который будет ребятишкам понятен. Тогда можно, как и много лет назад, рассказывать о вечных ценностях: добре, дружбе, творчестве, взаимовыручке, уважении к старшим и др.


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Метки: воспитание   дети   интересное   маша и медведь   мнение   мультик   родители   фото   
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14  комментариев
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5k
BenderRodriguez 58 минут назад
Все правильно сказала. Понравилось всех обвинять, что детишки непослушные растут. Родили, вот и воспитывайте.
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1k
investas 47 секунд назад
Говно снимают и мы еще виноваты)
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3k
VPJ 19 минут назад
"Маша и Медведь", из очаровательной мини-серии, где всё было смешно и для детей и взрослых и очень взрослых, превратился в полное визжащее говно, когда его, брЕнд, мать его етить, купил ПАААА-БББАААААААММММ!!!!Netflix https://kinoreporter.ru/netflix-kupil-rossijskij-multserial-masha-i-medved/https://kinoreporter.ru/netflix-kupil-rossijskij-multserial-masha-i-medved/
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1k
ruslan d Полчаса назад
А не пробовали снимать хорошие мультики , а не богатырей , на которых стыдно смотреть ...
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60
Джем ruslan d 7 минут назад
если и воспитывать детей доброму то всех. А то получится что дети чиновников и капиталистов будут расти во вседозволенности, а для простых людей нравственные нормы и ограничения.
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142k
стас 37 минут назад
Мы рекомендуем родителям внимательно относиться к тому, что смотрят их дети, - говорит Марина Малыгина, пресс-секретарь киностудии «Союзмультфильм"

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если родители последуют этому совету, то такие Марины первые ощутят на себе невостребованность их продукции. хотя та же "Маша и Медведь" - ещё нормальный мультфильм, есть намного более отстойные, но Малыгина в данном случае пытается защитить всю современную анимацию. я так мыслю..
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15k
Smiley 43 минуты назад
Советские мульты учили добру, хорошему поведению и поступкам.
Современные просто оглупляют.
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28k
Serg2001 Час назад
Потому что советские мультфильмы учили детей тому, что в современной жизни современным детям будет только мешать, когда они вырастут... к сожалению. ИМХО.
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PokemonKa
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