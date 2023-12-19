НАСА передало на Землю видео по лазерному лучу с расстояния 31 млн километров

Специалисты НАСА сообщили, что впервые за рекордно малое время из глубокого космоса им удалось передать на Землю видео в высоком разрешении. Космический зонд Psyche ("Психея"), который направляется к одноимённому астероиду, при помощи системы Deep Space Optical отправил с расстояния 31 млн км 15-секундное видео с котиком, который играет с лучом лазера. Ролик тоже был отправлен на Землю при помощи лазерного луча, а котик, к слову, принадлежит одному из инженеров НАСА.





Отмечается, что тест по передаче данных прошёл 11 декабря. За тестовый сеанс команде удалось загрузить 1,3 Тбит данных. Что касается видео с котом, то оно передалось за 101 секунду. В НАСА рассказали, что максимальная скорость по нисходящему каналу составляла 267 Мбит/с, а минимальная — 62,5 Мбит/с.