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12 кадров, показывающих мир немного с другой стороны

12 кадров, показывающих мир немного с другой стороны (12 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 23:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Другая   Сторона   вещи   неизведанное   необычное   новое   
1438
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Каждый из нас любит узнавать что-то новое и удивительное. В этом посте вы увидите необычные вещи, которые напомнят, что в мире вокруг ещё много неизведанного.

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Метки: Другая   Сторона   вещи   неизведанное   необычное   новое   
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8k
Павел Час назад
Лёгкие полный пипец.
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387
Алексей Полчаса назад
А город выглядит, даже с учетом реставрации, быдто отстроили и затопили пару лет назад. Вся китайская история липа.
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31k
Mamin Sibiriak 54 минуты назад
Если это полдень - почему тень от ворот и автомобиля сбоку?
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8k
Vlad Час назад
А где Оранда? Все глаза прогядел.
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