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В Индии раненая обезьяна обратилась за помощью в человеческую больницу

В Индии раненая обезьяна обратилась за помощью в человеческую больницу

Автор:
11 июня 2022 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Индия   видео   животные   обезьяна   помощь   фото   
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Доктор С. М. Ахмед из Сасарама (штат Бихар, Индия) первоначально немного испугался, когда увидел, что к нему в клинику пришла обезьяна с детёнышем.


Но животное вело себя спокойно и прилично. Оно как будто терпеливо ожидало, когда же врач обратит на него внимание. Присмотревшись к посетительнице, доктор увидел несколько ран у него на мордочке.

Похоже, сообразительный зверёк прекрасно понял, где именно может получить помощь. И врач показал себя подлинным профессионалом — он сделал пациентке укол от столбняка и намазал раны заживляющей мазью. После этого обезьяне было позволено полежать и отдохнуть.


Весть о том, что С. М. Ахмед лечит обезьяну, быстро распространилась по округе, и очень скоро в клинику явилась целая толпа зевак. Но доктор попросил всех любопытных разойтись, чтобы его необычная пациентка не нервничала и смогла беспрепятственно покинуть больницу.


Источник:

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Метки: Индия   видео   животные   обезьяна   помощь   фото   
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4  комментария
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246
Карл Час назад
Доктор молодец!
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Majul Минуту назад
Храни боги подобных людей! Красавец мужик.
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Александр Н. 17 минут назад
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Куртуазный Маньерист 19 минут назад
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