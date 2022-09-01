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Сообщество Удивительное рядом 409 постов • 62 подписчика подписаться
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Ну очень редкие явления наших будней!

Ну очень редкие явления наших будней!

Автор:
01 сентября 2022 15:13
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: веселые картинки   и так бывает   интересно   необычное   неожиданно   познавательно   странное   удивительное рядом   
769
29
Такое нечасто увидишь, но если уж увидел - то никогда не забудешь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: веселые картинки   и так бывает   интересно   необычное   неожиданно   познавательно   странное   удивительное рядом   
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3  комментария
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62k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
Это не природа! Это Арбоскульптура! Конкретно создателем этого кресла является Гэвин Манро.
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71k
Viktor Час назад
Ну, допустим, это не создано природой! Это арбоскульптура - постройки, архитектурные формы, предметы мебели и т.д., созданы человеком. Иногда для создания таковых требуется около 10 лет!

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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Серьёзно?
Не ты ли писало пару дней назад, что человек потратил несколько лет на это дерево чтобы "выросло" кресло?
Да и хоть изредка включай мозг: САМО дерево НЕ МОГЛО так вырасти.
Или у тебя мухи в голове вместо мозга?
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