15 фотографий из Турции, которые покажут её с другой стороны

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Турция - уникальная страна, настолько богатая традициями, что для того, чтобы познакомиться с ними, недостаточно целой жизни. В этом посте вы узнаете интересные факты об этом самобытном государстве, которые могут удивить даже постоянных посетителей турецких отелей и пляжей.
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В турецких городах кошки живут буквально везде : в метро, парках, магазинах, кафе. И там, куда они идут, они чувствуют себя королями. В целом, по разным оценкам, только в Стамбуле насчитывается 100 000 до миллиона бездомных кошек. Кроме того, турки относятся к ним как к домашним животным.
В Турции люди привыкли жить здесь и сейчас. Они не любят никуда торопиться, поэтому пунктуальность это не их конёк
В Стамбуле часто можно увидеть мужчин с черной повязкой на голове. Это не члены какой-то секты - это мужчины, которые пережили операцию по пересадке волос. Эта операция невероятно популярна в стране
В память о родителях на улицах турецких городов ставят питьевые колонки. Над каждой, висит табличка с указанием имени усопшего
Турки очень любят пикники. По выходным в парках можно увидеть целые семьи. Люди приносят с собой все, что нужно для барбекю : от коврика до гриля и небольшой чайной плиты
Местные жители используют для отопления своих домов солнечные батареи. Этим они опередили многие страны
Повсюду на улицах можно увидеть машины, покрытые коврами. Турки это делают для того, чтобы защитить свои машины от града. Кроме того, автомобили могут быть покрыты картоном
Источник:
АНТИФИШКИ
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