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14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с другой стороны

14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с другой стороны

Автор:
24 сентября 2023 20:23
Сообщество : Кино
Метки: Другая   Красавчики   Сторона   актёры   перевоплощение   талант   
1457
15

Мы ценим актеров за их талантливые перевоплощения и правдивые эмоции. Но иногда вжиться в роль бывает не так уж и просто - персонажи могут быть неоднозначными. Бывают также случаи, когда актёрам приходится жертвовать одним из своих главных профессиональных инструментов, своей красотой, ради одной роли. В этом посте вы увидите звёзд, которые не побоялись внести свой вклад и пожертвовать своей привлекательностью.

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Метки: Другая   Красавчики   Сторона   актёры   перевоплощение   талант   
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8  комментариев
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5k
Fishki_surfer 52 минуты назад
Подумаешь, перед сьемками не накрасилась.
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7k
serega57_ 18 минут назад
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5k
BenderRodriguez 19 минут назад
А где красавчики то?
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27k
AzuveR 22 минуты назад
А почему они должны бояться ? Это их работа ,за не хилые деньги. И зрителям интересно их увидеть в разных амплуа.
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5k
Александр Полчаса назад
Где, сука, Безруков и его Высоцкий?
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150
Собака У Попа Полчаса назад
13. Шарлиз Терон - "Монстр"

Нарушена последовательность, или...?
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3k
poбт 37 минут назад
так это фотки типа "только проснулся" - "собрался на работу"
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