В 2016 году мужчина съел один из острейших перцев в мире - перец-призрак, или Бхут Джолокия, - на конкурсе еды, после чего выпил 6 стаканов воды, чтобы остудить пожар в животе. В результате его так сильно рвало, что у него разорвался пищевод, и его срочно доставили в больницу, где врачи обнаружили коллапс левого легкого. Он провел 23 дня в больнице и был отправлен домой с гастростомой.