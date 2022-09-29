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0 Источник: Испания стала первой европейской страной, где женщинам начали предоставлять трехдневный "менструальный отпуск" из-за болей в критические дни.

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0 Источник: Этот фонтан специально был построен таким образом, чтобы в то время дня, когда на него падает солнце, он казался текущим жидкой лавой.

0 Источник: Инженер на пенсии Том Браун имеет необычное хобби: он спасает от исчезновения сорта яблонь, и за 25 лет спас уже более 1200.

0 Источник: Японский художник Мичури создал необычный дизайн влажных салфеток: коробка оформлена в виде айсберга.

0 Источник: Эта монета, на одной стороне которой написано "иди спать", а на другой - "еще страничку", поможет решить, достаточно ли вам читать на ночь, или можно просмотреть еще несколько страниц.

0 Источник: Фотограф-любитель Стюарт Мюррей заснял редчайшую "фигуру ангела" над горизонтом на побережье Абердиншира в Шотландии.

0 Источник: Во время прогулки мужчина нашел в Коста-Рике серебряного скарабея.

0 Источник: "Радужная повязка-облако в небе над городом Хайкоу, провинция Хейнань.

0 Источник: В мебельных магазинах появились столики, совмещенные с лежанкой для домашних любимцев.

0 Источник: Фотограф Джейсон Рейли запечатлел молнию в окружении двух радуг.

0 Источник: Голландский музей "Корпус" - единственный в мире, где можно совершить путешествие по организму человека.

0 Источник: Это кушетка-бегемот с ящиком для хранения. Производитель называет ее "гиппопоттоманкой".

0 Источник: Университет Индианы разбил сквер на крыше своего главного корпуса. Он обеспечивает приток кислорода и помогает охлаждать помещения.

0 Источник: Этот необычный глобус днем показывает Землю, а ночью - карту небесной сферы.

0 Источник: Французский уличный художник по прозвищу "уличный хирург" по ночам заполняет дыры в асфальте красивой мозаикой.

0 Источник: Художница Диана Евтух заполняет вышивками трещины в коре деревьев.

0 Источник: После того, как засуха полностью иссушила одну из рек в Техасе, ученые обнаружили на ее дне следы динозавра возрастом 113 миллионов лет.

0 Источник: Компания Mattel посвятила одну из своих кукол Барби антропологу Джейн Гудолл. Она вышла в серии "знаменитые женщины".

0 Источник: Компания предлагает своим клиентам присылать каждый месяц коробку-сюрприз с артефактами 1980-90-х, чтобы они могли вспомнить детство и юность.

0 Источник: Дизайнер превратил знаменитый мем "Гомер в кустах" в держалку для губки.

0 Источник: Исследователи из Университета Нью-Йорка сделали робота, способного имитировать движения рыбы. Когда робот попал к настоящим рыбам, он был принят за своего и вскоре стал их лидером.

0 Источник: Новая мода в японских ресторанах - оформлять суши в виде забавных фигурок животных.

0 Источник: Художница Хельга Штенцель превращает сушку белья в художественные инсталляции.

0 Источник: Любители животных теперь могут сделать карточку покемона, посвященную своему любимцу.

0 Источник: Эти клейкие бумажки для записок сдекланы в форме мужчины, который медленно лысеет по мере того, как бумажки используются.

0 Источник: Ювелир Диана Калдареску сделала серьги в виде люстры с собственным источником света.

0 Источник: Эксперты восстановили самую большую старинную карту мира, где обнаружили обозначение мест обитания единорогов, людей-ящериц и русалок.

0 Источник: Скульптура Джека Торренса из "Сияния" специально для книжной полки.

0 Источник: Кепки с глазами - пугающие и притягательные.