Рейс 9 British Airways пролетел сквозь облако вулканического пепла, в результате чего все четыре двигателя остановились. Капитан Эрик Муди сказал пассажирам: "У нас небольшая проблема. Все четыре двигателя остановились. Мы все делаем все возможное, чтобы они снова заработали. Надеюсь, вы не слишком сильно переживаете". Переживать, действительно, не стоило: после выхода из облака экипаж смог перезапустить двигатели и благополучно посадить самолет.