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НАСА показало место крушения российского аппарата "Луна-25"

НАСА показало место крушения российского аппарата "Луна-25"

Автор:
01 сентября 2023 10:57
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Луна-25   зонд   кратер   крушение   фото   
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Специалисты показали новый кратер, который образовался на месте вероятного падения российской межпланетной станции.

Космический зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировал вероятное место крушения станции "Луна-25". На последнем снимке южной области Луны, который был сделан в июне 2020 года, кратера на поверхности естественного спутника Земли не было. И поскольку он появился в предполагаемом месте крушения российского аппарата, специалисты НАСА сделали вывод, что, скорее всего, кратер стал последствием падения станции "Луна-25".


"Новый кратер имеет около 10 м в диаметре и расположен на 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около минус 360 м. Точка столкновения находилась на крутом (более 20 градусов) внутреннем краю кратера Понтекулан G, примерно в 400 км от предполагаемой точки посадки «Луны-25» на 69,545 градуса южной широты, 43,544 градуса восточной долготы", — говорится на сайте NASA.

Напомним, что аппарат "Луна-25" потерпел крушение на 9-й день миссии — 19 августа. Межпланетная станция к этому моменту должна была переходить на предпосадочную эллиптическую орбиту, однако двигатели, отвечавшие за формирование этой орбиты, отработали нештантно — не отключились в положенные 84 секунды, проработав на 46 секунд дольше, что и привело к столкновению аппарата с поверхностью Луны. Запуск двигателей состоялся в 14:10 по московскому времени, а уже в 14:17 связь со станцией прервалась.

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Метки: NASA   Луна-25   зонд   кратер   крушение   фото   
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9  комментариев
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59
Konst 50 минут назад
Может мы сделаем выводы из этого фиаско и не будем так пафосно в следующий раз это преподносить! Сначала приземлитесь, потом говорите! А то как в старой доброй поговорке, сказали "гоп", но не перепрыгнули.
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3k
Дмитрий 12 минут назад
А показать место своей предыдущей высадки людей на Луну не могут. Вопрос?
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22k
babuby 40 минут назад
Мы всё-же обогнали Индию и Америку! Во всяком случае в плане изменения ландшафта луны!
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1k
Андрей Кузнецов 51 минуту назад
НУ 7 нормально окопался. а чё?
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Едондер пуп 57 минут назад
Лунтиков не задело?
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