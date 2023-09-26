25 фотографий, показывающих знакомые вещи совершенно по-новому

Автор:
26 сентября 2023 13:13
Эти снимки дают уникальную возможность взглянуть на мир немного с другого ракурса, выбрать другую «точку отсчета». Знаете, как выглядит перекати-поле, которое еще не высохло и не лишилось корней? А жемчужину в разрезе когда-нибудь видели?
1. Фотография космического корабля, покидающего нашу атмосферу, сделанная НАСА
2. Как выглядят сотни ворон на верхушках заснеженных деревьев ночью
3. Как укладывают кирпичные улицы в Нидерландах
4. Артишоки — это цветы. Вот как они выглядят, если не собирать их для употребления в пищу
5. Внутри эта гитара выглядит как квартира, которую мало кто может себе позволить
6. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит компьютерный томограф без крышки?
7. Вот как выглядит нижняя сторона листа кувшинки
8. Вид на зал театра из-за сцены
10. Кровеносные сосуды руки
11. Вот как выглядит шар для боулинга внутри
12. Как выглядит современный линкор без воды вокруг него
13. У черепах самый странный скелет
14. Человеческий эмбрион на ранней стадии развития на кончике иглы
15. Дыхательное отверствие (дыхало) синего кита
16. Вот как выглядит свежее перекати-поле
17. Глазное яблоко после пересадки роговицы
18. Вот как выглядит свежесрезанная с дерева корица
19. Внутренности двери хранилища в банке, работа 1800-х годов
20. Зрелая живая изгородь, разрезанная пополам
21. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит самая вершина Эвереста?
23. Транспортный диспетчерский центр в Пекине
24. Редкий шанс оценить размер лопасти морской ветряной турбины
25. Как выглядит свет внутри маяка (с оригинальной линзой Френеля)
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Эти фото притащили на сайт в юбилейный СОТЫЙ раз.
Совершенно по-новому
Собянину не показывайте.
Ну какая у томографа может быть крышка?
И - "самая вершина Эвереста".