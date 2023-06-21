Россиянку из Самары подозревают в секс-вербовке девушек для закрытых вечеринок Rammstein

«Женщин отводят в комнату, где они должны сдать свои мобильные телефоны, им дают водку, просекко и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он веселый и вежливый, а иногда агрессивный. После концертов все продолжается», — сообщается в публикации Welt.





Девушек просили соблюдать определённый дресс-код: они должны быть в коктейльных платьях, с хорошим макияжем и укладкой. Не приветствовалась исключительно черная одежда и обувь. Также под запретом были футболки с изображением или логотипом Rammstein.





Девушки, обвинившие Линдеманна в изнасиловании, утверждают, что не знали об истинных целях таких встреч с исполнителем. Они полагали, что просто пообщаются с фронтменом группы - так, как если бы это была фанатская встреча. Почему для неё их просили соблюдать дресс-код и выделили из числа других поклонников, девушки не задумывались. Или лукавят, что не задумывались.





Однако все они уверены, что в напитки, которые подавались на закрытых вечеринках, подмешивали так называемые нокаут-капли. Это жидкий психоактивный наркотик с седативным эффектом, который при небольших дозировках расслабляет, делает человека более раскованным и общительным, а при употреблении более солидных доз человек теряет волю и становится безучастным к происходящему.



