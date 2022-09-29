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Наша реальность всегда найдет, чем вас удивить! Неожиданные факты о мире пригодятся, чтобы произвести впечатление на того, кто вам нравится, или завести светскую беседу в компании. Так что читай и запоминай!
Испания стала первой европейской страной, где женщинам начали предоставлять трехдневный "менструальный отпуск" из-за болей в критические дни.
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Этот фонтан специально был построен таким образом, чтобы в то время дня, когда на него падает солнце, он казался текущим жидкой лавой.
Инженер на пенсии Том Браун имеет необычное хобби: он спасает от исчезновения сорта яблонь, и за 25 лет спас уже более 1200.
Японский художник Мичури создал необычный дизайн влажных салфеток: коробка оформлена в виде айсберга.
Эта монета, на одной стороне которой написано "иди спать", а на другой - "еще страничку", поможет решить, достаточно ли вам читать на ночь, или можно просмотреть еще несколько страниц.
Фотограф-любитель Стюарт Мюррей заснял редчайшую "фигуру ангела" над горизонтом на побережье Абердиншира в Шотландии.
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Университет Индианы разбил сквер на крыше своего главного корпуса. Он обеспечивает приток кислорода и помогает охлаждать помещения.
Французский уличный художник по прозвищу "уличный хирург" по ночам заполняет дыры в асфальте красивой мозаикой.
После того, как засуха полностью иссушила одну из рек в Техасе, ученые обнаружили на ее дне следы динозавра возрастом 113 миллионов лет.
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Компания предлагает своим клиентам присылать каждый месяц коробку-сюрприз с артефактами 1980-90-х, чтобы они могли вспомнить детство и юность.
Исследователи из Университета Нью-Йорка сделали робота, способного имитировать движения рыбы. Когда робот попал к настоящим рыбам, он был принят за своего и вскоре стал их лидером.
Эти клейкие бумажки для записок сдекланы в форме мужчины, который медленно лысеет по мере того, как бумажки используются.
Эксперты восстановили самую большую старинную карту мира, где обнаружили обозначение мест обитания единорогов, людей-ящериц и русалок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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