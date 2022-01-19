Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью»

Мало нам было горя с ковидлой, теперь вот появился «Омикрон». Этот вирус считается гораздо заразнее Covid-19, но якобы, и проходит легче и быстрее. Хотя болячка новая и полной и достоверной статистики по выздоровевшим пока нет.

Зато есть данные о том, сколько денег потратили россияне на лекарства от Covid-19 за 2021 год - 64 миллиарда рублей. Внушительная цифра и это только по нашей стране.

Неудивительно, что акции фармацевтических компаний по всему миру весь год росли как на дрожжах.