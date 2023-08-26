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Индийцы показали спуск ровера на лунную поверхность

Индийцы показали спуск ровера на лунную поверхность

Автор:
26 августа 2023 13:57
Сообщество : Космос
Метки: ISRO   Видео   Индия   Чандраян-3   изучение   луна   луноход   спускаемый модуль   
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Ещё одно историческое события для космической программы Индии.

Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала ролик с выходом лунохода "Прагьян" на поверхность Луны. В коротком видео демонстрируется, как лунный ровер съезжает по трапу посадочного модуля "Викрам". По данным ISRO, "Прагьян" ("познание", "мудрость") уже сделал свои первые шаги по Луне и вскоре начнёт её исследование.


Луноход успешно преодолел расстояние около 8 м. Полезные нагрузки лунохода LIBS и APXS включены. Вся полезная нагрузка двигательного модуля, посадочного модуля и лунохода работает штатно

Сообщается, что миссия индийского лунохода продлится 14 земных суток, что равнозначно одному лунному дню. За это время "Прагьян" при помощи рентгеновского спектрометра альфа-частиц и лазерного спектроскопа определит химический и минералогический состав реголита (лунного грунта).


Как сообщили индийские учёные, в районе Южного полюса Луны обнаружены выходы породы, изучение который прольёт свет на процесс образования естественного спутника Земли. Также миссия "Чандраян-3" нацелена на поиски воды. Полученные орбитальной станцией "Чандраян-1" данные говорят о том, что в некоторых кратерах присутствует замёрзшая вода. И если получится обнаружить лёд и изучить его, то учёным предоставится уникальная возможность для анализа и понимания появления воды в Солнечной системе.

Примечательно, что индусы не намерены останавливаться на достигнутом. Уже в начале сентября ISRO планирует запустить станцию Aditya-L1, которая будет изучать Солнце. Станцию отправят на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце — Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли.


"SRO планирует множество миссий в ближайшее время. Непосредственно предстоит Aditya-L1. Это миссия по изучению Солнца, по процессам в её короне. Ракета будет, возможно, собрана сегодня-завтра. Мы планируем запуск в первую неделю сентября, если всё пойдёт по плану", — рассказал глава ISRO Шридхара Соманатх.


Источник:

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Метки: ISRO   Видео   Индия   Чандраян-3   изучение   луна   луноход   спускаемый модуль   
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9  комментариев
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11k
Летучий Мыш 55 минут назад
Ну круты, че сказать
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11k
Алексей 23 минуты назад
И мы тоже могём, но почему то не можем. А ведь космическая держава и не одно десятилетие. То есть все что было наработано,выстрадано потом и кровью все в итоге просрано.
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10k
Green 23 минуты назад
Что интересно, то относительно лёгкий луноход оставляет достаточно глубокие следы, а американцы типа "прилунились", но двигателями не смело реголит под модулем.
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1k
Довер Иванович 39 минут назад
Танцы были?
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10k
Борис Карабанов 40 минут назад
Ну, тупые, не хотят учиться на ошибках, которые стоят миллиарды рупий, не хотят опыт приобретать.
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3k
poбт 51 минуту назад
что примечательно
когда запустили луну25 и публиковали ее снимки, на всех инфопомойках уровня фишек каждый третий коммент был уровня "у меня мобила снимает лучше"

но чет как то странно это обходит индусов
видать у них айфон 14 стоит...
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796
Шурман 53 минуты назад
Что то мне все это напоминает графику и индийские фильмы . Вот честно что я сделал я купил на Амазоне хороший телескоп , детство прошло и был еще в советские времена , есть одно но , я когда видел ее даже в обсерваториях по ночам я так и американских следов не нашел и даже астрономы мне говорили что их там и нет :) а мне не 12 лет и я уже давно не маленький мальчик который верит всему что пишут . Мне когда то кто сказал что облака мягкие и влажные , ради этого я пошел в ОДШБР и у меня выходов столько что мама не горюй начиная от д1-5у до Талки и много раз я проходил в затяжном через них и трогал их , просто вода и пар .
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497
SVG Час назад
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