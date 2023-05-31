Жутковатые работы от студентов голливудской школы грима

Предлагаю посмотреть несколько примеров впечатляющего грима от студентов этой школы, который действительно способен удивить.
Cinema Makeup School занимается профессиональным обучением визажистов и гримёров с 1993 года. Работы выпускников этой школы вы могли видеть в фильмах «Всё везде и сразу», «Мстители: Война бесконечности», «Тор», «Капитан Марвел» и в сериалах «Люцифер», «Очень странные дела», «Волчонок», «Эйфория» и много где ещё.
Рыбо-человек
Кто проживает на дне океана?
Мать-природа
Цветочный образ
Иногда студенты создают нежные и изящные образы, но всё же жуткие монстры и чудовища встречаются куда чаще.
Очаровательная ящерка
Многоокий монстр
Милая розочка
Дарите девушкам цветы, но лучше не такие пугающие.
Переосмысление «Американской готики»
Высший судья
Природа пробивается сквозь асфальт?
Мистер Крот
Аэрография на лице
Пингвин от Тима Бёртона
Некоторые студенты и выпускники этой школы занимаются косплеем. На фото выше косплей на персонажа Пинвина из фильма «Бэтмен возвращается» Тима Бёртона.
Инопланетянин
Дьявольский образ
Обилие деталей
Королева крабов
Ещё больше впечатляющих работ от студентов Cinema Makeup School можно увидеть на этой странице в Инстаграме*.
Витражное создание
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