«Он может вызывать более тяжёлое течение болезни»: Всемирная организация здравоохранения рассказала о новом штамме коронавируса - «Пироле»

Потом вирус поутих, да и отношение к нему изменилось. Появились вакцины, а у людей выработался коллективный иммунитет, поэтому ковидная тема потихоньку сошла на нет. Но ненадолго.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявили о новом штамме «Пирола». Эксперты утверждают, что он ещё более заразен, чем «Омикрон», который навёл столько шороху.