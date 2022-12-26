В Китае началась самая мощная вспышка COVID-19 в истории

Всего за несколько дней заразилось 37 миллионов человек. И это только начало.
Недавно в Китае стали постепенно смягчать антиковидные ограничения. Люди только вздохнули и вот опять - началось повальное заражение. В одной только провинции Чжэцзян за сутки заболело больше миллиона человек:
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Ну а в целом по стране таких «болезных» 37 миллионов человек. Это самая значительная цифра за все время наблюдения за ковидом. Специалисты утверждают, что вирус будет распространяться и дальше - как минимум, ещё пару месяцев.
По словам медиков, причина такого разгула инфекции - отмена «нулевой терпимости» к вирусу. Это когда людей буквально замуровывали в их собственных домах и ни под каким предлогом не выпускали на улицу. Не исключено, что скоро китайцы вновь засядут по домам и будут перекрикиваться с соседями через окно. Навык уже есть.
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Гайки снова стали закручивать: заболевших силой определяют в ковидарии. Чьего-то мнения никто не спрашивает. Люди всё больше паникуют и ждут самого масштабного локдауна в истории.
А между тем, Китай проводит крупнейшие военные учения у берегов Тайваня. К острову направили 7 кораблей и 71 самолёт. 47 боевых машин успешно вторглось в воздушное пространство Тайваня.
Понятно, что это далеко не первые учения. Но такие масштабные - впервые. Связано ли это с тем, что власти хотят сместить фокус внимания с ковида на Тайвань, а может и с будущей СВО по присоединению острова - вскоре мы это узнаем.
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Вот именно - нулевая терпимость. Как в стерильной больничной палате. В итоге - своими руками сотворили, условно говоря, внутрибольничную инфекцию - одну из самых опасных форм инфекции, только для всей страны с отсутствием естественного иммунитета у человека. Вот и результат "нулевой терпимости".
Мне просто интересна логика подобных выкрутасов? Как это вообще истолковывать?
Наверное стоит это расценивать так что автор поста сам новость придумал или может ему во сне это приснилось и тогда вполне логично ссылаться на самого себя как на достоверный источник инфы.
Ну или автор просто безумен в своих юккодрочерских или каких-то иных порывах, и лепит ахинею в надежде что никто этого не заметит.
Источник: https://fishki.net/rules/https://fishki.net/rules/ © Fishki.net
https://inosmi.ru/20221018/shtamm-256919280.htmlhttps://inosmi.ru/20221018/shtamm-256919280.html
https://eadaily.com/ru/news/2022/10/19/v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-covid-19-s-letalnostyu-80https://eadaily.com/ru/news/2022/10/19/v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-covid-19-s-letalnostyu-80
Гугл переводчик (не совсем понятно, цифры за день или за какой то период) ---->
"... По состоянию на 24:00 23 декабря в особых административных районах Гонконг и Макао и провинции Тайвань зарегистрировано 9 161 081 подтвержденный случай заражения: 495 614 в Гонконге (11 373 умерли, 108 371 вылечились и выписаны из больниц), 1 851 в Макао. (19 умерли и 1521 вылечились и выписались из больниц) и 8 663 616 на Тайване (15 039 умерли и 13 742 вылечились и выписались из больниц). "
http://en.nhc.gov.cn/2022-12/24/c_86224.htmhttp://en.nhc.gov.cn/2022-12/24/c_86224.htm