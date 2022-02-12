12 случаев, когда знаменитые советские актёры так перевоплощались в фильме, что их было не узнать

В Советском Союзе было снято большое количество отменных фильмов, в которых снимались замечательные актёры. И несмотря на то, что большей части фильмов золотой эпохи СССР уже за полвека, гримёры в те времена работали первоклассно и были способны спрятать сверхзнаменитые лица актёров так, что и не узнаешь.

Да и сами советские артисты своей игрой могли перевоплощаться в любых персонажей, даже совсем на них не похожих.

Георгий Вицин