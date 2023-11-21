«Я болею уже третий месяц»: в России появилась новая, тяжёлая болезнь. И это не Covid

Хотя симптомы похожи: высокая температура, кашель и слабость.
Несколько лет назад весь мир присел на карантин. Тогда по планете разгуливал Covid-19 и люди стояли на ушах из-за прививок, самоизоляции и вот этого всего. Потом ковидная тема понемногу отошла на второй план, а затем о ней забыли. В СМИ периодически проскакивали новости о «новой, страшной эпидемии», но большинству уже было параллельно.
Теперь же к нам в страну пришло другое заболевание - какая-то странная ОРВИ. Люди болеют по несколько месяцев и никак не могут вылечиться. Симптомы такие: невысокая температура, в пределах 37 градусов, слабость и ломота в теле, нередко пропадает голос. Затем начинается кашель, бывает, что он длится месяцами:
Я переболела еще в сентябре. Один день голоса не было вообще, потом где-то неделю он восстанавливался. А затем начался сильный кашель, приступами, который длится до сих пор, - рассказывает одна из заболевших.
Тест на ковид даёт отрицательный результат. И у этой девушки, и у других страдальцев от этой необычной простуды.
Болезнью заинтересовались и пресловутые британские учёные. Если отбросить юмор, то там полно серьёзных исследователей, которые не на шутку озаботились новой простудой. В медицинском журнале eClinicalMedicine появилась статья с результатами обследования 10 тысяч пациентов и выводами:
Наши результаты указывают на существование «затяжной простуды»: долговременных последствий для здоровья от других респираторных инфекций, гриппа или пневмонии, которые в настоящее время остаются нераспознанными.
То ли кто-то готовится объявить новую пандемию, то ли действительно появилась новая, опасная болезнь. Хотя отечественный инфекционист профессор Николай Малышев считает, что всё не так плохо:
Есть новый вирус или нет, можно будет сказать только тогда, когда появится тест-система. Пока ее нет, это гадания на кофейной гуще. А пациенты, которые болеют ОРВИ длительно, были всегда. Однако каждый раз нужно искать объяснение этого состояния, которое может быть очень индивидуальным. Например, иногда это связано с тем, что человека неправильно лечили.
Много лет назад меня отправили в командировку в Тынду, где случилась странная и необъяснимая вспышка длительных пневмоний среди рабочих-строителей. Таких пациентов было больше ста человек, болели они месяцами. Я начал выяснять, что и почему, а ответ оказался очень простым: им давали очень низкую дозу пенициллина. Такую, что пневмонию при всем желании не вылечить. И в результате она перешла у них в хронические формы. Вдобавок ко всему жили эти люди в общежитии, в поликлинику ходили пешком, а температура там -30. Поэтому их состояние постоянно ухудшалось.
Так что и нынешнюю ситуацию инфекционист не считает какой-то особенной. Всё-таки он не британский учёный, поэтому повода для паники не видит.
Источник:
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Так что надо серьезнее относиться к кашлям и прочей вроде бы не мешающей херне.