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Билл Гейтс: после "омикрона" пандемия COVID-19 в мире пойдет на спад

Билл Гейтс: после "омикрона" пандемия COVID-19 в мире пойдет на спад (3 фото)

Автор:
13 января 2022 16:12
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Прогноз   билл гейтс   омикрон   пандемия   
818
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Свет в конце тоннеля появился. "Главный эпидемиолог мира" Билл Гейтс держит нас в курсе развития событий, в связи с чем сделал очередной прогноз, касающийся дальнейшего существования человечества в условиях пандемии коронавируса. Вот и не верь после этого в коспирологию.

Основатель и экс-глава Microsoft фактически подтвердил свое пророчество, сделанное в декабре 2021 года, о том, что острая фаза пандемии завершится в 2022 году.

Но не все так просто - сначала системы здравоохранения всех стран столкнутся с трудностями из-за распространения штамма "омикрон", предупредил Гейтс. Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не привился.

А вот в дальнейшем распространение штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад: «Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений омикрон-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и коронавирус можно будет лечить как сезонный грипп», — написал Гейтс в своем Twitter.

По его мнению, из-за омикрон-штамма у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года.

«Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов. <...> Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса», — добавил он.

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"АиФ" освещая инфоповод, приводит мнение вирусолога, доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петра Чумакова:

"За этими словами, по сути, кроется эффект вакцинации штаммом „омикрон“, в результате которого создается иммунитет, сохраняющийся около года, — говорит ученый, — После болезни, вызванной „омикроном“, даже легкой и без симптомов, формируется более стойкий иммунитет, чем после просто вакцинации. И человек становится достаточно долго невосприимчивым к вирусу. Другое дело, что привитые люди в любом случает будут болеть легче, чем те, кто не вакцинировался. Поэтому отказываться сейчас от вакцинации ни в коем случае нельзя».

«Но главное, что мы должны извлечь уроки из этой пандемии, чтобы не повторять ошибок в будущем, — считает Петр Чумаков. — Уже понятно, что главным нашим оружием в таких случаях должна стать вакцина из живых ослабленных вирусов. Такие вакцины были и есть. Пусть они не очень хороши для плановой вакцинации, для экстренной во время эпидемий они идеальны".

Люди привитые такими вакцинами запустят распространение непатогенного вируса в обществе, и все остальные, включая и противников вакцинации, будут им инфицироваться вне зависимости от своего желания. В результате все население приобретет иммунитет, и патогенный вирус окажется вытесненным вакцинным штаммом. Что-то похожее сейчас происходит и с „омикроном“.

Ученый также напомнил, что в 1950-х — 1960-х годах, благодаря живой вакцине, производство которой в СССР наладили его родители - М. П. Чумаков и М. К. Ворошилова, человечество победило пандемию полиомиелита. Они получили непатогенные вирусы от американского вирусолога Альберта Сэбина, и на их основе сделали живую вакцину, которая оказалась очень эффективной. В результате её закупали во многих странах, а в США решили использовать свою живую вакцину, которую до этого долго не разрешали. Благодаря этому вакцинный штамм вытеснил патогенный, и с полиомелитом в мире было покончено.

