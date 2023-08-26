Индийцы показали спуск ровера на лунную поверхность

Сообщается, что миссия индийского лунохода продлится 14 земных суток, что равнозначно одному лунному дню. За это время "Прагьян" при помощи рентгеновского спектрометра альфа-частиц и лазерного спектроскопа определит химический и минералогический состав реголита (лунного грунта).

Как сообщили индийские учёные, в районе Южного полюса Луны обнаружены выходы породы, изучение который прольёт свет на процесс образования естественного спутника Земли. Также миссия "Чандраян-3" нацелена на поиски воды. Полученные орбитальной станцией "Чандраян-1" данные говорят о том, что в некоторых кратерах присутствует замёрзшая вода. И если получится обнаружить лёд и изучить его, то учёным предоставится уникальная возможность для анализа и понимания появления воды в Солнечной системе.