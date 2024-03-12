Жителям Омска строго-настрого запретили кататься в метро на каноэ

Вы не поверите, но были уже случаи.
В правительстве Омской области рассказали, что недостроенные станции метро в Омске будут охранять до 24 декабря. Во избежание нежелательных гостей к станциям «Заречная» и «Кристалл» была приставлена охрана. Вице-губернатор Омской области Динар Курманов заявил, что охрана необходима, чтобы ограничить доступ на территорию для непрошеных гостей.
Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи, – сказал Динар Курманов.
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Министр говорил про случай, когда несколько омичей пробрались в метро, катались там на лодках и каноэ, а также умудрились пожарить шашлычки и вообще хорошо провести время. Мужчин оштрафовали, а теперь в метро поставили охрану. Чтобы неповадно было!
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Серьёзно, не город, а непонятно что. Раскорячились на метрополитен, запал быстро прошёл и деньги кончились, засыпать уже существующее тоже денег нет... Организуйте там какой-нибудь "Тоннель чудес" и продавайте туда билеты желающим прокатиться на каноэ и пожарить шашлыки! Деньги пустите на благоустройство наземного транспорта. раз уж метро вам не по плечу.
Ведь город реально может все организовать и деньги заработать