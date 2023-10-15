NASA выложило кадры редкого «кольцеобразного» затмения Солнца

Его можно было посмотреть в Южной и Северной Америке.
Вчера Луна закрыла 95% солнечного диска и на небе заполыхало огненное кольцо.
Такое затмение происходит раз в 23 года. Им можно было полюбоваться в Центральной Америке, Бразилии, Колумбии и США.
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В России мы его не увидели, были лишь «остаточные» явления: в некоторых регионах Солнце будто на мгновение потухло и сразу же появилось вновь.
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