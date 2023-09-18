FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1243 поста • 217 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
«Он может вызывать более тяжёлое течение болезни»: Всемирная организация здравоохранения рассказала о новом штамме коронавируса - «Пироле»

«Он может вызывать более тяжёлое течение болезни»: Всемирная организация здравоохранения рассказала о новом штамме коронавируса - «Пироле»

Автор:
18 сентября 2023 15:04
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   Роспотребнадзор   вирус   ковид   омикрон   пандемия   пирола   штамм   
1389
3
1

Прокомментировали ситуацию с вирусом и в Роспотребнадзоре.

В 2020 году мир с размаху окунулся в ковидную пандемию. Первые случаи заболеваний зарегистрировали в Китае, затем вирус расползся по всем континентам. Наверняка все ещё помнят локдаун, домашнюю «отсидку» и прочие последствия распространения Covid-19.

Потом вирус поутих, да и отношение к нему изменилось. Появились вакцины, а у людей выработался коллективный иммунитет, поэтому ковидная тема потихоньку сошла на нет. Но ненадолго.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявили о новом штамме «Пирола». Эксперты утверждают, что он ещё более заразен, чем «Омикрон», который навёл столько шороху.

То, что уже известно, позволяет предположить, что этот новый вариант может обходить существующий иммунитет, что увеличивает вероятность заражений. Кроме того «Пирола» может вызывать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время.

Ситуацию с новым вирусом обсудили и в Роспотребнадзоре. В ведомстве к «Пироле» относятся более сдержанно и не считают его «новым пришествием Омикрона».

Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», и он более заразный, чем его предшественники. В РФ существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

И добавили, что в Китае и Швеции сделали первые лабораторные исследования нового штамма. И результаты показывают, что «Пирола», вероятно, «и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учёными», и не рассматривается как «второе пришествие «Омикрона».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: COVID-19   Роспотребнадзор   вирус   ковид   омикрон   пандемия   пирола   штамм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
kσρβγς 2 часа назад
Как какой кризис, так сразу НЛО, экстрасеКсы, вирусы, прочее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Феликс Дзержинский 10 минут назад
Всемирная организация захоронения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
823
Анисимов Вадим 14 минут назад
Новый тест на отупение населения. Стало тупее население после волны мракобесия с Ковидом и на сколько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Leo Sun 15 минут назад
Неужели в мире ещё остались безмозглые сущности, которые верят во всю эту ересь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
719
Шурман Час назад
Сын на прошлой неделе какую то хрень притащил . Его одноклассник провел все лето в Нигерии , родители дипломаты . Пришел домой говорит голова кружится и трясет , ну ладно дал парацетамол и померили температуру она была 39.4 . Вызвали врача он говорит наверное грипп какой то , сделал тесты на ковид все норма . 6 дней он пролежал дома и вчера вроде бы все стало нормально . Вчера вечером сижу и просто не могу , тошнота рвота и диарея . Пошел лег в 3 утра боли в животе и все тоже самое . Меряю температуру 39 и 2 . Тест на ковид положительный . Потом мне сын говорит что в классе заболело 7 учеников и симптомы у всех одинаковые , сегодня весь день в кровати пролежал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi Час назад
это нас так мягонько начинают подготавливать к очередной пандемии что ли, под видом простых информационных вливаний?
наверное бабло которое на covid-19 срубили уже заканчивается, потому нужно еще раз запустить механизм и как следует нажиться.
это уже больше похоже на отлаженный конвейер по зарабатыванию бабла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Опять пиндосы в своих лабораториях новый вирус вывели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 2 часа назад
автор, а какие же такие препараты, только не говно-арбидол пустышка, существуют для эффективного лечения вирусных, а именно гриппозных инфекций? пара действующих веществ есть. но и они лишь в комплексе помогают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

241832



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе и запретили флаг ЛГБТ
«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе...
12 забавных снимков со статуями
12 забавных снимков со статуями
Набирающие популярность в сообществах
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
Собрал ребенка в школу в 2023 году: что купил и на чем сэкономил
Собрал ребенка в школу в 2023 году: что купил и на чем сэкономил
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#подборка#люди#позитив#интересное#соцсети#Автовсячина#знаменитости
#Юмор#СССР#автомобили#машина#аварии#авто аварии#интересно#США#Москва#Италия
#история#Прикол#автомир#дети#ДТП#Россия#Китай#улыбнуло#забавно#кино
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Билл Гейтс: после "омикрона" пандемия COVID-19 в мире пойдет на спад Билл Гейтс: после "омикрона" пандемия COVID-19 в мире пойдет на спад Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью» Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью» Новая разновидность коронавируса «Омикрон» поражает чаще всего привитых от COVID-19 Новая разновидность коронавируса «Омикрон» поражает чаще всего привитых от COVID-19 Стали известны симптомы при заражении омикрон-штаммом Стали известны симптомы при заражении омикрон-штаммом Ученые опубликовали фотографии вируса «Омикрон» Ученые опубликовали фотографии вируса «Омикрон»

На что жалуетесь?

Вернуться