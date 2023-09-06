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Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди

Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди

Автор:
06 сентября 2023 07:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   милота   слон   слонёнок   
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Слоненок очень крепко спал и мама забеспокоилась. После нескольких попыток разбудить малыша самостоятельно, слониха была вынуждена прибегнуть к помощи сотрудников зоопарка.

Помните «Спит спокойно старый слон,/Стоя спать умеет он»? Слоны действительно умеют спать стоя, и часто именно такую позу для сна выбирают взрослые животные. Однако спят они очень мало, ведь большую часть суток эти гиганты заняты поиском пищи. Поэтому сон у них короткий: в среднем в дикой природе слоны спят от двух до четырех часов в сутки. Несмотря на то, что сон этих животных не очень крепкий, и они чаще дремлют, слоны иногда даже храпят.

Чтобы лучше выспаться, слоны могут и лечь на траву. Правда, вставать из такого положения взрослому животному будет непросто. Слонята как раз наоборот предпочитают сон на боку, выбирая при этом мягкую травку в качестве подстилки. К тому же в них еще не так много веса, они более активные, так что встать им гораздо проще и быстрее, чем их родителям.

Правда, проснуться иногда бывает сложно, отчего слонята заставляют волноваться маму. На видео как раз попал такой случай: мама пытается безуспешно разбудить своего соню. В итоге на помощь приходят обеспокоенные сотрудники зоопарка, которым не сразу удается разбудить слоненка.

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Метки: Видео   Прикол   животные   милота   слон   слонёнок   
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6  комментариев
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2k
Victor Час назад
ну, вот, теперь сайт хорошего настроения
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5k
Интерактивный Конвертер 15 минут назад
Проснулся посмотрел и сразу к маме.
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6k
Мотыль ВС 19 минут назад
М-милота
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1k
Max Полчаса назад
Ну мам, дай поспать.... мне сегодня ко второму уроку!!!
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508
Dsident Полчаса назад
Очень мило)
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1k
Бэмсяра Час назад
даже слонику поспать не дают)))
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Fidel

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