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Факты, которые вас удивят

Факты, которые вас удивят

Автор:
17 ноября 2022 18:17
Сообщество : Факты
Метки: и так бывает   интересно   неожиданно   ничего себе!   новое о мире   познавательно   удивительное рядом   факты   
2084
31
Детям любопытно все на свете. Становясь старше, мы теряем это детское любопытство и свежесть восприятия. А жаль! Давайте попробуем посмотреть на мир удивленными глазами ребенка, узнав о нем то, о чем мы и не подозревали!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   интересно   неожиданно   ничего себе!   новое о мире   познавательно   удивительное рядом   факты   
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7  комментариев
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54k
zloykoyot 2 часа назад
"Древнегреческие статуи не были белыми." Вполне возможно, но на картинке римская статуя.
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
"Ни один ребенок ни в одной стране не пострадал от отравленных или иных опасных конфет, полученных во время обхода соседей на Хэллоуин."

Это намек или призыв?
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655
Александр Долматов Полчаса назад
"Некоторые триатлонисты писают во время езды прямо на велосипеде, чтобы свести к минимуму потерю времени..."
А чтобы свести к минимуму потери репутации, лучше помочиться во время плавания, а не езды на велосипеде.
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Комментарий к фото
Уильям Ситгривз Кокс, младший офицер на борту авианосца « Чесапик», предстал перед военным трибуналом за то, что оставил командирский пост, когда помогал своему раненому капитану под палубой.

Авианосец? В 1812 году?
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268
Сергей Час назад
Как можно закопать и забыть где. Ладно еще если к тому времени у него с памятью что то не так было, но если он что-то в то время взламывал, то не похоже. Нипонятно.
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21k
Слепой Пью Час назад
Вторая забастовка служителей была остановлена переводом всех бунтовщиков в мумии. (Древнеегипетская Вики)
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