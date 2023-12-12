FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8337 постов • 896 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Известного французского писателя Бегбедера задержали по обвинению в изнасиловании

Известного французского писателя Бегбедера задержали по обвинению в изнасиловании

Автор:
12 декабря 2023 20:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 99 франков   Франция   Фредерик Бегбедер   задержание   изнасилование   обвинение   писатель   расследование   
1078
2

Примечательно, что жалоба на литератора поступила в полицию полтора года назад.

Автора знаменитого бестселлера "99 франков" Фредерика Бегбедера задержали утром 12 декабря в городе По на юге Франции. Сначала в полиции отказывались комментировать причину ареста, заявляя, что это не связано с наркотиками — в 2008 году его задерживали за хранение кокаина.


Позднее в СМИ появилась информация, что Бегбедера взяли под стражу из-за обвинений в изнасиловании. Сообщается, что в полицию полтора года назад, летом 2022 года, с жалобой обратилась молодая женщина. Она заявила, что у неё была интимная связь с писателем в номере отеля. Первый раз по обоюдному согласию, а затем вторая — без её согласия.

Сейчас 58-летний прозаик находится в полицейском участке и проходит допрос в рамках предварительного расследования. Чем занимались полицейские полтора года до этого, история умалчивает.


Мировую славу Бегбедеру принёс роман "99 франков", представляющий собой сатиру на рекламный бизнес и капитализм в целом. Роман был опубликован в 2000 году, в 2007-м его экранизировали. Ха этот роман н получил премию Renaudot, считающуюся одной из важнейших литературных наград Франции. Помимо этого, Бегбедер является автором автором таких произведений, как "Любовь живет три года", "Каникулы в коме" и "Идеаль".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 99 франков   Франция   Фредерик Бегбедер   задержание   изнасилование   обвинение   писатель   расследование   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Shtoppi 56 минут назад
он что, где высказался в поддержку России, что на него стандартный сейчас для запада, в таких случаях, "пакет" обвинений вешают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
918
Вася Полчаса назад
А доказательства, свидетели, экспертиза? Получается по огульному обвинению любой шалавы можно любого человека упрятать в тюрьму? Это ля ваша западная законность и цивилизованность? Боже, пошли на них 7 казней египетских, это же реально нелюди там живут, полные дегенераты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Николай Полчаса назад
Как это первый раз у них была связь по согласию а второй нет?
Ща 3,14сдючки насмотрятся порнхабов... Дич творят и дичи хотят...
Уверен, что обвинения еще тупее чем когда гнали на Деппа со Спэйси.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

188562



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Набирающие популярность в сообществах
Как и зачем создают хаос в новостных лентах соцсетей?
Как и зачем создают хаос в новостных лентах соцсетей?
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Курьер задерживается

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#люди#ДТП#фильм#Автовсячина#забавно#Еда#история
#интересно#автомир#Юмор#интересное#аварии#позитив#факты#улыбнуло#новый год#закон
#животные#в мире#Прикол#кино#авто аварии#США#Ynews#дети#собака#подборка
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено В США после задержания полицией погиб брат основательницы движения BLM В США после задержания полицией погиб брат основательницы движения BLM Китаец потратил кучу денег на расследование изнасилования своей девушки и столкнулся с «нежданчиком» Китаец потратил кучу денег на расследование изнасилования своей девушки и столкнулся с «нежданчиком» Россиянку из Самары подозревают в секс-вербовке девушек для закрытых вечеринок Rammstein Россиянку из Самары подозревают в секс-вербовке девушек для закрытых вечеринок Rammstein От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие хотят упечь за решётку От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие... Граф Дозволения – неграмотный французский писатель Граф Дозволения – неграмотный французский писатель

На что жалуетесь?

Вернуться