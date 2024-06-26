Если человек талантлив, то размер не имеет значения

Голливуд - это довольно жестокий мир. В кино может попасть далеко не каждый и для этого нужно, порой, подстроиться и соответствовать стандартам, негласно установленным в этой сфере. Но есть исключения.
Быть карликом - это изначально борьба со сложностями. Мир - для высоких. Но эти ребята прошли через многое, чтобы получить признание и заниматься тем, чем они хотят и к чему чувствуют признание.
Рост - 107 см.
Дэвис тоже начинал свою карьеру у Джорджа Лукаса. В 11 лет Уорвик услышал, что идёт кастинг на карликов и решил попробовать прийти. Вот так он и получил роль эвока Викетта.
Ну а всемирную славу Уорвик получил после того, как сыграл в фильмах о "Гарри Поттере", где сыграл гоблина Крюкохвата и профессора Флитвика.
А ещё известной ролью Дэвиса стала роль Лепрекона в серии фильмов ужасов, вышедшей в 1990-х. Дэвис женат на женщине с карликовостью и у них двое детей.
Рост - 130 см.
Советскому и российскому зрителю он хорошо известен, ведь именно Фёдоров сыграл запоминающиеся эпизоды в фильмах "Дом дураков", "Двенадцать стульев", "Кин-дза-дза!" и "Собачье сердце". В последнем Владимир сыграл переходный момент превращения собаки Шарика в Шарикова.
Актёром Фёдоров вообще не планировал становиться. В 1964 году Владимир успешно окончил инженерно-физический институт (ему преподавал Курчатов), а потом пришёл работать в Институт биофизики Минздрава СССР.
Когда Владимиру исполнилось 32 года его случайно заметили работники кино. И режиссёр Птушко пригласил учёного сыграть колдуна-злодея Черномора в "Руслане и Людмиле". Кинокарьера Владимира Фёдорова началась именно с этого фильма.
Актёр прожил 82 года и умер в 2021 году.
Рост - 132 см.
Елена родилась в России. Но со временем перебралась в Калифорнию, где и живёт до сих пор. Там же она вышла за продюсера, ассистента режиссёра и актёра Престона Ганта.
Елена решила также попробовать себя в актёрстве, тем более, что при малом росте у неё миловидная внешность, гармоничная фигура и светлые волосы. В США Гант стала известна, когда сыграла в реалити-шоу Little Women: в нём она, вместе с другими маленькими женщинами рассказывает о том, как они живут.
В последние годы Елена стала уделять больше времени семейной жизни, ведь у неё с Престоном трое детей.
Рост - 112 см.
Актёр, которого знают все, но мало кто узнает в лицо. Всё своё экранное время Кенни провёл внутри своего костюма-реквизита - он сыграл R2-D2 во всех семи фильмах Джорджа Лукаса.
Роль ему далась нелегко - даже такому невысокому человеку было не очень комфортно находиться в корпусе, которым надо было управлять не только движениями, но и "озвучкой" R2-D2. Старания Кенни были по достоинству оценены Лукасом, ведь именно благодаря актёру R2-D2 стал настолько узнаваемым персонажем.
А изначально Бейкер начинал работать в цирке, потом в конце 1990-х начал работать в стендапе. Кенни был счастливо женат на женщине (тоже с карликовостью) и у них родилось двое детей, которым, кстати, карликовость не передалась.
Кенни Бейкер скончался в 2016 году. Ему был 81 год.
Рост - 122 см.
Этот харизматичный мужчина очень популярен в Голливуде. Дебют его состоялся в 2001 году, когда Мартин сыграл эпизод в "Планете обезьян".
И потом ему стали регулярно сыпаться предложения о съёмках. Особенно удачным стало предложение пройти кастинг в фильм "Пираты Карибского моря". Клебба получил роль пирата Марти, которого можно увидеть как и в первой части, так и в продолжениях.
У Мартина внушительная фильмография - больше 100 ролей. Помимо съёмок он глава фонда, оказывающего помощь людям с карликовостью.
Рост - 122 см.
Она стала первой девушкой-карликом, которая получила главную роль в американском прайм-таймовом сериале.
Образ адвоката в телесериале CBS "Семейный закон". Почти сразу после этой работы она получила ещё одну главную роль - Матильды Уэббер в CBS "МакГайвер". Карьера у Мередит сложилась сразу, ведь она прошла свой первый кастинг ещё в 1999 году, обойдя 500 конкуренток. Кстати, а перед началом свое кинокарьеры Мередит получила степень магистра клинической психологии, что, по её словам, серьёзно помогает в подготовке к ролям.
Рост- 120 см.
Ну кто из нас не узнает этого человека? Ведь в голове тут же зазвучит мотив из передачи "Форт Боярд". Смотритель Паспарту, в исполнении французского актёра Андре Буше, проводника участников испытаний.
Малый рост совершенно не мешал ему сделать блестящую карьеру на телевидении, ведь кроме "Форта Боярда" Андре участвовал в шоу Жиля Артюра (иллюзионист) и снимался в телефильмах. Примечательно, что несмотря на всемирную славу, Буше не заболел "звёздной болезнью" и всё также работает кассиром в парижском метро.
Рост - 135 см.
Он, наверное, на сегодняшний день, самый известный карлик-актёр. За роль Тириона Ланнистера в "Игре престолов" Питер получил "Золотой глобус" и четыре премии "Эмми".
А в кино он дебютировал в середине 1990-х, работая, в основном, в артхаусных фильмах. Но со временем оказался в Голливуде, сыграв в фильмах "Признайте меня виновным", "Люди икс: Дни минувшего будущего", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Хроники Нарнии: Принц Каспиан".
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Питер не ограничивает себя исключительно работой в кино - его регулярно можно увидеть в театральных классических постановках. Это действительно талантливый и разноплановый актёр, которому под силу сыграть разные типажи.
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И да - женат был четыре раза и все по любви.
Одним словом - "Какая глыба? А?! Какой матёрый человечище!"
Только сейчас подумал, что будучи ребёнком смотрел Лепреконов. А мои дети в том же возрасте смотрят гарри поттеров. Для моих детей Лепрекон - фильм ужасов, а я смотрел как комедию с элементами фильма ужасов.