В Индии мартышка устроила беспредел на железнодорожной станции

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Обезьянка полчаса деловито перебирала документы и печатала что-то на компьютере.
Поскольку у индийцев лангуры в большом почете, выгонять хвостатую никто не стал, а напротив — от души накормили
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