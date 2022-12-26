В Китае началась самая мощная вспышка COVID-19 в истории

Ну а в целом по стране таких «болезных» 37 миллионов человек. Это самая значительная цифра за все время наблюдения за ковидом. Специалисты утверждают, что вирус будет распространяться и дальше - как минимум, ещё пару месяцев.

По словам медиков, причина такого разгула инфекции - отмена «нулевой терпимости» к вирусу. Это когда людей буквально замуровывали в их собственных домах и ни под каким предлогом не выпускали на улицу. Не исключено, что скоро китайцы вновь засядут по домам и будут перекрикиваться с соседями через окно. Навык уже есть.