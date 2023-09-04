В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню

По словам 26-летнего Олега, он заходил на эскалатор, когда в него врезалась очень нервная женщина лет 50-ти, отскочила назад и стала смотреть на него испуганным взглядом. Пока ехали наверх, парень решил, что на всякий случай стоит извиниться. На выходе он пару раз окликнул обогнавшую его даму, спросил, всё ли в порядке, слегка дотронулся до её плеча, но тут же получил скользящий удар в висок.