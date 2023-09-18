«Он может вызывать более тяжёлое течение болезни»: Всемирная организация здравоохранения рассказала о новом штамме коронавируса - «Пироле»

Прокомментировали ситуацию с вирусом и в Роспотребнадзоре.
В 2020 году мир с размаху окунулся в ковидную пандемию. Первые случаи заболеваний зарегистрировали в Китае, затем вирус расползся по всем континентам. Наверняка все ещё помнят локдаун, домашнюю «отсидку» и прочие последствия распространения Covid-19.
Потом вирус поутих, да и отношение к нему изменилось. Появились вакцины, а у людей выработался коллективный иммунитет, поэтому ковидная тема потихоньку сошла на нет. Но ненадолго.
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявили о новом штамме «Пирола». Эксперты утверждают, что он ещё более заразен, чем «Омикрон», который навёл столько шороху.
То, что уже известно, позволяет предположить, что этот новый вариант может обходить существующий иммунитет, что увеличивает вероятность заражений. Кроме того «Пирола» может вызывать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время.
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Ситуацию с новым вирусом обсудили и в Роспотребнадзоре. В ведомстве к «Пироле» относятся более сдержанно и не считают его «новым пришествием Омикрона».
Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», и он более заразный, чем его предшественники. В РФ существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
И добавили, что в Китае и Швеции сделали первые лабораторные исследования нового штамма. И результаты показывают, что «Пирола», вероятно, «и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учёными», и не рассматривается как «второе пришествие «Омикрона».
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наверное бабло которое на covid-19 срубили уже заканчивается, потому нужно еще раз запустить механизм и как следует нажиться.
это уже больше похоже на отлаженный конвейер по зарабатыванию бабла.
+ Ещё зимой-весной шли разговоры, что на осень они запланировали новые локдауны, только уже похлеще.