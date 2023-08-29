Хитрая обезьянка застала туристку врасплох

Девушка отдыхала в компании своих друзей в парке развлечений на Филиппинах, как вдруг чуть не осталась без своего смартфона. Обезьяна отняла гаджет у девушки и сняла её панику.
Грейси Санго, 21-летняя любительница животных, проводя досуг в компании своих друзей в парке развлечений Хорхе Таун (провинция Давао-де-Оро, Филиппины), была запечатлена шустрым приматом на похищенный у неё смартфон.
Посетительница зверинца явно не ожидала молниеносной атаки на её собственность со стороны находящегося в вольере представителя местной фауны.
Обезьяна вырвала гаджет из рук туристки и продолжила съёмочный процесс, запечатлев реакцию девушки, которая начала прыгать и буквально умолять пленного зверя вернуть ей похищенный телефон. Впрочем, примат не смог просунуть устройство сквозь ограждение и завладеть им. Девушке повезло и она забрала свой гаджет у похитителя.
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