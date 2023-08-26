Индийцы показали спуск ровера на лунную поверхность

Ещё одно историческое события для космической программы Индии.
Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала ролик с выходом лунохода "Прагьян" на поверхность Луны. В коротком видео демонстрируется, как лунный ровер съезжает по трапу посадочного модуля "Викрам". По данным ISRO, "Прагьян" ("познание", "мудрость") уже сделал свои первые шаги по Луне и вскоре начнёт её исследование.
Луноход успешно преодолел расстояние около 8 м. Полезные нагрузки лунохода LIBS и APXS включены. Вся полезная нагрузка двигательного модуля, посадочного модуля и лунохода работает штатно
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Сообщается, что миссия индийского лунохода продлится 14 земных суток, что равнозначно одному лунному дню. За это время "Прагьян" при помощи рентгеновского спектрометра альфа-частиц и лазерного спектроскопа определит химический и минералогический состав реголита (лунного грунта).
Как сообщили индийские учёные, в районе Южного полюса Луны обнаружены выходы породы, изучение который прольёт свет на процесс образования естественного спутника Земли. Также миссия "Чандраян-3" нацелена на поиски воды. Полученные орбитальной станцией "Чандраян-1" данные говорят о том, что в некоторых кратерах присутствует замёрзшая вода. И если получится обнаружить лёд и изучить его, то учёным предоставится уникальная возможность для анализа и понимания появления воды в Солнечной системе.
Примечательно, что индусы не намерены останавливаться на достигнутом. Уже в начале сентября ISRO планирует запустить станцию Aditya-L1, которая будет изучать Солнце. Станцию отправят на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце — Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли.
"SRO планирует множество миссий в ближайшее время. Непосредственно предстоит Aditya-L1. Это миссия по изучению Солнца, по процессам в её короне. Ракета будет, возможно, собрана сегодня-завтра. Мы планируем запуск в первую неделю сентября, если всё пойдёт по плану", — рассказал глава ISRO Шридхара Соманатх.
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но чет как то странно это обходит индусов видать у них айфон 14 стоит...