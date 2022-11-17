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Детям любопытно все на свете. Становясь старше, мы теряем это детское любопытство и свежесть восприятия. А жаль! Давайте попробуем посмотреть на мир удивленными глазами ребенка, узнав о нем то, о чем мы и не подозревали!
Кошки были традиционным свадебным подарком среди викингов из-за их магической связи с богиней удачи Фрейей. Мужчины отдавали предпочтение женщинам, которые любили кошек, считая, что это повышает вероятность счастливого брака.
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Стив Джобс ответил на просьбу об автографе подписанным письмом, в котором говорилось, что он не дает автографы.
("Дорогой мистер Варон! Я польщен вашим письмом, но, к сожалению, я не даю автографы").
("Дорогой мистер Варон! Я польщен вашим письмом, но, к сожалению, я не даю автографы").
Древнегреческие статуи не были белыми. Статуи и руины, которые мы видим сегодня, на самом деле были окрашены в многообразные яркие цвета, но краски со временем просто стерлись до первоначального белого мрамора.
Первая зарегистрированная забастовка работников гробниц произошла в Древнем Египте в 1170 г. до н.э. После неоднократных задержек с поставкой зерна рабочие прекратили работу и потребовали срочной оплаты. Поскольку это было первое мероприятие такого рода, руководство не знало, как реагировать, и уступило требованиям.
Распространенное мнение о том, что переход на летнее время был введен для блага фермеров, ошибочно; на самом деле фермеры были одними из самых ярых противников его введения.
Во время обучения на степень бакалавра Роберта Эндрюса Милликена попросили преподавать студентам начальный курс физики, хотя он изучал классическую литературу. Он принял предложение, изучил учебник по физике во время летних каникул и через 34 года получил Нобелевскую премию по физике.
В 1518 году в маленьком французском городке Страсбург молодая женщина по имени фрау Троффеа начала безудержно танцевать на улице. Ее танец продолжался несколько дней, и на третий день ее туфли были пропитаны кровью. Она вовлекла в безумную пляску более 30 человек. Именно так началась Танцующая чума 1518 года.
Ботва и цветки картофеля ядовиты. Та часть, которую мы едим, - клубни, - является единственной съедобной частью всего растения.
Рейс 9 British Airways пролетел сквозь облако вулканического пепла, в результате чего все четыре двигателя остановились. Капитан Эрик Муди сказал пассажирам: "У нас небольшая проблема. Все четыре двигателя остановились. Мы все делаем все возможное, чтобы они снова заработали. Надеюсь, вы не слишком сильно переживаете". Переживать, действительно, не стоило: после выхода из облака экипаж смог перезапустить двигатели и благополучно посадить самолет.
Когда массивная звезда становится сверхновой, она производит настолько яркую вспышку света, что она может равняться суммарному свету всех звезд в галактике. Одно такое событие произошло в 1054 году: свечение было настолько ярким, что свет был виден днем в течение месяца и оставался видимым еще 2 года спустя.
Около 7000 лет назад бананы не были мясистыми фруктами без косточек, которые мы знаем сегодня. Их мякоть была заполнена черными семенами и почти несъедобна.
Электрические автомобили существовали с конца 1800-х годов. Некоторые ранние электромобили могли развивать скорость до 40 километров в час и проезжать 70 километров без подзарядки.
Алан Тьюринг, математик, известный своим вкладом во взлом военных кодов немцев во время Второй мировой войны, переплавил свои сбережения в серебро и закопал их, опасаясь немецкого вторжения. Однако он не смог взломать свой собственный код, описывающий, где они был спрятаны, и так и не восстановил его.
Маркетинговая кампания сети кофеен Dunkin' Donuts в Южной Корее включала в себя кофейные ароматы, которые выпускались в автобусах, когда там показывали ролики с рекламой кеофеен. Эта реклама увеличила продажи на 29%.
Некоторые триатлонисты писают во время езды прямо на велосипеде, чтобы свести к минимуму потерю времени.
В Китае всего один часовой пояс (пекинское время), который охватывает всю страну. В самых западных провинциях солнце может не вставать до 10 утра или не садиться до полуночи. Граница Китая с Афганистаном — это самая большая пограничная зона смены времени в мире.
Миллионер Веллингтон Берт умер в 1919 году и намеренно утаил свое огромное состояние. Его богатство, согласно завещанию, не должно было попасть к его родственникамранее чем через 21 год после смерти его последнего выжившего внука. Деньги находились в доверительном управлении 92 года, пока 12 потомков наконец не разделили 110 миллионов долларов в 2011 году.
Когда Сталин неправильно произносил слово во время выступления, все последующие ораторы чувствовали себя обязанными повторить неправильное произношение, чтобы избежать впечатления, что они его поправляли.
Уильям Ситгривз Кокс, младший офицер на борту авианосца « Чесапик», предстал перед военным трибуналом за то, что оставил командирский пост, когда помогал своему раненому капитану под палубой. Поскольку все остальные старшие офицеры были ранены, он стал командиром по умолчанию, без его ведома.
81% людей говорят, что электронная почта по-прежнему остается их основным средством общения на работе.
Брэд Питт, исполнявший роль Ахилла в фильме «Троя», на съемочной площадке порвал ахиллово сухожилие.
Начиная с 1850 года, более 5000 человек проплыли через Ниагарский водопад либо намеренно (в качестве трюков или попыток самоубийства), либо случайно. При этом выжили только 17 из них.
Самый известный пират в истории, Черная Борода, пиратствовал всего 2 года, с 1716 по 1718 год.
Ни один ребенок ни в одной стране не пострадал от отравленных или иных опасных конфет, полученных во время обхода соседей на Хэллоуин.
Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что количество руководителей крупных компаний с рыжими волосами в четыре раза превышает процент рыжеволосых среди населения в целом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это намек или призыв?
А чтобы свести к минимуму потери репутации, лучше помочиться во время плавания, а не езды на велосипеде.
Авианосец? В 1812 году?