Два российских космонавта и астронавт НАСА успешно приземлились в Казахстане

Вернувшийся на Землю экипаж провёл на орбите 371 день, что считается самым длительным полётом по программе МКС.
Сегодня в 14:17 по московскому времени в степи Казахстана успешно приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" с тремя членами экипажа Международной космической станции. На Землю вернулись космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франсиско Рубио.
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На МКС остался экипаж 70-й длительной экспедиции, в которую входят россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, две американки — Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, а также датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.
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Отмечается, что космонавты провели в космосе более года — 371 сутки, что является рекордом. Для Прокопьева это был второй полёт, Петелин и Рубио оказались на МКС впервые.
Прокопьева, Петелина и Рубио 21 сентября 2022 года доставил на МКС российский корабль Союз МС-22. На Земле они должны были оказаться полугодом ранее, однако 15 декабря после попадания микрометеорита в "Союз МС-23" произошла разгерметизация его системы охлаждения. Эксперты решили, что спускать космонавтов на повреждённом аппарате опасно, и экипажу пришлось ожидать прибытия нового корабля.
Добавим, что прямую трансляцию с приземлением российского корабля проводило и НАСА. Об этом в своей соцсети Х (ранее Twitter) сообщил Илон Маск.
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Паспорта скорее всего у него нет.
Ну а че.