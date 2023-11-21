«Я болею уже третий месяц»: в России появилась новая, тяжёлая болезнь. И это не Covid

То ли кто-то готовится объявить новую пандемию, то ли действительно появилась новая, опасная болезнь. Хотя отечественный инфекционист профессор Николай Малышев считает, что всё не так плохо:

Есть новый вирус или нет, можно будет сказать только тогда, когда появится тест-система. Пока ее нет, это гадания на кофейной гуще. А пациенты, которые болеют ОРВИ длительно, были всегда. Однако каждый раз нужно искать объяснение этого состояния, которое может быть очень индивидуальным. Например, иногда это связано с тем, что человека неправильно лечили.

Много лет назад меня отправили в командировку в Тынду, где случилась странная и необъяснимая вспышка длительных пневмоний среди рабочих-строителей. Таких пациентов было больше ста человек, болели они месяцами. Я начал выяснять, что и почему, а ответ оказался очень простым: им давали очень низкую дозу пенициллина. Такую, что пневмонию при всем желании не вылечить. И в результате она перешла у них в хронические формы. Вдобавок ко всему жили эти люди в общежитии, в поликлинику ходили пешком, а температура там -30. Поэтому их состояние постоянно ухудшалось.