Голая жительница Кирова устроила гимнастику на крыше автобуса

Крыша автобуса - как сцена, костюм и вовсе не нужен. На Октябрьском проспекте Кирова во время остановки девушка на глазах у заинтригованной публики устроила акробатический перформанс.
Жители города Кирова 18 сентября наблюдали бесплатные показательные выступления неизвестной «гимнастки». Танцовщица была абсолютно голой, и, видимо, под запрещенными веществами. Местом для своих этюдов она выбрала крышу автобуса. Уточняется, что инцидент произошел на Октябрьском проспекте, это центр города.
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Водитель благоразумно остался стоять на остановке, закрыл двери и подождал появления экстренных служб.
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Те прибыли довольно оперативно и необычный спектакль остановили.
После фееричного выступления танцовщицу сняли с крыши и отвезли на медосвидетельствование.
Такого, Димон, я ещё в жизни не видал...
- , заключает автор видео, опубликованного ТГ-каналом "Киров без цензуры":
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Когда бабье лето пришло во всей красе.
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Не совсем понятно, как она на крышу попала? Как Маугли с дерева спрыгнула?
И потом голую бабу "снять"? Если только на камеру.
Это ж потом могут в изнасиловании обвинить, она ж будет сопротивляться!
На ней какая-то тюль накинута...
Но я сюда зашёл не мутное видео смотреть!!! Незачёт!