Если человек талантлив, то размер не имеет значения

Рост - 130 см.

Советскому и российскому зрителю он хорошо известен, ведь именно Фёдоров сыграл запоминающиеся эпизоды в фильмах "Дом дураков", "Двенадцать стульев", "Кин-дза-дза!" и "Собачье сердце". В последнем Владимир сыграл переходный момент превращения собаки Шарика в Шарикова.

Актёром Фёдоров вообще не планировал становиться. В 1964 году Владимир успешно окончил инженерно-физический институт (ему преподавал Курчатов), а потом пришёл работать в Институт биофизики Минздрава СССР.

Когда Владимиру исполнилось 32 года его случайно заметили работники кино. И режиссёр Птушко пригласил учёного сыграть колдуна-злодея Черномора в "Руслане и Людмиле". Кинокарьера Владимира Фёдорова началась именно с этого фильма.

Актёр прожил 82 года и умер в 2021 году.