FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7660 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Голая жительница Кирова устроила гимнастику на крыше автобуса

Голая жительница Кирова устроила гимнастику на крыше автобуса

Автор:
18 сентября 2023 22:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Киров   автобус   акробат   крыша   перфоманс   
1645
1
3

Крыша автобуса - как сцена, костюм и вовсе не нужен. На Октябрьском проспекте Кирова во время остановки девушка на глазах у заинтригованной публики устроила акробатический перформанс.

Жители города Кирова 18 сентября наблюдали бесплатные показательные выступления неизвестной «гимнастки». Танцовщица была абсолютно голой, и, видимо, под запрещенными веществами. Местом для своих этюдов она выбрала крышу автобуса. Уточняется, что инцидент произошел на Октябрьском проспекте, это центр города.

Водитель благоразумно остался стоять на остановке, закрыл двери и подождал появления экстренных служб.

Те прибыли довольно оперативно и необычный спектакль остановили.

После фееричного выступления танцовщицу сняли с крыши и отвезли на медосвидетельствование.

Такого, Димон, я ещё в жизни не видал...

- , заключает автор видео, опубликованного ТГ-каналом "Киров без цензуры":

Когда бабье лето пришло во всей красе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Девушка   Киров   автобус   акробат   крыша   перфоманс   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
alexis Час назад
Враньё. Киров без цензуры, а сами взяли зацензурили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
ruslan d Полчаса назад
ха , ЗАЧЕТНО )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир Полчаса назад
Повезло еще, что троллейбусные провода далеко. А то был бы зажигательный танец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Юрьевич 40 минут назад
Автор, тему раскрывать надо!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 54 минуты назад
хорошо, что не навернулась...
Не совсем понятно, как она на крышу попала? Как Маугли с дерева спрыгнула?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
Knives22 Kra 37 минут назад
Залезла спереди автобуса стоя на дворниках и зеркале заднего вида, странно что водила сидел спокойно вместо того что бы снять её.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
Knives22 Kra Полчаса назад
Она еще одета была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Зайцев Час назад
Это, ... друг спрашивает полную версию ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел Час назад
голые красивые женщины, это всегда хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Час назад
А как она попала на крышу-то?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс Час назад
Ну какая же она голая?
На ней какая-то тюль накинута...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dwarf61 2 часа назад
Эх, девки в Кирове всегда были симпатичные!!!
Но я сюда зашёл не мутное видео смотреть!!! Незачёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр 2 часа назад
Ну хоть не упала с крыши. А вообще, мутная история. не ясно, поищу другое видео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81631



Другие посты автора
Популярное в сообществах
12 занимательных фактов о кинематографе
12 занимательных фактов о кинематографе
12 забавных снимков со статуями
12 забавных снимков со статуями
Набирающие популярность в сообществах
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
В солнцезащитных очках
В солнцезащитных очках
Экран больше, производительность выше, цена ниже: флагманский планшет Pad 15 от Oscal
Экран больше, производительность выше, цена ниже: флагманский планшет Pad 15 от Oscal
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собираешься на свидание и дома

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#подборка#интересно#забавно#авто аварии#Китай#США#Москва
#Юмор#в мире#история#люди#аварии#позитив#Автовсячина#новости#улыбнуло#знаменитости
#животные#автомобили#машина#дети#ДТП#сарказм#интересное#СССР#Россия#мигранты
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Сидячая красота: мужчины рассказали, что во внешности женщин их больше всего отпугивает Сидячая красота: мужчины рассказали, что во внешности женщин их больше всего отпугивает В Кирове девушка украла в магазине бутылку коньяка и затолкала её к себе в трусы В Кирове девушка украла в магазине бутылку коньяка и затолкала её к себе в трусы В Подмосковье «ночная бабочка» нагрела клиента на 10 000 рублей В Подмосковье «ночная бабочка» нагрела клиента на 10 000 рублей Девушка сдает в аренду вторую половину собственной кровати Девушка сдает в аренду вторую половину собственной кровати «Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко высказался о кавказцах «Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко высказался о кавказцах

На что жалуетесь?

Вернуться