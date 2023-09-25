"Большой день в истории": на Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

В НАСА уже назвали успешную миссию исторической, поскольку грунт с астероида доставлен на Землю впервые.
Космический зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Бенну, которая успешно приземлилась на полигоне в американском штате Юта, сообщили в НАСА.
"После путешествия длиной почти 3,9 млрд миль (около 6,2 млрд км) капсула OSIRIS-REx с образцами астероида вернулась на Землю. Команды проводят первоначальную оценку безопасности. Это первые люди, вступившие в контакт с этим оборудованием, вернувшимся с другого края Солнечной системы.
Первозданный материал Бенну – камни и пыль, собранные с поверхности астероида в 2020 году, – откроет поколениям ученых окно в то время, когда Солнце и планеты формировались около 4,5 млрд лет назад", — пишет американское космическое агентство.
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Предполагается, что в капсуле находится от 250 до 2000 граммов материала с астероида Бенну. В ближайшее время из лаборатории при полигоне грунт отправят в Космический Центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. А затем НАСА планирует отправить образцы грунта в университеты и исследовательские организации по всему миру.
Астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36, открыли в 1999 году. Учёные предполагают, что около двух миллиардов лет он откололся от более крупного астероида, который богат углеродом (органическими молекулами, которые похожи на те, которые могли принимать участие в формировании Земли). Предположительное место его формирования — пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Сообщается, что у Бенну среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет 168 млн км (для сравнения: от Земли до Солнца — 150 млн км). При этом Бенну считается одним из самых близких к Земле астероидов. Его диаметр составляет всего около 510 метров. В НАСА рассказали, что Бенну попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое маленькое космическое тело, на орбите которого побывал созданный человеком космический аппарат.
Зонд OSIRIS-REx отправили к астероиду в сентябре 2016 года, на его орбиту аппарат вышел спустя два года — в 2018-м. Следующие два года специалисты НАСА изучали космическое тело и готовили операцию по приземлению зонда и взятию грунта с его поверхности. Это произошло в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года.
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Бгг
япошки же уже доставляли грунт с какого-то астероида...примерно год взад.
*или пендоские ублюдочные мрази.. как всегда..все победы человечества над чем-либо..себе любимым приписывают