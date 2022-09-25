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15 фотографий из Турции, которые покажут её с другой стороны

15 фотографий из Турции, которые покажут её с другой стороны

Автор:
25 сентября 2022 23:28
Сообщество : Факты
Метки: Другая   Интересные   Самобытная   Сторона   Турция   богатые   традиции   факты   
1572
15
Турция - уникальная страна, настолько богатая традициями, что для того, чтобы познакомиться с ними, недостаточно целой жизни. В этом посте вы узнаете интересные факты об этом самобытном государстве, которые могут удивить даже постоянных посетителей турецких отелей и пляжей.
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Источник:

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Метки: Другая   Интересные   Самобытная   Сторона   Турция   богатые   традиции   факты   
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7  комментариев
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3k
3BE3DA4ET 6 часов назад
Гелиосистемы это установка для нагрева воды, для бытовых нужд. Отопление дома она не потянет. Этакий солнечный бойлер.
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1k
Алексей Попов Час назад
А еще у турок не считается зазорным "на.бать" ближнего своего - "ничего личного - просто деньги нужны...". Знаю по личному опыту. Переводчицу в стамбуле задалбывали - "зачем ему все переводишь? Надо же на нем нажиться..." бумагу этикеточную покупал :-)
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32k
ACU900 2 часа назад
Эти "деликатесы по турецки" называются "лукум" - в Турции очень популярные. Если кто берет организованный тур в каком то турецком городе (например в Стамбуле, в Анталии или на Мармарисе) в первую очередь экскурсоводы везут туда где этот лукум продается. Существуюют много разновидностей лукума со всякими добавками и без.
Во вторую очередь везут - на местную фабрику ювелирных украшений , а уже потом - на все остальные достопримечательности...
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1k
RaiJu 3 часа назад
Вообще, Стамбул считается городом кошек, потому-что пророк Мухаммед очень хорошо относился к кошкам.
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4k
Frank Borman 6 часов назад
Турецкие зверьки потихоньку начинают походить на людей.
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12
Артём Frank Borman Минуту назад
Вот и брал бы с них пример.
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4k
Suvar_ 6 часов назад
учитывая сколько они у них стоят... хотя дпаже в этом мы их опередили((
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