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Факты, которые вас удивят

Факты, которые вас удивят

Автор:
12 октября 2022 11:58
Сообщество : Факты
Метки: вот это да!   и так бывает   интересно   много нового   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   факты   
914
28
Жизнь полна удивительных явлений и поразительных фактов - и с некоторыми из них мы сейчас познакомимся. После этого ваша жизнь уже не будет прежней!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   и так бывает   интересно   много нового   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   факты   
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4  комментария
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944
Lexx 43 минуты назад
Это личинка жука-голиафа. Причём тут опарыши.
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1k
Оксид Бетона 24 минуты назад
"Однажды группа энтузиастов решила создать банк спермы, содержащий исключительно сперму лауреатов Нобелевской премии, в надежде обеспечить рождение поколения гениев." - но уборщица с криком "А ну пошли вон отсюда, онанюги проклятые" прогнала их мокрой тряпкой!
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1k
Оксид Бетона Полчаса назад
"Норвегия каждый год посылает Великобритании рождественскую елку, чтобы поблагодарить британцев за спасение Норвегии во Второй мировой войне." - России они вообще отсасывать должны каждый день.
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71k
Viktor Полчаса назад
Не удивили!
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