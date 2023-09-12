5 самых опасных аварийных посадок в истории гражданской авиации

В Убинском районе Новосибирской области экстренно приземлился самолёт «Уральских авиалиний» А320. Он летел по маршруту Сочи-Омск. На борту находилось 167 человек. Благодаря профессионализму экипажа никто из пассажиров не погиб, хотя сажать машину пришлось прямо на поле в сельской местности.

Вот запись переговоров диспетчеров и пилотов. По словам последних, у самолёта отказала гидравлическая система: