Воспитывайте своих детей сами! В Союзмультфильме ответили всем, кто сравнивает советские мультики с современными

Многие родители совсем не любят современные мультики. Они кажутся им слишком глупыми и безнравственными. Идеальный пример этого - мультик "Маша и Медведь". Девочка Маша изо всех своих сил пакостит, а бедный Медведь это всё терпит.

Родители уверены, что именно из-за Маши дети устраивают истерики, из-за Барбоскиных не слушаются родителей, а из-за Фиксиков лезут в розетку пальцами.