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В Индии мартышка устроила беспредел на железнодорожной станции

В Индии мартышка устроила беспредел на железнодорожной станции

Автор:
27 сентября 2023 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   животные   лангуры   мартышка   милота   на железнодорожной станции   обезьяна   работа   
993
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Обезьянка полчаса деловито перебирала документы и печатала что-то на компьютере.

Поскольку у индийцев лангуры в большом почете, выгонять хвостатую никто не стал, а напротив — от души накормили

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Метки: Видео   Индия   животные   лангуры   мартышка   милота   на железнодорожной станции   обезьяна   работа   
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4  комментария
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36k
Опаньки 2 часа назад
а потом наняли на работу
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19k
anpetrof 22 минуты назад
Квартальный отчёт делает
!
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513
thrashbox Полчаса назад
Что-то дико старое - где они ЭЛТ-монитор нашли ?
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Она же пару дней там уже была.
Понравилось и она вернулась?
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Olxi

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