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Метки: COVID-19   Прогноз   билл гейтс   омикрон   пандемия   
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Чучело Мяучело Час назад
Чувак подозрительно в теме...
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899
Кактус 17 минут назад
Билли что-то знает!))
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14k
Hairy. 18 минут назад
Вся пригожинская сволота, до последнего копыта является исключительной сторонницей вакцинации. Пожалуй это всё, что нужно знать об этом голимом шмурдяке и о всех, кто за него топит. А как известно: хорошая пригожинская сволочь-это отрицательно живая пригожинская сволочь.
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1k
Миша 20 минут назад
Только мнения Билла Гейтса не хватало. Со времён Windows 3.1, 95, 98 на него столько пожеланий сыпалось, что ему в церкви прятаться надо. Теперь уже крупный специалист по COVID-19, потому, что не бедный... Он никто в вирусологии, чего лезет со свиным рылом в калашный ряд. Свет в конце тоннеля, может то другой тоннель к нему подкрадывается. )
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65k
parallax Полчаса назад
А что по этому случаю скажет доморощенное "светило медицины", доктор Мясников?
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153
Денис Час назад
Переболев короной, чуть не совершил глупость, подумав о том, чтоб вакцинироваться; но, блин, откуда человек, подаривший человечеству Винду, владеет информацией по поводу ковида? Странно это все, по сему решил повременить с выводами и решением
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240
zenon Час назад
Ослабленный вирус? Двое, или трое боксёров будут его бить пока вирус не скажет сдаюсь, я ослаб.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Всем здоровья и берегите себя от опрометчивых шагов
---
Высказывания Стефана Элриха услышали 6000 участников из 120 стран на Всемирном саммите здравоохранения World Health Summit, который прошёл в Берлине.
«Я всегда люблю повторять: если бы два года назад мы задали бы общественности вопрос – «А вы бы хотели принять генную или клеточную терапию и ввести это в своё тело?» - у нас, вероятно, было бы 95% отказов», - сказал с трибуны World Health Summit Стефан Элрих.
с третьей минуты - но можно посмотреть и всё.Судя по всему они и к деторождению свои ручонки приложили
В сети есть и оригинал с англ.титрами
Ссылка youtu.be
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250
<name> Viejo Borracho Dikobraz 17 минут назад
я вот про эту голову. Видео я, конечно же, не смотрел. Смотреть видосы от мракобесов - себя не уважать


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250
<name> Majul 15 минут назад
дааа, наследил данный индивид в этом посте :)
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Вслед за исследованиями в Германии, и Пфайзера , правительство Великобритании признаёт, что вакцины повредили естественную иммунную систему тех, кто был дважды вакцинирован.
После двойной вакцинации вы уже никогда не сможете приобрести полный естественный иммунитет к каким-либо вариантам Covid-19, или, возможно, к любому другому вирусу.
В своём «Отчёте о наблюдении за вакциной против Covid-19» Министерство здравоохранения Великобритании признаёт на странице 23, что «уровень N-антител, по-видимому, ниже у людей, которые заразились после двух доз вакцинации». Далее говорится, что это снижение уровня антител, по сути, является постоянным https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf?fbclid=IwAR2h4MwVJWlFXs0xkPZJKbbEINHHO9RwK_PkQ2LVLhajVmIECT6FkUeee1ohttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf?fbclid=IwAR2h4MwVJWlFXs0xkPZJKbbEINHHO9RwK_PkQ2LVLhajVmIECT6FkUeee1o
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
А противостоять другим заболеваниям человечеству уже и не нужно. Вакцинация сделала своё дело
========
Немецкие исследователи обнаружили, что иммунная система полностью вакцинированных людей в Германии уже деградировала в среднем до 87 процентов, в зависимости от того, когда они получили укол. Эта деградация будет продолжаться только до тех пор, пока их иммунная система полностью не исчезнет.
Институт Роберта Коха (RKI) опубликовал данные, которые показывают, что полностью вакцинированные в настоящее время имеют в среднем на 87,7 процента более низкий иммунный ответ на новый вариант Omicron (Moronic), чем непривитые. «Это означает, что средний немец имеет последние 12,3 процента своей иммунной системы для борьбы с определенными классами вирусов и некоторыми видами рака», сообщает Daily Exposé.
Данные клинических испытаний Pfizer (фото) еще более убедительно свидетельствуют о том, что их вакцина против Covid-19 вызывает у реципиента деградацию иммунитета
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240
zenon Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Десяток иммунологов из штатов заявили, что было достаточно одной, или двух прививок. Больше бустерных прививок убивают иммунную систему. Американцы тут же прекратили делать дополнительную вакцинацию. В Израиле продолжают, не пропадать же добру.
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