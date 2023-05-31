Жутковатые работы от студентов голливудской школы грима

Cinema Makeup School занимается профессиональным обучением визажистов и гримёров с 1993 года. Работы выпускников этой школы вы могли видеть в фильмах «Всё везде и сразу», «Мстители: Война бесконечности», «Тор», «Капитан Марвел» и в сериалах «Люцифер», «Очень странные дела», «Волчонок», «Эйфория» и много где ещё.

Рыбо-человек