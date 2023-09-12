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5 самых опасных аварийных посадок в истории гражданской авиации

5 самых опасных аварийных посадок в истории гражданской авиации

Автор:
12 сентября 2023 15:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: A320   Видео   Новосибирская область   Убинский район   авария   пассажиры   посадка   приземление   самолет   экипаж   
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Они ничем не уступают сегодняшнему ЧП с самолётом А320 в Новосибирской области.

В  Убинском районе Новосибирской области экстренно приземлился самолёт «Уральских авиалиний» А320. Он летел по маршруту Сочи-Омск. На борту находилось 167 человек. Благодаря профессионализму экипажа никто из пассажиров не погиб, хотя сажать машину пришлось прямо на поле в сельской местности.

Вот запись переговоров диспетчеров и пилотов. По словам последних, у самолёта отказала гидравлическая система:

Это прокомментировал заслуженный пилот России и летчик-испытатель Вадим Базыкин. Он считает, что гидравлическая система очень надёжна, управляется 7 компьютерами. И за 30 последних лет подобных случаев ещё не было:

В причинах ЧП ещё предстоит разобраться экспертам, делом уже занимается транспортная прокуратура.

А вот что говорят пассажиры, у которых сегодня второй день рождения:

Пилоты — просто молодцы, низкий поклон им. Пилоты — наши герои, мы остались живы.

Людей отправили в Омск на поезде и автобусах - на их выбор.

Но в истории авиации хватало и других происшествий. Некоторые из них были по-настоящему страшными.

Обратите внимание на последний случай. В нём снова фигурируют «Уральские авиалинии» и сажать самолёт тогда тоже пришлось в поле.

Источник:

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Метки: A320   Видео   Новосибирская область   Убинский район   авария   пассажиры   посадка   приземление   самолет   экипаж   
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5  комментариев
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26k
Федор Час назад
А как же посадка самолета Алросы, практически не управляемого, с отказом большинства систем, на заброшенный аэродром в лесу? Там просто чудо, что он сел и что один сторож много лет следил что бы полоса не сильно зарастала!
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10k
Игорь Полчаса назад
Вот тут прочитал -
Подробности о причинах неисправности самолёта, который сегодня совершил аварийную посадку в поле
Борт «Уральских авиалиний» подал сигнал бедствия через 40 минут после попытки посадки в аэропорту Омска.
В 4:43 по московскому времени при заходе на посадку КВС Сергей Белов доложил о поломке в гидравлической системе. Из-за опасений, что самолёт может выкатиться за ВПП, на высоте 650 метров КВС принял решение лететь до аэропорта Толмачёво посадочная полоса там длиннее. После этого самолёт поднялся на высоту 5486 метров и далее следовал на этой высоте со скоростью 485 км/ч.

Однако через 40 минут, в 5:23 по Москве, А320 объявил сигнал бедствия: топлива оставалось всего на 46 минут полёта, и этого явно не хватало для того, чтобы долететь до Новосибирска. После этого КВС увеличил скорость до 572 км/ч и вскоре нашёл площадку для аварийной посадки. Борт «Уральских авиалиний» приземлился в поле.

Возникают вопросы, в том числе и к экипажу - за топливом они следят?
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1k
alex 44 минуты назад
ржд. я реально боюсь летать после этого всего. раньше летал, мне нравилось. теперича только поезд
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28k
Lehoia Час назад
Посмотришь такое-желание летать пропадает напрочь)
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