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Россиянку из Самары подозревают в секс-вербовке девушек для закрытых вечеринок Rammstein

Россиянку из Самары подозревают в секс-вербовке девушек для закрытых вечеринок Rammstein

Автор:
21 июня 2023 13:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Till party   rammstein   Алена Макеева   Тилль Линдеманн   изнасилование   расследование   секс-вербовка   уголовное дело   фанаты   шоу бизнес   
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Россиянка Алёна Макеева - кастинг-директор группы. Её подозревают в том, что именно она подыскивала Линдеманну фанаток, с которыми после концертов лидер группы занимался сексом против их воли.

В конце мая нынешнего года сразу две девушки обвинили фронтмена группы Rammstein в изнасиловании. А потом количество униженных и оскорблённых начало увеличиваться. Все они на голубом глазу утверждали, что Тилль собирал девушек для участия в закрытых вечеринках, в финале которых происходили всяческие непотребства. Якобы во время веселья им подсыпали в напиток наркотические препараты, от которых они теряли волю и не могли сопротивляться насилию.


В деле Линдеманна может быть еще одна обвиняемая - кастинг-директор группы Алена Макеева. Урожденка Самары якобы занималась поисками этих самых девушек для закрытых афтерпати. Попасть туда могла далеко не каждая, и в обязанности Макеевой входил отбор фанаток для ow zero,, т.е. нулевого ряда прямо перед сценой на концертах группы. Там девушек фотографировали, после чего Линдеманн лично отбирал по фото кадидаток для предстоящих вечеринок. Эти закрытые мероприятия могли проходить до и после концерта. Их формат всегда соблюдался довольно строго:


«Женщин отводят в комнату, где они должны сдать свои мобильные телефоны, им дают водку, просекко и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он веселый и вежливый, а иногда агрессивный. После концертов все продолжается»,сообщается в публикации Welt.


Девушек просили соблюдать определённый дресс-код: они должны быть в коктейльных платьях, с хорошим макияжем и укладкой. Не приветствовалась исключительно черная одежда и обувь. Также под запретом были футболки с изображением или логотипом Rammstein.


Девушки, обвинившие Линдеманна в изнасиловании, утверждают, что не знали об истинных целях таких встреч с исполнителем. Они полагали, что просто пообщаются с фронтменом группы - так, как если бы это была фанатская встреча. Почему для неё их просили соблюдать дресс-код и выделили из числа других поклонников, девушки не задумывались. Или лукавят, что не задумывались.


Однако все они уверены, что в напитки, которые подавались на закрытых вечеринках, подмешивали так называемые нокаут-капли. Это жидкий психоактивный наркотик с седативным эффектом, который при небольших дозировках расслабляет, делает человека более раскованным и общительным, а при употреблении более солидных доз человек теряет волю и становится безучастным к происходящему.


Кто такая Алена Макеева?

Алёна Макеева знакома с участниками группы с 2013 года. На видео от 2019 года она рассказывает, что занимается организацией афтепати для Rammstein и приглашает на эти вечеринки девушек.



До знакомства с Линдеманном Макеева была уже опытной группиз - так называют фанаток, которые стремятся к общению с музыкантами и даже отправляются с ними в долговременные турне. На её страницах в соцсетях можно найти снимки с вокалистом Sigur Rós, с Ником Кейвом, Мэрилином Мэнсоном и Дэймоном Албарном (фронтмен Blur).


На момент съемок передачи «В центре внимания» (выпуск предположительно от 2010 года) Макеевой было 20 лет. Тогда она числилась студенткой самарского журфака, однако большую часть времени проводила в охоте за знаменитостями.


Так что для организации закрытых вечеринок Тилль не мог выбрать лучшей кандидатуры.


Другое дело, что о существовании этих афтепати для избранных было известно еще до всех скандалов с изнасилованиями. Так, на Reddit вполне конкретно называются условия, при которых девушка может получить приглашение на Тилль-пати (Till party). Главное, быть красивой и постараться попасться на глаза Алёне Макеевой (например, в соцсетях, когда она спрашивает о том, кто хочет пойти на вечеринку). Кстати, в правилах упоминается, что на закрытом мероприятии после концерта Тилль может и не присутствовать. Т.е. его появление там совершенно необязательно.


А побывавшие на вечеринках говорят, что уходили оттуда раньше, чем напивались до бесчувствия, хотя найти там секс можно было без проблем.


Интересно и то, что Шелби Линн - самая первая девица, которая заявила об изнасиловании после концерта 22 мая, оказывается, сдавала после тест на наркотики, и он был отрицательным. А девушка была дико пьяна, хотя заявляла, что не стояла на ногах из-за того, что ей что-то подсыпали в напитки.


