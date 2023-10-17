Доктор Лиза: "мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми"

Елизавета Глинка была тем человеком, про которого, при знакомстве не скажешь, что она каждый день помогает самым разным людям: детям, взрослым, бездомным, умирающим и безнадёжным.
Маленькая, хрупкая, много курит, говорит отрывистыми короткими фразами. Казалось, что ангелы выглядят совсем не так.
Елизавета Петровна Глинка (в девичестве Поскрёбышева) родилась в 1962 году в Москве. Её мамой была известный врач-диетолог, а папа - военный.
По окончании Второго московского государственного института им. Пирогова в 1986 году и получении диплома "детский реаниматолог-анестизиолог", Елизавета уехала вместе со своим мужем, адвокатом Глебом Глинкой в Америку. Именно там она начала свою работу в хосписе, параллельно получив образование паллиативного медика. Глинка увидела, что за рубежом люди умирают окружённые заботой и поняла, что создание подобной организации у себя на родине просто необходимо, ведь культуры ухода из жизни не унизительно и без боли в России просто не было. И это стало ещё одним делом её жизни.
Когда в конце 90-х Глеб Глинка получил контракт в Киеве, верная жена переехала вместе с ним и там организовала службу паллиативной помощи и первый бесплатный хоспис при онкологическом центре. Контракт мужа закончился и семья вновь вернулась в США. Но и оттуда Глинка продолжала курировать и поддерживать хоспис.
В 2007 году семья вернулась в столицу России. Время для Елизаветы было тяжёлое - её мама болела раком и ей приходилось ухаживать за ней круглыми сутками. Именно после этого Елизавета решила создать фонд "Справедливая помощь", который был направлен на паллиативную помощь больным не только онкологией. Это было осознанное решение Глинки, так как хосписная помощь онкобольным в России оказывалась, причём не одним учреждением, но все остальные были несправедливо забыты.
Позже организация начала заботиться о самых разных членах общества, в том числе о малоимущих и бездомных. Последних Глинка никогда не называла "бомжами", поскольку слово несло негативную коннотацию, предпочитая говорить "бродяги" или "бездомные". Волонтёры, с Лизой во главе, раздавали им тёплую одежду, отданную в фонд, привозили еду, лекарства, лечили и осматривали нуждающихся.
А начала она работу с ними в 97-м году, когда на Павелецкий вокзал вызвали неотложку, на которой тогда работала доктор Лиза. Она увидела жизнь тех, кто оказался на улице в то непростое время - люди без денег, документов, еды и крыши над головой. С тех пор Елизавета с волонтёрами начала еженедельно ездить на Павелецкий, чтобы оказать помощь нуждающимся. Очередь к ней не иссякала никогда.
Малоимущие семьи из самых разных городов страны получали регулярную помощь. Доктор Лиза билась с медицинской системой за каждого своего подопечного, выбивая им лечение и необходимые медикаменты, если им отказывали.
Елизавета, чей телефон, кажется, не умолкал ни на секунду, курировала работу хосписов не только по всей России, но и в Армении и в Сербии.
"Я хотела быть врачом столько, сколько себя помню. Даже когда я была маленькой девочкой, я всегда знала, не то, что хотела, а всегда знала, что буду доктором. Когда ты работаешь на своём месте, то твоя работа не кажется тебе самой тяжёлой".
Доктор Лиза могла получить срочный вызов в любой момент: во время семейного застолья, возни с детьми, в ресторане. Она тут же брала свой "тревожный чемоданчик" и ехала/летела на помощь. У Глеба и Елизаветы двое своих детей, а вот третий ребёнок у пары приёмный. Мальчик Илья был найден в Ульяновске в картонной коробке. Женщина, усыновившая его, скончалась от онкологии, а Елизавета, которая помогала семье, просто не смогла допустить того, чтобы 13-летний подросток отправился в детдом. Так, в семье Глинки появился третий сын.
Многие бездомные называли Елизавету "мамой" и не стеснялись так обращаться к ней напрямую. Для неё не было людей грязных, плохо пахнущих, отверженных, отбросов общества - для неё они все были, в первую очередь, люди. Она всю свою жизнь посвятила тем, кто оказался в беде и была такой до самой смерти.
"Попрекать куском хлеба нельзя никого - даже бездомного. Вернее, бездомного в особенности. Надо сделать дело - и забыть об этом. Даже если меня обманывают. Лучше я покормлю того, кто и так не очень голодный, чем случайно откажу тому, кому на самом деле нечего есть."
25 декабря 2016 года доктор Лиза вылетела на том страшном рейсе Сочи - Сирия, везя с собой гуманитарный груз с лекарствами для госпиталя.
Ту-154 поднялся в воздух и через минуту рухнул в море. Погибли все. В смерть доктора Лизы долго не могли поверить, казалось, что она неуязвима и всесильна.
Она спасала всех, вот только себя уберечь не смогла.
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