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"Большой день в истории": на Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

"Большой день в истории": на Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

Автор:
25 сентября 2023 16:45
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Видео   астероид Бенну   зонд   изучение   приземление   
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В НАСА уже назвали успешную миссию исторической, поскольку грунт с астероида доставлен на Землю впервые.

Космический зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Бенну, которая успешно приземлилась на полигоне в американском штате Юта, сообщили в НАСА.


"После путешествия длиной почти 3,9 млрд миль (около 6,2 млрд км) капсула OSIRIS-REx с образцами астероида вернулась на Землю. Команды проводят первоначальную оценку безопасности. Это первые люди, вступившие в контакт с этим оборудованием, вернувшимся с другого края Солнечной системы.

Первозданный материал Бенну – камни и пыль, собранные с поверхности астероида в 2020 году, – откроет поколениям ученых окно в то время, когда Солнце и планеты формировались около 4,5 млрд лет назад", — пишет американское космическое агентство.

Предполагается, что в капсуле находится от 250 до 2000 граммов материала с астероида Бенну. В ближайшее время из лаборатории при полигоне грунт отправят в Космический Центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. А затем НАСА планирует отправить образцы грунта в университеты и исследовательские организации по всему миру.

Астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36, открыли в 1999 году. Учёные предполагают, что около двух миллиардов лет он откололся от более крупного астероида, который богат углеродом (органическими молекулами, которые похожи на те, которые могли принимать участие в формировании Земли). Предположительное место его формирования — пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Сообщается, что у Бенну среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет 168 млн км (для сравнения: от Земли до Солнца — 150 млн км). При этом Бенну считается одним из самых близких к Земле астероидов. Его диаметр составляет всего около 510 метров. В НАСА рассказали, что Бенну попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое маленькое космическое тело, на орбите которого побывал созданный человеком космический аппарат.

Зонд OSIRIS-REx отправили к астероиду в сентябре 2016 года, на его орбиту аппарат вышел спустя два года — в 2018-м. Следующие два года специалисты НАСА изучали космическое тело и готовили операцию по приземлению зонда и взятию грунта с его поверхности. Это произошло в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года.

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Метки: NASA   Видео   астероид Бенну   зонд   изучение   приземление   
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9  комментариев
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10k
Vacony 2 часа назад
Это анонс на 2024 ?
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thrashbox 15 минут назад
Главное - чтоб не потерялся внезапно, как лунный грунт.
Бгг
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28
Patiot thrashbox 9 минут назад
Слава богу, лунный грунт ни разу не терялся. Он весь наперечёт до последнего миллиграмма.
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11k
ScorpionDS 42 минуты назад
Ох, нехорошее предчувствие у меня ...
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22k
Слепой Пью 56 минут назад
Местная астероидная уборщица с метлой и совком: О! и на помойку грязь тащить не надо!
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
почему впервые?
япошки же уже доставляли грунт с какого-то астероида...примерно год взад.
*или пендоские ублюдочные мрази.. как всегда..все победы человечества над чем-либо..себе любимым приписывают

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32k
MatveiVainrub 2 часа назад
Миссия выполнима .
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