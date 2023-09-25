"Большой день в истории": на Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

Космический зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Бенну, которая успешно приземлилась на полигоне в американском штате Юта, сообщили в НАСА.

"После путешествия длиной почти 3,9 млрд миль (около 6,2 млрд км) капсула OSIRIS-REx с образцами астероида вернулась на Землю. Команды проводят первоначальную оценку безопасности. Это первые люди, вступившие в контакт с этим оборудованием, вернувшимся с другого края Солнечной системы.



Первозданный материал Бенну – камни и пыль, собранные с поверхности астероида в 2020 году, – откроет поколениям ученых окно в то время, когда Солнце и планеты формировались около 4,5 млрд лет назад", — пишет американское космическое агентство.