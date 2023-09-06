Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди

Помните «Спит спокойно старый слон,/Стоя спать умеет он»? Слоны действительно умеют спать стоя, и часто именно такую позу для сна выбирают взрослые животные. Однако спят они очень мало, ведь большую часть суток эти гиганты заняты поиском пищи. Поэтому сон у них короткий: в среднем в дикой природе слоны спят от двух до четырех часов в сутки. Несмотря на то, что сон этих животных не очень крепкий, и они чаще дремлют, слоны иногда даже храпят.