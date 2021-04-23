12 кадров, показывающих мир немного с другой стороны

1438
12
1
Каждый из нас любит узнавать что-то новое и удивительное. В этом посте вы увидите необычные вещи, которые напомнят, что в мире вокруг ещё много неизведанного.
Китайский затопленный город Ши Чэн ("Город Льва"), расположенный на глубине 40 метров под озером Цяньдао. Построен во времена династии Восточная Хань (25-200 гг. н. э.),
Карандаши готовы к упаковке
Паук за работой
Что будет, если разбить яйцо под водой
Во время вулканического взрыва пепел может подняться на много километров вверх. При извержении в Индонезии: высота пеплового столба составляла 7 км
Чёрные золотые рыбки Оранда, похожи на ежевику-мутанта
Источник:
В замедленном движении кажется, что эта многоножка прыгает, как лошадь
Так выглядят человеческие легкие, страдающие пневмонией
Источник:
Ссылки по теме:
- На этот раз точно купите: 10 умопомрачительных товаров с AliExpress
- 15 удивительных вещей, которые могут найтись за любым углом
- "Что за штуку я нашел?": Простые ответы на сложные вопросы
- Они существуют! 12 невероятных находок на AliExpress
- 12 находок, определение которых заставило людей поломать голову
23
Понравилось23
Новости партнёров