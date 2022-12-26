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В Китае началась самая мощная вспышка COVID-19 в истории

В Китае началась самая мощная вспышка COVID-19 в истории

Автор:
26 декабря 2022 15:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Китай   Тайвань   вирус   ковид   пандемия   сво   учения   
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Всего за несколько дней заразилось 37 миллионов человек. И это только начало.

Недавно в Китае стали постепенно смягчать антиковидные ограничения. Люди только вздохнули и вот опять - началось повальное заражение. В одной только провинции Чжэцзян за сутки заболело больше миллиона человек:

Ну а в целом по стране таких «болезных» 37 миллионов человек. Это самая значительная цифра за все время наблюдения за ковидом. Специалисты утверждают, что вирус будет распространяться и дальше - как минимум, ещё пару месяцев.

По словам медиков, причина такого разгула инфекции - отмена «нулевой терпимости» к вирусу. Это когда людей буквально замуровывали в их собственных домах и ни под каким предлогом не выпускали на улицу. Не исключено, что скоро китайцы вновь засядут по домам и будут перекрикиваться с соседями через окно. Навык уже есть.

Гайки снова стали закручивать: заболевших силой определяют в ковидарии. Чьего-то мнения никто не спрашивает. Люди всё больше паникуют и ждут самого масштабного локдауна в истории.

А между тем, Китай проводит крупнейшие военные учения у берегов Тайваня. К острову направили 7 кораблей и 71 самолёт. 47 боевых машин успешно вторглось в воздушное пространство Тайваня.

Понятно, что это далеко не первые учения. Но такие масштабные - впервые. Связано ли это с тем, что власти хотят сместить фокус внимания с ковида на Тайвань, а может и с будущей СВО по присоединению острова - вскоре мы это узнаем.

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Метки: COVID-19   Китай   Тайвань   вирус   ковид   пандемия   сво   учения   
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27  комментариев
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1k
Демьян Час назад
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3k
SR 53 секунды назад
Ну что, ждём? Или, нам сейчас ковид не страшен, у нас другие задачи? Как говорит великий "доктор" Мясников "...у нас свои проблемы, и не думаю, что ковид нам сейчас выгоден".
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48
Сергей Шипицын Минуту назад
Меня опять терзают смутные сомнения.
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5k
Denis Cudreacov Минуту назад
И до сих пор никого не судили, за то что вирус наслали на людей
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25k
Мечислав 2 минуты назад
Хватит разгонять западный бред, всё как раз наоборот снимают ограничения экономика перезапускается
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5k
saliamnn 9 минут назад
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1k
Димарик 21 минуту назад
А чему удивляться? Сперва прокололи всю страну не пойми чем, убили естественный иммунитет, а теперь удивляются... Что и следовало ожижать.
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5k
Горожанин 24 минуты назад
"По словам медиков, причина такого разгула инфекции - отмена «нулевой терпимости» к вирусу".

Вот именно - нулевая терпимость. Как в стерильной больничной палате. В итоге - своими руками сотворили, условно говоря, внутрибольничную инфекцию - одну из самых опасных форм инфекции, только для всей страны с отсутствием естественного иммунитета у человека. Вот и результат "нулевой терпимости".
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Вот что привычка такая, в качестве источника информации, давать ссылку на свой же пост?
Мне просто интересна логика подобных выкрутасов? Как это вообще истолковывать?
Наверное стоит это расценивать так что автор поста сам новость придумал или может ему во сне это приснилось и тогда вполне логично ссылаться на самого себя как на достоверный источник инфы.
Ну или автор просто безумен в своих юккодрочерских или каких-то иных порывах, и лепит ахинею в надежде что никто этого не заметит.
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3k
Olegsky Полчаса назад
Херня этот ковид. Берите пример со шведов.
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31k
Григорий Полчаса назад
Не совсем понятно, чего они хотят добиться этой нулевой терпимостью. Ну просидят они по домам ещё 2-3 года, снова заболеваемость снизится, и что? Насовсем их так приучить жить? Ковид-то никуда уже не денется.
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13k
? ? ? Полчаса назад
мериканцы не то, что не стесняются..похоже уже и хвастаются
https://inosmi.ru/20221018/shtamm-256919280.htmlhttps://inosmi.ru/20221018/shtamm-256919280.html
https://eadaily.com/ru/news/2022/10/19/v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-covid-19-s-letalnostyu-80https://eadaily.com/ru/news/2022/10/19/v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-covid-19-s-letalnostyu-80
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378
Михаил 41 минуту назад
пруфы из Китая, кому интересно, брифинг от 24 числа тамошнего правительства.
Гугл переводчик (не совсем понятно, цифры за день или за какой то период) ---->
"... По состоянию на 24:00 23 декабря в особых административных районах Гонконг и Макао и провинции Тайвань зарегистрировано 9 161 081 подтвержденный случай заражения: 495 614 в Гонконге (11 373 умерли, 108 371 вылечились и выписаны из больниц), 1 851 в Макао. (19 умерли и 1521 вылечились и выписались из больниц) и 8 663 616 на Тайване (15 039 умерли и 13 742 вылечились и выписались из больниц). "
http://en.nhc.gov.cn/2022-12/24/c_86224.htmhttp://en.nhc.gov.cn/2022-12/24/c_86224.htm
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886
КиriIL 43 минуты назад
Так они походу не переболели из-за жесткого локдауна, а сейчас все таки переболеют, никуда не деться
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212
Aleksmann 47 минут назад
и все на 100% привиты не менее двух раз
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716
Lex 49 минут назад
Ну вот и продолжение цирка от государства, сейчас опять на всех бесполезные маски напялят. (а я ведь почти поверил, что успокоились)
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14k
MrForstd 59 минут назад
Всех зараженных уничтожают специально обученной Годзиллой, фотофакт прилагается.
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47
Dront75 59 минут назад
Шо, опять??? Да сколько можно-то??? Или снова сожрали кого-то не того.
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61k
Андрей Час назад
Смешались в кучу люди, кони... Пруфов нет, локдауна нет, учения ещё приплёл за каким-то...
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772k
А.Берестенко 2 часа назад
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86
pekareff А.Берестенко Час назад
Вам мало ссылки на херпоймичей закрытый от посторонних телеграм-канал? )))
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93
samoilenko-yura123 pekareff 59 минут назад
именно, как говорится, брехняяя .....
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