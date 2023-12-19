НАСА передало на Землю видео по лазерному лучу с расстояния 31 млн километров

Ролик с котиком преодолел огромное расстояние всего за 101 секунду.
Специалисты НАСА сообщили, что впервые за рекордно малое время из глубокого космоса им удалось передать на Землю видео в высоком разрешении. Космический зонд Psyche ("Психея"), который направляется к одноимённому астероиду, при помощи системы Deep Space Optical отправил с расстояния 31 млн км 15-секундное видео с котиком, который играет с лучом лазера. Ролик тоже был отправлен на Землю при помощи лазерного луча, а котик, к слову, принадлежит одному из инженеров НАСА.
Отмечается, что тест по передаче данных прошёл 11 декабря. За тестовый сеанс команде удалось загрузить 1,3 Тбит данных. Что касается видео с котом, то оно передалось за 101 секунду. В НАСА рассказали, что максимальная скорость по нисходящему каналу составляла 267 Мбит/с, а минимальная — 62,5 Мбит/с.
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В НАСА отметили, что система Deep Space Optical должна передавать данные в 10-100 раз быстрее радиочастотных систем космической связи. Впрочем, систему будут тестировать ещё не раз. Но учёные не планируют использовать её для передачи научных данных, их интересует именно тестирование технологии. В последний раз систему включат, когда зон будет находиться неподалёку от Марса, примерно в 330 млн км от Земли.
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Есть ещё множество, не вышедших из возраста, верующих в сказки!
От Земли до Марса минимально 55,76 млн км . Максимально 400 но тогда между Землёй и Марсом будет Солнце и никакой нахрен лазер ничего не передаст....не очень понял замысел...
И в космосе телескопу без разницы, насколько далеко от Солнца или другого источника яркого света.
Там НЕТ АТМОСФЕРЫ и ничего НЕ ЗАСВЕЧИВАЕТ ФОН.
Да хоть в 1 градусе от солнечной короны, Лишь бы в зону охвата окуляра не попадало Солнце с короной.
Когда перехитрят систему как в космической фантастике - будет интересно)
Принцип формирования луча разный.