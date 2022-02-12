12 случаев, когда знаменитые советские актёры так перевоплощались в фильме, что их было не узнать

Давайте посмотрим же, в каких фильмах знаменитые и любимые советские актёры ухитрились быть практически неузнаваемыми.
В Советском Союзе было снято большое количество отменных фильмов, в которых снимались замечательные актёры. И несмотря на то, что большей части фильмов золотой эпохи СССР уже за полвека, гримёры в те времена работали первоклассно и были способны спрятать сверхзнаменитые лица актёров так, что и не узнаешь.
Да и сами советские артисты своей игрой могли перевоплощаться в любых персонажей, даже совсем на них не похожих.
Георгий Вицин
Неузнаваем в фильме «Максим Перепелица» (1956).
Олег Табаков
Неузнаваем в роли мисс Юфимии Эндрю из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983).
Леонид Куравлёв
Неузнаваем в фильме «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972).
Александр Збруев
Неузнаваем в роли Иосифа Сталина в фильме «Ближний круг» (1991).
Людмила Гурченко
Неузнаваема в фильме «Женитьба Бальзаминова» (1964).
Борислав Брондуков
Неузнаваем в роли Николая II в фильме «Семья Коцюбинских» (1970).
Олег Янковский
Неузнаваем в фильме «Убить дракона» (1988).
Василий Ливанов
Неузнаваем в роли Феликса Дзержинского в фильме «Синяя тетрадь» (1964).
Инна Чурикова
Неузнаваема в фильме «Морозко» (1964).
Анатолий Папанов
Неузнаваем в фильме «Любовь Яровая» (1970).
Юрий Яковлев
Неузнаваем молодым в фильме «Идиот» (1958).
Андрей Мягков
Неузнаваем в фильме «Братья Карамазовы» (1968).
Источник:
- Над чем на самом деле смеялись герои Никулина и Плятта в новелле «Родственные души»
- 12 случаев, когда замена актёра в продолжениях фильмов не пошла на пользу
- Как снимали самую страшную сцену "Индианы Джонса" без применения компьютера
- 7 главных киношедевров Леонида Гайдая
- 15 интересных фактов о фильмах, которым в 2022 году исполняется 20 лет
Понравилось42