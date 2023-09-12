5 самых опасных аварийных посадок в истории гражданской авиации

Они ничем не уступают сегодняшнему ЧП с самолётом А320 в Новосибирской области.
В Убинском районе Новосибирской области экстренно приземлился самолёт «Уральских авиалиний» А320. Он летел по маршруту Сочи-Омск. На борту находилось 167 человек. Благодаря профессионализму экипажа никто из пассажиров не погиб, хотя сажать машину пришлось прямо на поле в сельской местности.
Вот запись переговоров диспетчеров и пилотов. По словам последних, у самолёта отказала гидравлическая система:
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Это прокомментировал заслуженный пилот России и летчик-испытатель Вадим Базыкин. Он считает, что гидравлическая система очень надёжна, управляется 7 компьютерами. И за 30 последних лет подобных случаев ещё не было:
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В причинах ЧП ещё предстоит разобраться экспертам, делом уже занимается транспортная прокуратура.
А вот что говорят пассажиры, у которых сегодня второй день рождения:
Пилоты — просто молодцы, низкий поклон им. Пилоты — наши герои, мы остались живы.
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Людей отправили в Омск на поезде и автобусах - на их выбор.
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Но в истории авиации хватало и других происшествий. Некоторые из них были по-настоящему страшными.
Обратите внимание на последний случай. В нём снова фигурируют «Уральские авиалинии» и сажать самолёт тогда тоже пришлось в поле.
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Подробности о причинах неисправности самолёта, который сегодня совершил аварийную посадку в поле
Борт «Уральских авиалиний» подал сигнал бедствия через 40 минут после попытки посадки в аэропорту Омска.
В 4:43 по московскому времени при заходе на посадку КВС Сергей Белов доложил о поломке в гидравлической системе. Из-за опасений, что самолёт может выкатиться за ВПП, на высоте 650 метров КВС принял решение лететь до аэропорта Толмачёво посадочная полоса там длиннее. После этого самолёт поднялся на высоту 5486 метров и далее следовал на этой высоте со скоростью 485 км/ч.
Однако через 40 минут, в 5:23 по Москве, А320 объявил сигнал бедствия: топлива оставалось всего на 46 минут полёта, и этого явно не хватало для того, чтобы долететь до Новосибирска. После этого КВС увеличил скорость до 572 км/ч и вскоре нашёл площадку для аварийной посадки. Борт «Уральских авиалиний» приземлился в поле.
Возникают вопросы, в том числе и к экипажу - за топливом они следят?