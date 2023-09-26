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25 фотографий, показывающих знакомые вещи совершенно по-новому

25 фотографий, показывающих знакомые вещи совершенно по-новому

Автор:
26 сентября 2023 13:13
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вещи в разрезе   внутренности   другой взгляд   интересно   по-другому   познавательно   с другого ракурса   с другого угла   удивительное рядом   
1644
26

Эти снимки дают уникальную возможность взглянуть на мир немного с другого ракурса, выбрать другую «точку отсчета». Знаете, как выглядит перекати-поле, которое еще не высохло и не лишилось корней? А жемчужину в разрезе когда-нибудь видели?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещи в разрезе   внутренности   другой взгляд   интересно   по-другому   познавательно   с другого ракурса   с другого угла   удивительное рядом   
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9  комментариев
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24k
sssss3 Час назад
Комментарий к фото
Какой к чёртовой матери ЛИНКОР, вы хоть представляете размер Линейного Корабля ВМФ??? Это корвет, эсминец, что угодно, но не линкор....
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4k
Наталья 11 минут назад
Комментарий к фото
Родственник чертополоха?
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2k
Vergüenza Ajena 14 минут назад
Ура!!!!
Эти фото притащили на сайт в юбилейный СОТЫЙ раз.
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111k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Раз в месяц - не баян!
Совершенно по-новому
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13k
Евгений Час назад


Собянину не показывайте.
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477
Konstantin Lebedev Час назад
Мультголова, поправь текст.
Ну какая у томографа может быть крышка?
И - "самая вершина Эвереста".
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477
Konstantin Lebedev Час назад
И - "Дыхательное отверствие".
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Мультголова

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