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В Татарстане спасатели вызволили из стиральной машины пятилетнего ребёнка

В Татарстане спасатели вызволили из стиральной машины пятилетнего ребёнка

Автор:
13 сентября 2023 09:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Спасение   Татарстан   в мире   дети   люди   стиральная машина   
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В Казани любопытный мальчик залез в стиральную машину и не смог выбраться обратно. Самостоятельно достать сына у родителей не получилось, поэтому пришлось звать на помощь спасателей.

Инцидент произошел в одной из обычных квартир в многоэтажке. Дошкольник, видимо, ради забавы решил залезть в барабан стиральной машины. А вот обратно у него выбраться самостоятельно не получалось. В барабане подвернулась нога. Мальчик закричал и позвал родителей. Они самостоятельно тоже не вытащили дошкольника из машинки, поэтому вызывали спасателей.

Спасатели прибыли на место вместе с врачами скорой. Сначала они убрали все посторонние предметы вокруг машинки, чтобы несовершеннолетний не получил травм. А затем умеющий общаться с детьми спасатель за минуту помог мальчику выбраться. Без слез и криков, разумеется не обошлось. Хотя дошкольник в целом вел себя довольно смело. Он не получил серьезных травм, однако для проверки состояния ноги его отправили в больницу.

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Метки: Видео   Россия   Спасение   Татарстан   в мире   дети   люди   стиральная машина   
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5  комментариев
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82
Собака У Попа 2 часа назад
Будет ли продолжение о состоянии его ноги?
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12k
Толян Полчаса назад
пацан растет!
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40k
Aleks Полчаса назад
Спасатель молодец! А пацану опыт на всю жизнь, куда можно лезть куда нельзя...
Хотя хз, мой в три года с грохотом навернулся с барного стула у стола, это который такой высокий. Слюни, сопли, визги, шишка на голове... Думали дойдет.
Но через пару часов он навернулся с этого стула еще раз...
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3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
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