Напомним, что против Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье 177 УК ФРГ ("насильственные действия сексуального характера") и сейчас идёт следствие. А пока с Rammstein один за другим расторгаются контракты. В ряде СМИ утверждается, что она находится в статусе подозреваемой, хотя сама приближённая Линдеманна говорит, что ничего об этом не знает. Известно также, что Макееву на фоне скандала уволили с должности "кастинг-директора".

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Метки: Till party   rammstein   Алена Макеева   Тилль Линдеманн   изнасилование   расследование   секс-вербовка   уголовное дело   фанаты   шоу бизнес   
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26  комментариев
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13k
Kostick 2 часа назад
гм, на фотках либо стопудовые эскортницы, либо абсолютно неепапельные тушки) и уж всяко, у линдермана нет проблем с тем, кому присунуть. шкуры хайпуют, набивают цену вертикальной улыбке. "тут был писюн линдермана"))
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216
Pasha Panfilov 13 минут назад
"жидкий психоактивный наркотик с седативным эффектом, который при небольших дозировках расслабляет, делает человека более раскованным и общительным, а при употреблении более солидных доз человек теряет волю и становится безучастным к происходящему." (с)
Прям как сейчас вижу как незадачливый певец подбирает валяющихся без сознания на полу девиц и, кое как закинув их на кровать, пытается их трахать, как мешок с картошкой или бревно. После чего их берут и на каталке увозят, как покойников в морге.
Охренеть тамада веселая, и конкурсы интересные. Не зря её уволили ))))
Ну а если серьёзно - что-то не тянет это вообще ни на какое правдоподобие. Хотя бы потому, что при таких делах передоз мог бы быть запросто, и девицы бы просто склеили ласты и остыли, и присел бы незадачливый певец со своей тамадой по статье об умышленном убийстве.
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771
adssaf afasffdsga 22 минуты назад
"вокалистом Sigur Rós, с Ником Кейвом, Мэрилином Мэнсоном и Дэймоном Албарном (фронтмен Blur)." - мне вот нравится. У значительно менее известного Кейва проекты не указаны, в то время как у известного Албарна (который, к слову, более известен совсем не за счёт Blur) группа указана.
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8k
Артём Полчаса назад
Какие-то неправильные фанатки.
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6k
Станислав Полчаса назад
Сразу вспомнился Южный парк.
-Девочки, как вы думаете, зачем нас сюда пригласили?
-Заниматься сексом конечно!
-Фу..какая гадость!
Входят артисты: ПРИВЕТ ДЕВОЧКИ!!!
"Чпок чпок чпок чпок" - звук открывающихся ртов.
Против их воли ))) Ага конечно. Да и на фото такие фанатки возле отелей часто трутся ))
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5k
мемфрид Полчаса назад
Прикольно: свой сутенёр на концерте. Это называется Сервис!
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18k
Bill 49 минут назад
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13k
Ivan 49 минут назад
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16k
Smiley Час назад
А девочки, значит, предполагали что их накормят-напоят нахаляву?
Знали, ТОЧНО знали на ЧТО шли и на ЧТО соглашались.
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119
no. Smiley 56 минут назад
накормят, напоят и женюццо ))
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216
Pasha Panfilov no. Полчаса назад
Напоят их чаем с повидлом )
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3k
Master Bo Час назад
У этих "дам" была кликуха - "группи" (Гру пи, группи (англ. groupie) поклонница поп- или рок-группы, сопровождающая своих кумиров во время гастролей. Термин имеет и более широкий (как правило, иронический) смысл, однако, начиная с середины 1960-х годов, употребляется почти исключительно в отношении молодых женщин, активно стремящихся оказывать своим кумирам сексуальные услуги.
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3k
Master Bo Час назад
"в соцсетях можно найти снимки с вокалистом Sigur Rós....." Хм, странно, но солист Sigur Rós Йоун Тоур «Йоунси» Биргиссон - открытый гей (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Йоун_Тоур_Биргиссон)https://ru.wikipedia.org/wiki/Йоун_Тоур_Биргиссон).
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10k
Copycat 2 часа назад
Я так понимаю известный человек с деньгами в 2023м году в принципе никого кроме своей законной жены (и то не факт) не может трахнуть по обоюдному согласию?
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69
Демис Copycat 2 часа назад
просто любой скандальный материал - это аудитория для СМИ и блогов, а также передел власти, денег....
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7k
sedoisever 2 часа назад
Переться на закрытую вечеринку, бухать там и удивляться, что они так и не сыграли в шахматы, как она предполагала? Ну, что ж...
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3k
poбт 2 часа назад
фанатки и секс против воли это классический оксюморон
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