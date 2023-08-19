Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство отлучившейся на охоту львицы

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Котята никогда не видели людей и не знают, как реагировать. Один из них пытался рычать, а второй замурчал. Биологи убедились, что с котятами всё в порядке, и ушли.
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