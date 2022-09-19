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Фотофакты, которые вас удивят

Фотофакты, которые вас удивят

Автор:
19 сентября 2022 13:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: вот это да!   и такое бывает   интересно   познавательно   удивительное рядом   фото   фотомир   фотофакты   
5266
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Фотография может быть убедительнее тысячи слов, и один взгляд на нее может кардинально изменить ваше мнение о человеке, предмете или явлении. Посмотрите - и убедитесь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   и такое бывает   интересно   познавательно   удивительное рядом   фото   фотомир   фотофакты   
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28  комментариев
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310
дмитрий 3 часа назад
пентагон больше всего понравилось))))
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8k
Мариус Полчаса назад


Семья Зионы Чаны, Индия

В настоящее время покорителем Книги рекордов Гиннесса является плотник Зиона Чана. В его "семейный полк" на момент регистрации входило 192 человека. Только здесь ситуация немного другая. Чтобы родить 94 ребёнка ему понадобилось... 39 жён. Да, мужчина не только рекордсмен, но и ловелас. Также семья пополнилась 33 внуками и 14 невестками. Разместились родственники в четрёхэтажном 100-комнатном доме, где даже есть своя школа, мастерские, хлев и курятник.

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12k
ALFIE 52 минуты назад
Комментарий к фото

главное не спрашивайте про самолет, его остатки и почему нет характерных поверждений вокруг, а есть то что есть. если у вас возникли такие вопросы - бахните "этодругина" сразу пачку..
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4k
Компьютер DELL монитором 52 минуты назад
Пентагон прям глаз радуется !!!
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2k
Alex Час назад
Про крысолова хрень какая-то. Неужели они с ружьем за крысами бегали по канализации? Один патрон - одна крыса в лучшем случае. А их там сотни. Эффективность нулевая. Что-то на этой фотографии не то изображено.
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−68
ЛехаЧифирь Час назад
ПВОшники в Америке уходят на обед.
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4k
Babangdida 2 часа назад
"Самая большая семья в мире: муж, 39 жен, 94 ребенка"
А тёщи где!?
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48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну вот это кстати норм, если бы еще без человеческой части...а то в итоге в фильме ну совсем не страшный Воландеморт... он скорее какой жалкий там постоянно
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48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
вот это тема)
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881
ChePaev 3 часа назад
а что, разве 1400 лет назад люди уже знали что такое "казахская сварка" и умели делать проволоку???
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