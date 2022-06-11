В Индии раненая обезьяна обратилась за помощью в человеческую больницу

Доктор С. М. Ахмед из Сасарама (штат Бихар, Индия) первоначально немного испугался, когда увидел, что к нему в клинику пришла обезьяна с детёнышем.
Но животное вело себя спокойно и прилично. Оно как будто терпеливо ожидало, когда же врач обратит на него внимание. Присмотревшись к посетительнице, доктор увидел несколько ран у него на мордочке.
Похоже, сообразительный зверёк прекрасно понял, где именно может получить помощь. И врач показал себя подлинным профессионалом — он сделал пациентке укол от столбняка и намазал раны заживляющей мазью. После этого обезьяне было позволено полежать и отдохнуть.
Весть о том, что С. М. Ахмед лечит обезьяну, быстро распространилась по округе, и очень скоро в клинику явилась целая толпа зевак. Но доктор попросил всех любопытных разойтись, чтобы его необычная пациентка не нервничала и смогла беспрепятственно покинуть больницу.
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АНТИФИШКИ
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