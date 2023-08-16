Жалобно скулил: сотрудники МЧС спасли щенка из бетонного плена

Жители Луганска 13 августа услышали жалобно скулящего щенка, который застрял между зданием и забором, и обратились за помощью в службу МЧС.
«К месту происшествия, прибыл дежурный караул СПСЧ. Собака оказалась в узкой щели между строением администрации рынка и бетонной плитой забора. При помощи гидравлического и шанцевого инструмента сотрудники МЧС проделали в плите технологическое отверстие», — сказано в сообщении.
Все действия по спасению малыша проходили с соблюдением безопасности. В результате, спустя 40 минут питомец оказался на свободе.
По информации ведомства, щенок не пострадал, но еще не которое время от шока не мог сдвинуться с места.
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И свезло ему, что он застрял в Луганске, где и так все раздолбано. Шиш бы его на красивой улице достали.