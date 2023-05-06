Вся правда о том, как это — работать с большими пандами

Рост численности этих животных — заслуга зоозащитных организаций, которые делают все возможное, чтобы сохранить уязвимый вид. У панд очень низкий уровень рождаемости, а в неволе они вообще практически не размножаются. Поэтому сегодня панды появляются на свет даже с помощью ЭКО. У бамбукового медведя рождается один или два детеныша, однако мама обычно следит только за первым. По этой причине за молодой мамой пристально наблюдают, помогая ей выхаживать второго малыша.