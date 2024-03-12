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Жителям Омска строго-настрого запретили кататься в метро на каноэ

Жителям Омска строго-настрого запретили кататься в метро на каноэ

Автор:
12 марта 2024 18:11
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Омск   Россия   запрет   каноэ   омское метро   охрана   
2078
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Вы не поверите, но были уже случаи.

В правительстве Омской области рассказали, что недостроенные станции метро в Омске будут охранять до 24 декабря. Во избежание нежелательных гостей к станциям «Заречная» и «Кристалл» была приставлена охрана. Вице-губернатор Омской области Динар Курманов заявил, что охрана необходима, чтобы ограничить доступ на территорию для непрошеных гостей.

Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи, – сказал Динар Курманов.

Министр говорил про случай, когда несколько омичей пробрались в метро, катались там на лодках и каноэ, а также умудрились пожарить шашлычки и вообще хорошо провести время. Мужчин оштрафовали, а теперь в метро поставили охрану. Чтобы неповадно было!

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Метки: Метро   Омск   Россия   запрет   каноэ   омское метро   охрана   
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10  комментариев
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44k
Карандаш 2 часа назад
"...был случай, когда омичи проникли в эту локацию..." В локацию!!! Вот кривожопые уже русский язык совсем забыли.
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2k
Мария Коненкова 46 минут назад
Интересно... недостроенное метро с единственным перегоном, затоплено водой, в доступе для любого проныры с шашлыками и каноэ... какова причина запрета-то? Поездом задавит?

Серьёзно, не город, а непонятно что. Раскорячились на метрополитен, запал быстро прошёл и деньги кончились, засыпать уже существующее тоже денег нет... Организуйте там какой-нибудь "Тоннель чудес" и продавайте туда билеты желающим прокатиться на каноэ и пожарить шашлыки! Деньги пустите на благоустройство наземного транспорта. раз уж метро вам не по плечу.
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22k
иванов дмитрий 51 минуту назад
Для запрета какие то серьёзные причины?
Ведь город реально может все организовать и деньги заработать
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7k
Нестерин Сергей 53 минуты назад
Видимо сам хочет, да должность не позволяет.
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11k
MPEG-8 Час назад
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Был случай, когда Омичи проникли в эту локацию , прям сталкер какой то.
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17k
a_komolow 2 часа назад
Не пропадать же добру!
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31k
Axel 2 часа назад
Глупо. Лучше платный аттракцион сделать и пусть бы катались за деньги сколько влезет. Хоть какая-то польза была.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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