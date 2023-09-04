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В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню

В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню

Автор:
04 сентября 2023 08:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Россия   Санкт-Петербург   люди   нападение   нож   
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В метро Санкт-Петербурга произошел неприятный инцидент. Женщина достала канцелярский нож и полоснула им по лицу незнакомому ей молодому человеку.

По словам 26-летнего Олега, он заходил на эскалатор, когда в него врезалась очень нервная женщина лет 50-ти, отскочила назад и стала смотреть на него испуганным взглядом. Пока ехали наверх, парень решил, что на всякий случай стоит извиниться. На выходе он пару раз окликнул обогнавшую его даму, спросил, всё ли в порядке, слегка дотронулся до её плеча, но тут же получил скользящий удар в висок.

Хлынула кровь, нападавшая вбежала обратно с криками "Помогите", Олег пошёл следом и рассказал обо всём сотрудникам метро. Итог — больница, шесть швов, заявление в полицию и планы возместить моральный ущерб в суде.

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Метки: Видео   Метро   Россия   Санкт-Петербург   люди   нападение   нож   
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7  комментариев
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6k
MPEG-8 Час назад
Тип, что то не договаривает, зачем он вообще пошёл за ней.
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12k
Кот Бегемот 24 минуты назад
"парень решил, что на всякий случай стоит извиниться" – не получилось
, ...был категорически отвергнут.
Культурная столица культурная во всем
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15k
Александр 51 минуту назад
Звиздобол... "Пранк" не удался...
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7k
Pravednik84 56 минут назад
Мой моральный ущерб не имеет денежного эквивалента в принципе! НИКОМУ не по карману оплатить какой либо ущерб. Но его можно оплатить искренним извинением, в особо тяжёлых случаях поставить пива... Но пиво ставить не деньгами, а именно пивом. Ещё раз повторюсь - НИКОМУ не оплатить мой моральный ущерб (у вас денег не хватит).
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21k
сеньор Леонсио 59 минут назад
моральный ущерб в суде(ц)
Ни хера себе моральный!!! Её изолировать от общества нужно!
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8k
Дмитрий Час назад
Хорошо не по глазам.
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Alex Chebrikov

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