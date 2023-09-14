Китаец потратил кучу денег на расследование изнасилования своей девушки и столкнулся с «нежданчиком»

Мужчина из Китая вдумчиво просматривал порносайт и наткнулся на видео со своей «второй половинкой». Она была в стельку пьяной и находилась в полубессознательном состоянии, а на ней «трудился» какой-то хлыщ. Китаец решил, что его девушку напоили и изнасиловали.

И решил расследовать это грязное дело. Нанял частных детективов и стал с нетерпением ждать, когда спецы вычислят преступника, а он сдаст его властям. Ну и дождался.