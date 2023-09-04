В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню

В метро Санкт-Петербурга произошел неприятный инцидент. Женщина достала канцелярский нож и полоснула им по лицу незнакомому ей молодому человеку.
По словам 26-летнего Олега, он заходил на эскалатор, когда в него врезалась очень нервная женщина лет 50-ти, отскочила назад и стала смотреть на него испуганным взглядом. Пока ехали наверх, парень решил, что на всякий случай стоит извиниться. На выходе он пару раз окликнул обогнавшую его даму, спросил, всё ли в порядке, слегка дотронулся до её плеча, но тут же получил скользящий удар в висок.
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Хлынула кровь, нападавшая вбежала обратно с криками "Помогите", Олег пошёл следом и рассказал обо всём сотрудникам метро. Итог — больница, шесть швов, заявление в полицию и планы возместить моральный ущерб в суде.
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Ни хера себе моральный!!! Её изолировать от общества нужно!