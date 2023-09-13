Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть

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Здесь собранны, на первый взгляд, случайные кадры "плацкартной жизни". Но именно они по крупицам и формируют ту неповторимую атмосферу плацкарта. Её не спутать и не заместить!
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Я к проводникам: "Что вы делаете? Мне что, в переходе ссать на пол?"
Меланхолично отвечают: "Да, ссыте"
почти целый плацкарт таких 15ти-17ти-летних в Смоленск на какие-то соревнования ехал.
Дорога на поезде занимала 4 дня (3 дня до Москвы в купе, а потом пересадка и 1 день в плацкарте до Арзамаса).
Никогда не забуду, когда просыпался утром на верхней полке от запаха чёрного хлеба, варёных яиц и нарезанного арбуза (арбузы мы с собой с нашего вокзала брали в дорогу).
Меня как ветром с полки сдувало и через 5 минут уже уминал бутерброд со сладким чаем, а потом - АРБУЗ!
Потом опять на верхнюю полку и смотреть в окно, либо играть с кубиком Рубика или "Змейкой" Рубика. Вот такая была детская радость!
И что ещё точно помню, так это НИ РАЗУ за 11 лет в том же вагоне, в котором ехал я, не встречал таких красоток, как на этих последних трёх фото из данной подборки.