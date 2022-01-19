Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью»

Рассказал, что такие люди есть и среди его родных и знакомых. Но он настоятельно советует им сделать прививку.
Мало нам было горя с ковидлой, теперь вот появился «Омикрон». Этот вирус считается гораздо заразнее Covid-19, но якобы, и проходит легче и быстрее. Хотя болячка новая и полной и достоверной статистики по выздоровевшим пока нет.
Зато есть данные о том, сколько денег потратили россияне на лекарства от Covid-19 за 2021 год - 64 миллиарда рублей. Внушительная цифра и это только по нашей стране.
Неудивительно, что акции фармацевтических компаний по всему миру весь год росли как на дрожжах.
Как нам советуют защищаться от нового вируса?
Как говорят в Центре им. Гамалеи, защититься от «Омикрона» можно 2 уколами «Спутника» и третьим - «Спутником Лайт». Утверждают, что это поможет или вообще не заразиться, или переболеть в легкой форме.
Но желающих делать прививки больше не становится.
На это сетуют и федеральные власти, и чиновники на местах. Например, мэр Новокузнецка. Недавно он давал интервью, в котором заявил:
«У меня есть родственники и знакомые, которые боятся, что в них выколят какую-то заразу. Это средневековая темень, непросвященные мысли посещают людей».
И добавил, что вакцинация неизбежна. Хотя до этого уже не официальные власти, а медики объявляли, что новый вирус положит конец эпидемии и все будет хорошо. Теперь вот советуют готовиться к новым мутациям и нескольким волнам заболеваемости.
По крайней мере, хоть о новом локдауне не говорят. Уже хорошо.
Источник:
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1. Омикрон это и есть ковид19, подвид, а не новый вирус
2. 2 укола спутник ви не делают в сочетании с третьим спутник лайт. Спутник лайт бустер для ревакцинации чере пол года, а в нынешних реалиях через год после спутниаа ви
Далее не читал, бредятины хватиль из первошо абзаца
Так почему же вам так не нравятся прививки? Это же прогрессивно и круто. Как в игре Cyberpunk 2077 модификация - сделал укольчик и пошёл радостный.
Вопрос, что во время шухера делали русские в ЮАР, откуда и пошло. Антиваксеры туда попасть не могут.