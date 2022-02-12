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12 случаев, когда знаменитые советские актёры так перевоплощались в фильме, что их было не узнать

12 случаев, когда знаменитые советские актёры так перевоплощались в фильме, что их было не узнать (13 фото)

Автор:
12 февраля 2022 08:09
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   перевоплощение   роль   фильм   фото   
1810
13

Давайте посмотрим же, в каких фильмах знаменитые и любимые советские актёры ухитрились быть практически неузнаваемыми.

В Советском Союзе было снято большое количество отменных фильмов, в которых снимались замечательные актёры. И несмотря на то, что большей части фильмов золотой эпохи СССР уже за полвека, гримёры в те времена работали первоклассно и были способны спрятать сверхзнаменитые лица актёров так, что и не узнаешь.

Да и сами советские артисты своей игрой могли перевоплощаться в любых персонажей, даже совсем на них не похожих.


Георгий Вицин

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Неузнаваем в фильме «Максим Перепелица» (1956).


Олег Табаков

Неузнаваем в роли мисс Юфимии Эндрю из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983).


Леонид Куравлёв

Неузнаваем в фильме «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972).


Александр Збруев

Неузнаваем в роли Иосифа Сталина в фильме «Ближний круг» (1991).


Людмила Гурченко

Неузнаваема в фильме «Женитьба Бальзаминова» (1964).


Борислав Брондуков

Неузнаваем в роли Николая II в фильме «Семья Коцюбинских» (1970).


Олег Янковский

Неузнаваем в фильме «Убить дракона» (1988).


Василий Ливанов

Неузнаваем в роли Феликса Дзержинского в фильме «Синяя тетрадь» (1964).


Инна Чурикова

Неузнаваема в фильме «Морозко» (1964).


Анатолий Папанов

Неузнаваем в фильме «Любовь Яровая» (1970).


Юрий Яковлев

Неузнаваем молодым в фильме «Идиот» (1958).


Андрей Мягков

Неузнаваем в фильме «Братья Карамазовы» (1968).

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Метки: актеры   кино   перевоплощение   роль   фильм   фото   
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18  комментариев
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30k
a.fey Час назад
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куджо 4 минуты назад
Табаков всегда Табаков, а вот Вицин в Перепелице эт в точку
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Вася 5 минут назад
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Hairy. 13 минут назад
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Вася 16 минут назад
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Saplus 24 минуты назад
Где-то всплакнул 1 Безруков
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68
Mgn74 24 минуты назад
Кто писал эту чушь? Соглашусь лишь, что Куравлева сложно узнать и не более. Остальных артистов узнать без проблем.
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13k
Аристарх Похер Полчаса назад
Но голос узнаваем всегда.
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Михалыч Полчаса назад
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Вася Полчаса назад
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1k
thor2006 53 минуты назад
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Сергей 55 минут назад
Автору либо надо поменять заголовок поста, либо записаться к офтальмологу. Все вполне узнаваемы в образах.
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−35
Стас Станиславский Час назад
Мне Джигарханян нравится в перевоплощениях. Бесподобен.
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445
kuka Час назад
Да ладно.
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