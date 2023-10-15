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NASA выложило кадры редкого «кольцеобразного» затмения Солнца

NASA выложило кадры редкого «кольцеобразного» затмения Солнца

Автор:
15 октября 2023 17:01
Сообщество : Наука
Метки: NASA   Видео   Южное Полушарие   астрономы   кольцо   солнечное затмение   
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Его можно было посмотреть в Южной и Северной Америке.

Вчера Луна закрыла 95% солнечного диска и на небе заполыхало огненное кольцо.

Такое затмение происходит раз в 23 года. Им можно было полюбоваться в Центральной Америке, Бразилии, Колумбии и США.

В России мы его не увидели, были лишь «остаточные» явления: в некоторых регионах Солнце будто на мгновение потухло и сразу же появилось вновь.

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Метки: NASA   Видео   Южное Полушарие   астрономы   кольцо   солнечное затмение   
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