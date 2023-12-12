Известного французского писателя Бегбедера задержали по обвинению в изнасиловании

Автора знаменитого бестселлера "99 франков" Фредерика Бегбедера задержали утром 12 декабря в городе По на юге Франции. Сначала в полиции отказывались комментировать причину ареста, заявляя, что это не связано с наркотиками — в 2008 году его задерживали за хранение кокаина.

Позднее в СМИ появилась информация, что Бегбедера взяли под стражу из-за обвинений в изнасиловании. Сообщается, что в полицию полтора года назад, летом 2022 года, с жалобой обратилась молодая женщина. Она заявила, что у неё была интимная связь с писателем в номере отеля. Первый раз по обоюдному согласию, а затем вторая — без её согласия.