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«Я болею уже третий месяц»: в России появилась новая, тяжёлая болезнь. И это не Covid

«Я болею уже третий месяц»: в России появилась новая, тяжёлая болезнь. И это не Covid

Автор:
21 ноября 2023 15:29
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   ОРВИ   вирус   грипп   заболевание   инфекция   пандемия   простуда   
1781
5

Хотя симптомы похожи: высокая температура, кашель и слабость.

Несколько лет назад весь мир присел на карантин. Тогда по планете разгуливал Covid-19 и люди стояли на ушах из-за прививок, самоизоляции и вот этого всего. Потом ковидная тема понемногу отошла на второй план, а затем о ней забыли. В СМИ периодически проскакивали новости о «новой, страшной эпидемии», но большинству уже было параллельно.

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Теперь же к нам в страну пришло другое заболевание - какая-то странная ОРВИ. Люди болеют по несколько месяцев и никак не могут вылечиться. Симптомы такие: невысокая температура, в пределах 37 градусов, слабость и ломота в теле, нередко пропадает голос. Затем начинается кашель, бывает, что он длится месяцами:

Я переболела еще в сентябре. Один день голоса не было вообще, потом где-то неделю он восстанавливался. А затем начался сильный кашель, приступами, который длится до сих пор, - рассказывает одна из заболевших.

Тест на ковид даёт отрицательный результат. И у этой девушки, и у других страдальцев от этой необычной простуды.

Болезнью заинтересовались и пресловутые британские учёные. Если отбросить юмор, то там полно серьёзных исследователей, которые не на шутку озаботились новой простудой. В медицинском журнале eClinicalMedicine появилась статья с результатами обследования 10 тысяч пациентов и выводами:

Наши результаты указывают на существование «затяжной простуды»: долговременных последствий для здоровья от других респираторных инфекций, гриппа или пневмонии, которые в настоящее время остаются нераспознанными.

То ли кто-то готовится объявить новую пандемию, то ли действительно появилась новая, опасная болезнь. Хотя отечественный инфекционист профессор Николай Малышев считает, что всё не так плохо:

Есть новый вирус или нет, можно будет сказать только тогда, когда появится тест-система. Пока ее нет, это гадания на кофейной гуще. А пациенты, которые болеют ОРВИ длительно, были всегда. Однако каждый раз нужно искать объяснение этого состояния, которое может быть очень индивидуальным. Например, иногда это связано с тем, что человека неправильно лечили.

Много лет назад меня отправили в командировку в Тынду, где случилась странная и необъяснимая вспышка длительных пневмоний среди рабочих-строителей. Таких пациентов было больше ста человек, болели они месяцами. Я начал выяснять, что и почему, а ответ оказался очень простым: им давали очень низкую дозу пенициллина. Такую, что пневмонию при всем желании не вылечить. И в результате она перешла у них в хронические формы. Вдобавок ко всему жили эти люди в общежитии, в поликлинику ходили пешком, а температура там -30. Поэтому их состояние постоянно ухудшалось.

Так что и нынешнюю ситуацию инфекционист не считает какой-то особенной. Всё-таки он не британский учёный, поэтому повода для паники не видит.


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Метки: COVID-19   ОРВИ   вирус   грипп   заболевание   инфекция   пандемия   простуда   
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5  комментариев
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Анечка 7 минут назад
Коклюш. Уже все понятно. Его можно определить по мазку из ротовой полости в первую неделю заболевания. Потом только в крови антитела покажет. И то не сразу,спустя время. В Челябинске нарастает заболеваемость. У нас вся семья переболела. Врачи сами говорят,что похоже на коклюш,но анализы его не показывают. Правильно,потому что анализы назначают после 1-1,5 недели . Специально походу.
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31
Barkas007 5 минут назад
Серьезная тема, сотрудница болела так с января по апрель - температуру скрывала (около 37), вроде все вялотекущее. До мая сбросила 20 кг. Почти силой отправили по врачам, вначале поставили остеохондроз, после рентгена - 2 стороннее воспаление легких. 1 июня положили в ОКБ, с тремя трубками в баночках ходила (убирали, опять ставили). В итоге перевели в тубдиспансер в пульмонологию, через неделю умерла (1 июля), 40 лет.
Так что надо серьезнее относиться к кашлям и прочей вроде бы не мешающей херне.
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31
Barkas007 2 минуты назад
PS. Онкологию не нашли
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22k
babuby 6 минут назад
А лекарств очень много стало поддельных! Может ещё и в этом дело, но кто-ж расскажет.
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* You All 44 минуты назад
снова какую-то [мат] в лабах замутили
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August

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