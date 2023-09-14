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Китаец потратил кучу денег на расследование изнасилования своей девушки и столкнулся с «нежданчиком»

Китаец потратил кучу денег на расследование изнасилования своей девушки и столкнулся с «нежданчиком»

Автор:
14 сентября 2023 17:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Девушка   детективы   изнасилование   китаец   расследование   съемка   
4721
3

И тут он стал что-то подозревать.

Мужчина из Китая вдумчиво просматривал порносайт и наткнулся на видео со своей «второй половинкой». Она была в стельку пьяной и находилась в полубессознательном состоянии, а на ней «трудился» какой-то хлыщ. Китаец решил, что его девушку напоили и изнасиловали.

И решил расследовать это грязное дело. Нанял частных детективов и стал с нетерпением ждать, когда спецы вычислят преступника, а он сдаст его властям. Ну и дождался.

Детективы быстро разрулили это дело. По видео они определили отель, где проходила съёмка, потом нашли ресторан, в котором девушку «напоили». И выяснили, что никакого изнасилования не было: дамочка вела двойную жизнь. Она встретилась с любовником, как следует выпила с ним в ресторане, а потом голубки отправились в апартаменты для любовных утех.

Расстроенный китаец прогнал неверную девушку и заявил, что «его сердце разбито». За услуги частных детективов незадачливый парень отвалил больше 40 тысяч юаней - это 540 000 рублей. Он ещё и вёл своеобразный дневник этого расследования в соцсетях и привлёк немало внимания. Так что об измене узнало энное количество человек, которые бросились его утешать.

"Эта женщина точно не для тебя. Всё в порядке", - ободрил его один из пользователей.

"Почему бы не поискать другие цветы, раз у тебя есть финансовые возможности?", - поэтично заметил другой.

Источник:

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Метки: Девушка   детективы   изнасилование   китаец   расследование   съемка   
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21  комментарий
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15k
L.Nemo 2 часа назад
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1k
Tevet 7 минут назад
Мужчина из Китая вдумчиво просматривал порносайт
_______________________
моя дорогая , любимая ! в одной руке я держу твою фотографию, а другой думаю о тебе!
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47k
Aleksandr 23 минуты назад
Легко отделался.
Лучше потерять пол лимона, чем жениться на шлюхе...
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121
Liberman 38 минут назад
да похер, коли может отдать пять тысяч баксов на "детективов" - не мудрено, что всякие шмыги рядом трутся. странно что он богатый - ведь богатые, как правило умные.
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843
Николай Пасеко Час назад
Мужчина из Китая вдумчиво просматривал порносайт
ВДУМЧИВО...
Прикольно))))
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12k
Copycat Час назад
Я просто прочитав заголовок понял что будет, но на всякий случай всё таки зашел и прочитал конец

вообще раздражает что аннотация составляют так что бы человека заинтересовать и он ну точно перешел в статью нет бы коротко рассказать что было и те кто хотят подробностей читать пошли бы сами
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15k
Kucher Час назад
В Китае нет понятия "изменил", есть - "перепутал".
На конкурсе двойников в Китае победили все 1,5 миллиарда китайцев.
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12k
Просто Царь Час назад
А где видео?
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5k
Горожанин 2 часа назад
Этот ж надо. Заплатить за то, чтобы точно знать - что на голове рога)
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900
АлоКин 2 часа назад
Они ж, б...дь все на одно лицо, особенно девушки под штукатуркой. Как он ее узнал вообще
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
и нахрена это здесь?
Миллионы пар распадаются из за измен, а этот китаец какой-то особенный ?
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51k
Андрей 2 часа назад
Одно дело когда полтора миллиона человек работают за миску риса и не бухтят, а другое дело когда они захотят жить по европейски. Тогда всё и начнётся.
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