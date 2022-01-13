Билл Гейтс: после "омикрона" пандемия COVID-19 в мире пойдет на спад

Основатель и экс-глава Microsoft фактически подтвердил свое пророчество, сделанное в декабре 2021 года, о том, что острая фаза пандемии завершится в 2022 году.

Но не все так просто - сначала системы здравоохранения всех стран столкнутся с трудностями из-за распространения штамма "омикрон", предупредил Гейтс. Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не привился.

А вот в дальнейшем распространение штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад: «Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений омикрон-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и коронавирус можно будет лечить как сезонный грипп», — написал Гейтс в своем Twitter.

По его мнению, из-за омикрон-штамма у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года.

«Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов. <...> Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса», — добавил он.