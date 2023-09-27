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Два российских космонавта и астронавт НАСА успешно приземлились в Казахстане

Два российских космонавта и астронавт НАСА успешно приземлились в Казахстане

Автор:
27 сентября 2023 15:27
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Видео   Казахстан   Союз МС-23   космонавты   мкс   приземление   роскосмос   
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Вернувшийся на Землю экипаж провёл на орбите 371 день, что считается самым длительным полётом по программе МКС.

Сегодня в 14:17 по московскому времени в степи Казахстана успешно приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" с тремя членами экипажа Международной космической станции. На Землю вернулись космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франсиско Рубио.

На МКС остался экипаж 70-й длительной экспедиции, в которую входят россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, две американки — Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, а также датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

Отмечается, что космонавты провели в космосе более года — 371 сутки, что является рекордом. Для Прокопьева это был второй полёт, Петелин и Рубио оказались на МКС впервые.

Прокопьева, Петелина и Рубио 21 сентября 2022 года доставил на МКС российский корабль Союз МС-22. На Земле они должны были оказаться полугодом ранее, однако 15 декабря после попадания микрометеорита в "Союз МС-23" произошла разгерметизация его системы охлаждения. Эксперты решили, что спускать космонавтов на повреждённом аппарате опасно, и экипажу пришлось ожидать прибытия нового корабля.

Добавим, что прямую трансляцию с приземлением российского корабля проводило и НАСА. Об этом в своей соцсети Х (ранее Twitter) сообщил Илон Маск.

Источник:

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Метки: NASA   Видео   Казахстан   Союз МС-23   космонавты   мкс   приземление   роскосмос   
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2  комментария
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53k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 56 минут назад
УРА !
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274
Dupych 4 минуты назад
Америкоса можно смело арестовать за незаконное персечение границы.
Паспорта скорее всего у него нет.
Ну а че.
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