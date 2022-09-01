Ну очень редкие явления наших будней!

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Такое нечасто увидишь, но если уж увидел - то никогда не забудешь!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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