Доктор Лиза: "мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми"

25 декабря 2016 года доктор Лиза вылетела на том страшном рейсе Сочи - Сирия, везя с собой гуманитарный груз с лекарствами для госпиталя.

Ту-154 поднялся в воздух и через минуту рухнул в море. Погибли все. В смерть доктора Лизы долго не могли поверить, казалось, что она неуязвима и всесильна.

Она спасала всех, вот только себя уберечь не смогла.



