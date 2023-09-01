НАСА показало место крушения российского аппарата "Луна-25"

Напомним, что аппарат "Луна-25" потерпел крушение на 9-й день миссии — 19 августа. Межпланетная станция к этому моменту должна была переходить на предпосадочную эллиптическую орбиту, однако двигатели, отвечавшие за формирование этой орбиты, отработали нештантно — не отключились в положенные 84 секунды, проработав на 46 секунд дольше, что и привело к столкновению аппарата с поверхностью Луны. Запуск двигателей состоялся в 14:10 по московскому времени, а уже в 14:17 связь со станцией прервалась.