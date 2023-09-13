В Татарстане спасатели вызволили из стиральной машины пятилетнего ребёнка

Спасатели прибыли на место вместе с врачами скорой. Сначала они убрали все посторонние предметы вокруг машинки, чтобы несовершеннолетний не получил травм. А затем умеющий общаться с детьми спасатель за минуту помог мальчику выбраться. Без слез и криков, разумеется не обошлось. Хотя дошкольник в целом вел себя довольно смело. Он не получил серьезных травм, однако для проверки состояния ноги его отправили в больницу.