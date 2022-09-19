Фотофакты, которые вас удивят

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Фотография может быть убедительнее тысячи слов, и один взгляд на нее может кардинально изменить ваше мнение о человеке, предмете или явлении. Посмотрите - и убедитесь!
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«Поцелуй смерти» гонщика Альфонсо Де Портаго и его невесты Линды Кристиан. Портаго разбился насмерть вскоре после старта
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Семья Зионы Чаны, Индия
В настоящее время покорителем Книги рекордов Гиннесса является плотник Зиона Чана. В его "семейный полк" на момент регистрации входило 192 человека. Только здесь ситуация немного другая. Чтобы родить 94 ребёнка ему понадобилось... 39 жён. Да, мужчина не только рекордсмен, но и ловелас. Также семья пополнилась 33 внуками и 14 невестками. Разместились родственники в четрёхэтажном 100-комнатном доме, где даже есть своя школа, мастерские, хлев и курятник.
главное не спрашивайте про самолет, его остатки и почему нет характерных поверждений вокруг, а есть то что есть. если у вас возникли такие вопросы - бахните "этодругина" сразу пачку..
Где обломки самолёта?!
Зато, если посмотреть на последствия ударов крылатыми ракетами, например по зданиям в современной Украине...
Вот удар предположительно Калибром по администрации в Николаеве. Поразительно похожие разрушения, сосредоточенные в одном месте.
ЗЫ. Фотки корректные, очень "честные", так как взяты с вражеских сайтов.
А тёщи где!?
Разговор в автосервисе:
Мужики, бампер отвалился, вы здесь приварите немного а дома я намертво проволокой его прикручу!
https://yandex.ru/turbo/fishki.net/s/4161316-izgotovlenie-provoloki-v-drevnosti-istorija.htmlhttps://yandex.ru/turbo/fishki.net/s/4161316-izgotovlenie-provoloki-v-drevnosti-istorija.html