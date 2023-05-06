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Вся правда о том, как это — работать с большими пандами

Вся правда о том, как это — работать с большими пандами

Автор:
06 мая 2023 09:40
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   милота   панда   работа   фото   
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Видеонарезка из заповедников и зоопарков, где живут самые милые мишки на свете.

Бамбуковые медведи, как еще называют больших панд, одни из самых милых обитателей земного шара: не зря они стали символом WWF. Сегодня панд в дикой природе чуть больше двух тысяч, и это отличный показатель: еще в начале 2000-х в лесах их насчитывалось в два раза меньше.

Рост численности этих животных — заслуга зоозащитных организаций, которые делают все возможное, чтобы сохранить уязвимый вид. У панд очень низкий уровень рождаемости, а в неволе они вообще практически не размножаются. Поэтому сегодня панды появляются на свет даже с помощью ЭКО. У бамбукового медведя рождается один или два детеныша, однако мама обычно следит только за первым. По этой причине за молодой мамой пристально наблюдают, помогая ей выхаживать второго малыша.

Присматривать за этими животными — лучшая работа.


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Метки: в мире   видео   животные   милота   панда   работа   фото   
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14k
a_komolow 2 часа назад
Забавные!
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Babangdida Час назад
Ta-a-aк, а куда высылать счёт на ремонт мимиметра?
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