Известного французского писателя Бегбедера задержали по обвинению в изнасиловании

Примечательно, что жалоба на литератора поступила в полицию полтора года назад.
Автора знаменитого бестселлера "99 франков" Фредерика Бегбедера задержали утром 12 декабря в городе По на юге Франции. Сначала в полиции отказывались комментировать причину ареста, заявляя, что это не связано с наркотиками — в 2008 году его задерживали за хранение кокаина.
Позднее в СМИ появилась информация, что Бегбедера взяли под стражу из-за обвинений в изнасиловании. Сообщается, что в полицию полтора года назад, летом 2022 года, с жалобой обратилась молодая женщина. Она заявила, что у неё была интимная связь с писателем в номере отеля. Первый раз по обоюдному согласию, а затем вторая — без её согласия.
Сейчас 58-летний прозаик находится в полицейском участке и проходит допрос в рамках предварительного расследования. Чем занимались полицейские полтора года до этого, история умалчивает.
Мировую славу Бегбедеру принёс роман "99 франков", представляющий собой сатиру на рекламный бизнес и капитализм в целом. Роман был опубликован в 2000 году, в 2007-м его экранизировали. Ха этот роман н получил премию Renaudot, считающуюся одной из важнейших литературных наград Франции. Помимо этого, Бегбедер является автором автором таких произведений, как "Любовь живет три года", "Каникулы в коме" и "Идеаль".
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Ща 3,14сдючки насмотрятся порнхабов... Дич творят и дичи хотят...
Уверен, что обвинения еще тупее чем когда гнали на Деппа со Спэйси.