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Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью»

Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью» (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 16:59
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID   Вакцина   вирус   мэр   новокузнецк   омикрон   пандемия   спутник   
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Рассказал, что такие люди есть и среди его родных и знакомых. Но он настоятельно советует им сделать прививку.

Мало нам было горя с ковидлой, теперь вот появился «Омикрон». Этот вирус считается гораздо заразнее Covid-19, но якобы, и проходит легче и быстрее. Хотя болячка новая и полной и достоверной статистики по выздоровевшим пока нет.

Зато есть данные о том, сколько денег потратили россияне на лекарства от Covid-19 за 2021 год - 64 миллиарда рублей. Внушительная цифра и это только по нашей стране.

Неудивительно, что акции фармацевтических компаний по всему миру весь год росли как на дрожжах.

Как нам советуют защищаться от нового вируса?

Как говорят в Центре им. Гамалеи, защититься от «Омикрона» можно 2 уколами «Спутника» и третьим - «Спутником Лайт». Утверждают, что это поможет или вообще не заразиться, или переболеть в легкой форме.

Но желающих делать прививки больше не становится.

На это сетуют и федеральные власти, и чиновники на местах. Например, мэр Новокузнецка. Недавно он давал интервью, в котором заявил:

«У меня есть родственники и знакомые, которые боятся, что в них выколят какую-то заразу. Это средневековая темень, непросвященные мысли посещают людей».

И добавил, что вакцинация неизбежна. Хотя до этого уже не официальные власти, а медики объявляли, что новый вирус положит конец эпидемии и все будет хорошо. Теперь вот советуют готовиться к новым мутациям и нескольким волнам заболеваемости.

По крайней мере, хоть о новом локдауне не говорят. Уже хорошо.

Источник:

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Метки: COVID   Вакцина   вирус   мэр   новокузнецк   омикрон   пандемия   спутник   
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Хватит писать чушь!
1. Омикрон это и есть ковид19, подвид, а не новый вирус
2. 2 укола спутник ви не делают в сочетании с третьим спутник лайт. Спутник лайт бустер для ревакцинации чере пол года, а в нынешних реалиях через год после спутниаа ви
Далее не читал, бредятины хватиль из первошо абзаца
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21k
Ватаку Накомоде 53 секунды назад
Если бы эта вакцина ещё бы помогала... А так я конечно не верю что меня чипировали (серьезно, ни один сторонник этого бреда еще так и не смог мне объяснить кому и зачем это надо, и что этот владыка мира будет делать когда чипирует всех вообще, кроме общих фраз про "цифровой концлагерь" и прочие "ты не понимаешь"). Я не верю что эта какая-то другая зараза. Просто не вижу мотивов кому и зачем это надо? Во что я верю? Что это просто попытка создать что-то более менее работающее. То есть это действительно вакцина, но далеко не такая эффективная как нам показывают.
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721
герасим Час назад
Я, вот совсем не разбираюсь в медицине, но вот, знакомый работающий в городской больнице, рассказывал, что все их пациенты страдающие серьёзными заболеваниями очень удивляются тому, что все медицинские препараты, которыми их лечат от болезней, иностранного производства, а вот вакцину самую суперскую от ковида, по словам Путина, создали наши учёные. Как так? Кто врёт?
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Вы же все продвинутые, вам всем Илон Маск заменяет бога, православных вы не любите, носите обтягивающие джинсы, за демократию удавиться готовы.
Так почему же вам так не нравятся прививки? Это же прогрессивно и круто. Как в игре Cyberpunk 2077 модификация - сделал укольчик и пошёл радостный.
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302
Cаня 2 часа назад
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76
Арнольд Штайер 2 часа назад
Люди не желающие ставить себе уколой , под ложным названием вакцина - это светлые и добрые люди, заботящиеся о своей стране и ее будушем( хотя и здесь есть исключения , прим. Д-а) А некоторые ученые утверждают , что именно в среде вакцинированных вирус мутирует и создает новые виды.
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5k
Димыч 2 часа назад
Классные чиновники. То "мусором", то"говном", то "педиками" ,то "теменью" народ назовут. А за этим следует дежурно-модная фраза -"мои слова вырвали из контекста"... Позорище.
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
эта тема с короной-шмороной еще не увяла?
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3k
Нескучный сад 2 часа назад
Ну и буй с ним...
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854
Максим Максимов 2 часа назад
Пусть этот "слуга народный", ДЛЯ НАЧАЛА , ознакомится с Конституцией страны, в которой он является гражданином ( а может быть у него есть и другое гражданство и ВНЖ, как и у его "старших товарищей"), где чётко прописано, что в соответствии со ст. 21 Конституции РФ «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам…»
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5k
tamin 2 часа назад
Ну антиваксеры не темень. Это убийцы, к которым должны применяться соответствующие наказания. Ладно, посмотрим
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6
Альберт Икс tamin 2 часа назад
А ты так яростно топишь за вакцинацию и делишь людей на классы в комментах своих за деньги или просто потому, что умом не выдался?
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11k
кира 2 часа назад
Хоть обколись под завязку, никаких гарантий. У меня знакомая сделала спутник, а через полгода модерну. Один хрен, сидит, болеет.
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1k
Viktor 2 часа назад
Ваксер проколотый . И ложка у него с дыркой .
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