14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с другой стороны

Мы ценим актеров за их талантливые перевоплощения и правдивые эмоции. Но иногда вжиться в роль бывает не так уж и просто - персонажи могут быть неоднозначными. Бывают также случаи, когда актёрам приходится жертвовать одним из своих главных профессиональных инструментов, своей красотой, ради одной роли. В этом посте вы увидите звёзд, которые не побоялись внести свой вклад и пожертвовать своей привлекательностью.