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НАСА передало на Землю видео по лазерному лучу с расстояния 31 млн километров

НАСА передало на Землю видео по лазерному лучу с расстояния 31 млн километров

Автор:
19 декабря 2023 20:32
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Видео   зонд   космос   лазерный луч   передача данных   психея   
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Ролик с котиком преодолел огромное расстояние всего за 101 секунду.

Специалисты НАСА сообщили, что впервые за рекордно малое время из глубокого космоса им удалось передать на Землю видео в высоком разрешении. Космический зонд Psyche ("Психея"), который направляется к одноимённому астероиду, при помощи системы Deep Space Optical отправил с расстояния 31 млн км 15-секундное видео с котиком, который играет с лучом лазера. Ролик тоже был отправлен на Землю при помощи лазерного луча, а котик, к слову, принадлежит одному из инженеров НАСА.


Отмечается, что тест по передаче данных прошёл 11 декабря. За тестовый сеанс команде удалось загрузить 1,3 Тбит данных. Что касается видео с котом, то оно передалось за 101 секунду. В НАСА рассказали, что максимальная скорость по нисходящему каналу составляла 267 Мбит/с, а минимальная — 62,5 Мбит/с.

В НАСА отметили, что система Deep Space Optical должна передавать данные в 10-100 раз быстрее радиочастотных систем космической связи. Впрочем, систему будут тестировать ещё не раз. Но учёные не планируют использовать её для передачи научных данных, их интересует именно тестирование технологии. В последний раз систему включат, когда зон будет находиться неподалёку от Марса, примерно в 330 млн км от Земли.

Источник:

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Метки: NASA   Видео   зонд   космос   лазерный луч   передача данных   психея   
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28  комментариев
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129k
parallax Час назад
А как в плане энергозатрат и надёжности такого рода связи?
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736
MidMaster Полчаса назад
Радиоволны распространяются медленнее луча лазера? :)
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20k
scorpick Час назад
Свет от Солнца до Земли летит 8 минут. Быстрее скорости света ничего быть не может. То есть от ближайшей звёздной системы свет будет лететь 4 года. Нам нужны пушки побольше.
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1k
Эрик Час назад
Не зря переиздают по всему миру сказки.
Есть ещё множество, не вышедших из возраста, верующих в сказки!
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211
ruslan d Час назад
Интересная тема
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18k
Алекс Час назад
когда зон будет находиться неподалёку от Марса, примерно в 330 млн км от Земли.

От Земли до Марса минимально 55,76 млн км . Максимально 400 но тогда между Землёй и Марсом будет Солнце и никакой нахрен лазер ничего не передаст....не очень понял замысел...
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2k
Николай Час назад
Я хз... скорость света 300 тыщ км в секунду. Если поделить то так и получается, плюс минус.
Когда перехитрят систему как в космической фантастике - будет интересно)
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662
Olldd Час назад
Это оч.круто. С 35 мл.км попасть лучем туда, куда надо и 101 сек удерживать.
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