Китаец потратил кучу денег на расследование изнасилования своей девушки и столкнулся с «нежданчиком»

И тут он стал что-то подозревать.
Мужчина из Китая вдумчиво просматривал порносайт и наткнулся на видео со своей «второй половинкой». Она была в стельку пьяной и находилась в полубессознательном состоянии, а на ней «трудился» какой-то хлыщ. Китаец решил, что его девушку напоили и изнасиловали.
И решил расследовать это грязное дело. Нанял частных детективов и стал с нетерпением ждать, когда спецы вычислят преступника, а он сдаст его властям. Ну и дождался.
Детективы быстро разрулили это дело. По видео они определили отель, где проходила съёмка, потом нашли ресторан, в котором девушку «напоили». И выяснили, что никакого изнасилования не было: дамочка вела двойную жизнь. Она встретилась с любовником, как следует выпила с ним в ресторане, а потом голубки отправились в апартаменты для любовных утех.
Расстроенный китаец прогнал неверную девушку и заявил, что «его сердце разбито». За услуги частных детективов незадачливый парень отвалил больше 40 тысяч юаней - это 540 000 рублей. Он ещё и вёл своеобразный дневник этого расследования в соцсетях и привлёк немало внимания. Так что об измене узнало энное количество человек, которые бросились его утешать.
"Эта женщина точно не для тебя. Всё в порядке", - ободрил его один из пользователей.
"Почему бы не поискать другие цветы, раз у тебя есть финансовые возможности?", - поэтично заметил другой.
Источник:
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моя дорогая , любимая ! в одной руке я держу твою фотографию, а другой думаю о тебе!
Лучше потерять пол лимона, чем жениться на шлюхе...
ВДУМЧИВО...
Прикольно))))
вообще раздражает что аннотация составляют так что бы человека заинтересовать и он ну точно перешел в статью нет бы коротко рассказать что было и те кто хотят подробностей читать пошли бы сами
На конкурсе двойников в Китае победили все 1,5 миллиарда китайцев.
Миллионы пар распадаются из за измен, а этот китаец какой-то особенный ?