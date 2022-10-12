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Жизнь полна удивительных явлений и поразительных фактов - и с некоторыми из них мы сейчас познакомимся. После этого ваша жизнь уже не будет прежней!
В 2016 году мужчина съел один из острейших перцев в мире - перец-призрак, или Бхут Джолокия, - на конкурсе еды, после чего выпил 6 стаканов воды, чтобы остудить пожар в животе. В результате его так сильно рвало, что у него разорвался пищевод, и его срочно доставили в больницу, где врачи обнаружили коллапс левого легкого. Он провел 23 дня в больнице и был отправлен домой с гастростомой.
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Некоторые виды личинок мух идеально подходят для лечения гангрены, потому что они питаются мертвыми и инфицированными тканями, но не трогают здоровые ткани. Однако из-за природы этого вида лечения многие люди не хотят его пробовать.
Меламиновая губка не содержит химических растворителей. Это специальная пена с очень острыми микроскопическими краями, которые и соскребают грязь.
В 1845 году 79 человек погибли в результате обрушения моста. Оно произошло из-за того, что большая толпа собралась на мосту посмотреть, как четыре гуся тянут вверх по реке клоуна в ванне.
Цветы, подвергшиеся воздействию звука летящей пчелы, производят более сладкий нектар в течение 3 минут: концентрация сахара в нем становится на 20% выше.
Инвалидизирующее состояние, обладатели которого подвергаются самому высокому риску безработицы, - шизофрения. 70-90% компенсированных шизофреников не могут найти работу.
Основатель Sony нанял на работу самого оголтелого критика продуктов компании, чтобы они могли делать их лучше. 20 лет спустя критик стал президентом Sony.
Норвегия каждый год посылает Великобритании рождественскую елку, чтобы поблагодарить британцев за спасение Норвегии во Второй мировой войне.
Рак молочной железы раньше был известен как «болезнь монахинь» из-за более высокой распространенности среди монахинь, которые подвергались повышенному риску из-за своего безбрачного образа жизни. Связь между репродуктивным анамнезом и риском рака оставалась недоказанной в течение примерно 250 лет после того, как молва связала болезнь с монахинями.
В 1982 году Байрон Пейсс написал книгу под названием «Секрет». В нем есть подсказки для поиска 12 сундуков с сокровищами, спрятанных в разных местах по всей территории США и Канады. По состоянию на 2022 год только 3 из 12 ящиков были найдены. Найдя такой сундук, вы можете обменять его на драгоценный камень.
Божьи коровки чрезвычайно свободны в сексуальных связях, и в результате в их популяциях свирепствуют заболевания, передающиеся половым путем.
«Фиксация цели» - это явление, при котором человек настолько сосредотачивается на наблюдаемом объекте (будь то цель или опасность, которую следует избегать), что непреднамеренно увеличивает риск столкновения с объектом.
Существует необъяснимый глобальный эффект - гул, который слышат только около 2-4% населения мира. Это явление было зарегистрировано еще в 1970-х годах, и его возможные причины варьируются от промышленных условий до неврологических причин, шума в ушах и заболеваний, доселе не известных науке.
Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что введение йодированной соли в 1924 году повысило IQ у четверти населения, испытывавшей наибольший дефицит йода.
Расцвет Британской империи был всего 100 лет назад. В 1922 году британское правление охватывало около четверти суши на Земле, под управлением битанцев находжились 458 000 000 человек, что в то время составляло около четверти населения Земли.
В 1990-х Marvel выпустила свои финансовые отчеты в виде комиксов. В комиксах такие персонажи, как Человек-паук и Невероятный Халк, обсуждают источники доходов и будущие бизнес-планы.
Xerox 914, первый коммерчески успешный фотокопировальный аппарат, был оснащен «устранителем пригара». Средство для удаления пригара на самом деле было просто огнетушителем, который требовался, поскольку устройство часто загоралось.
Супай, штат Аризона, является самым отдаленным поселением в континентальной части США. Он находится в 13 километрах от ближайшей дороги, и добраться до него можно только пешком, на муле или на вертолете. Это единственное место в Соединенных Штатах, где почту до сих пор привозят и вывозят мулы.
Чарльз Дарвин провел 6 месяцев в Южной Америке в поисках малого нанду (птицы, похожей на страуса) только для того, чтобы получить одну из них на ужин. В середине трапезы Дарвин понял, что он ест, собрал части и отправил их в Англию для таксидермии и формальной классификации.
Берлинский художник обманул Google Maps, заставив их думать, что совершенно пустая улица переполнена движением. Для этого он наполнил тележку 99 смартфонами, открыл на всех навигацию в гугл-картах, а затем медленно потянул тележку по улицам Берлина.
Брак королевы Нидерландов Софии с королем Вильгельмом был настолько скандальным, что, когда она умерла, ее похоронили в свадебном платье. Дело в том, что королева считала, что ее жизнь закончилась в тот день, когда она вышла замуж.
Почти у всех млекопитающих, от мышей до жирафов, имеется ровно 7 шейных позвонков; исключениями являются лишь ленивцы и ламантины.
Употребление в пищу австралийского водного папоротника, называемого нарду, может привести к голодной смерти, если его неправильно приготовить. Растение содержит огромное количество фермента, который уничтожает тиамин (витамин B1), что делает ваше тело неспособным высвобождать энергию из пищи, даже если вы соблюдаете полноценную питательную диету.
Папа Иоанн Павел II простил покушавшегося на него турка Мехмета Али Агджуу, который выстрелил в него четыре раза в 1981 году. По просьбе Папы президент Италии помиловал Агджу за преступление, и он был депортирован обратно в Турцию. Позднее Агджа просил о встрече с Папой Франциском в 2014 году, но Франциск отказал ему.
В 2020 году самолет Airbus пакистанских авиалиний попытался приземлиться с не выпущенным шасси. Он разбился, в результате чего погибло 97 человек. Позже расследование показало, что 150 из 434 пилотов авиакомпании имели поддельные или подозрительные летные лицензии.
Самым первым одноклеточным организмам потребовалось около 3 миллиардов лет, чтобы в конечном итоге превратиться в основные животные формы жизни. Для сравнения, динозавры существовали около 165 миллионов лет, современные люди — 300 000 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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