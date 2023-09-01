НАСА показало место крушения российского аппарата "Луна-25"

Специалисты показали новый кратер, который образовался на месте вероятного падения российской межпланетной станции.
Космический зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировал вероятное место крушения станции "Луна-25". На последнем снимке южной области Луны, который был сделан в июне 2020 года, кратера на поверхности естественного спутника Земли не было. И поскольку он появился в предполагаемом месте крушения российского аппарата, специалисты НАСА сделали вывод, что, скорее всего, кратер стал последствием падения станции "Луна-25".
"Новый кратер имеет около 10 м в диаметре и расположен на 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около минус 360 м. Точка столкновения находилась на крутом (более 20 градусов) внутреннем краю кратера Понтекулан G, примерно в 400 км от предполагаемой точки посадки «Луны-25» на 69,545 градуса южной широты, 43,544 градуса восточной долготы", — говорится на сайте NASA.
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Напомним, что аппарат "Луна-25" потерпел крушение на 9-й день миссии — 19 августа. Межпланетная станция к этому моменту должна была переходить на предпосадочную эллиптическую орбиту, однако двигатели, отвечавшие за формирование этой орбиты, отработали нештантно — не отключились в положенные 84 секунды, проработав на 46 секунд дольше, что и привело к столкновению аппарата с поверхностью Луны. Запуск двигателей состоялся в 14:10 по московскому времени, а уже в 14:17 связь со станцией прервалась.
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