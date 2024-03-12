Жителям Омска строго-настрого запретили кататься в метро на каноэ

В правительстве Омской области рассказали, что недостроенные станции метро в Омске будут охранять до 24 декабря. Во избежание нежелательных гостей к станциям «Заречная» и «Кристалл» была приставлена охрана. Вице-губернатор Омской области Динар Курманов заявил, что охрана необходима, чтобы ограничить доступ на территорию для непрошеных гостей.

Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи, – сказал Динар Курманов.