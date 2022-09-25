15 фотографий из Турции, которые покажут её с другой стороны

В турецких городах кошки живут буквально везде : в метро, парках, магазинах, кафе. И там, куда они идут, они чувствуют себя королями. В целом, по разным оценкам, только в Стамбуле насчитывается 100 000 до миллиона бездомных кошек. Кроме того, турки относятся к ним как к домашним животным.