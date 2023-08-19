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Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство отлучившейся на охоту львицы

Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство отлучившейся на охоту львицы

Автор:
19 августа 2023 10:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Горные львята   Реакция   животные   люди   милота   позитив   фото   
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Котята никогда не видели людей и не знают, как реагировать. Один из них пытался рычать, а второй замурчал. Биологи убедились, что с котятами всё в порядке, и ушли.

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Метки: Видео   Горные львята   Реакция   животные   люди   милота   позитив   фото   
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1  комментарий
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Matrosskin Час назад
Однажды одна девочка залезла в клетку покормить льва. Ну что сказать, девочка хотела покормить льва - девочка покормила льва... ( у львят мог быть хороший запас пищи, если бы львица внезапно вернулась)
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