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30 фактов, которые вас удивят

30 фактов, которые вас удивят

Автор:
29 сентября 2022 16:59
Сообщество : Факты
Метки: вот это да!   интересно   неожиданно   познавательно   странные истории   удивительное рядом   удивительные факты   факты   
1595
31
Наша реальность всегда найдет, чем вас удивить! Неожиданные факты о мире пригодятся, чтобы произвести впечатление на того, кто вам нравится, или завести светскую беседу в компании. Так что читай и запоминай!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   интересно   неожиданно   познавательно   странные истории   удивительное рядом   удивительные факты   факты   
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10  комментариев
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5k
yahaomsk 2 часа назад
единственная нужная вещь - последняя по списку
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Alf 3 минуты назад
А мне больше всего столик понравился, совмещенный с лежанкой для домашних любимцев. Нужная вещь. Вот ещё такого типа:
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15k
Алекс 9 минут назад
Автор. Подскажу тебе еще один "удивительный" как ты любишь факт - Юлия Якубеня уронила отварную сосиску
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2k
Старичок 55 минут назад
Комментарий к фото
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1k
Шурман Час назад
Были с женой и детьми , все очень понравилось особенно ходить в 3 очках в мозгах .
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3k
александр 2 часа назад
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18k
сергей костюнин 2 часа назад
Как можно завести светскую беседу прочитав всё ЭТО ?
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Белая Муха

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