14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с другой стороны

Мы ценим актеров за их талантливые перевоплощения и правдивые эмоции. Но иногда вжиться в роль бывает не так уж и просто - персонажи могут быть неоднозначными. Бывают также случаи, когда актёрам приходится жертвовать одним из своих главных профессиональных инструментов, своей красотой, ради одной роли. В этом посте вы увидите звёзд, которые не побоялись внести свой вклад и пожертвовать своей привлекательностью.
1. Джаред Лето — "Отряд самоубийц"
2. Марго Робби — "Мария, королева Шотландии"
3. Том Круз - "Солдаты неудачи"
4. Наоми Харрис - "Пираты Карибского моря"
5. Хавьер Бардем — "Пираты Карибского моря: месть Салазара"
6. Хелена Бонэм Картер — франшиза о Гарри Поттере
7. Кейт Бланшетт - "Манифесто"
8. Николь Кидман — "Разрушительница"
9. Мэрил Стрип — "В лес"
10. Мишель Пфайффер — "Звездная пыль"
11. Энн Хэтэуэй - "Ведьмы"
12. Билл Найи — "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"
13. Шарлиз Терон - "Монстр"
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