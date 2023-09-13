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Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть

Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть

Автор:
13 сентября 2023 20:22
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Попутчица   Юмор   плацкарт   поезд   ржд   смех   
3456
15

Здесь собранны, на первый взгляд, случайные кадры "плацкартной жизни". Но именно они по крупицам и формируют ту неповторимую атмосферу плацкарта. Её не спутать и не заместить!

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Метки: Девушка   Попутчица   Юмор   плацкарт   поезд   ржд   смех   
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21  комментарий
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51k
Прораб Час назад
Какая на фиг лапша! Варёные яйца и жаренная курица!

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Александр 5 минут назад
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Александр 7 минут назад
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Александр 8 минут назад
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Александр 8 минут назад
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Александр 8 минут назад
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20k
Bill 11 минут назад
Обычно летаю, но недавно пришлось ехать в плацкарте из Москвы. Едем уже больше часа, а кругом засада - туалеты не открываются, "санитарная зона".
Я к проводникам: "Что вы делаете? Мне что, в переходе ссать на пол?"
Меланхолично отвечают: "Да, ссыте"
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401
Алексей Бляйбтрой 13 минут назад
на 6 пикче порно смотртят?
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3k
Aleksandr M. 16 минут назад
Мне тут вспомнилось, на пост глядючи. На попутчиц, в основном))
Ссылка www.youtube.com
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4k
Я дам вам парабеллум Полчаса назад
Где,блдь,такие попутчицы???Кто-нибудь с такими ехал??Поделитесь историями,пожалуйста...

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351
Bazan Я дам вам парабеллум Полчаса назад
Друг интересуется?
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35k
АнтонПолднев 42 минуты назад
Все кадры абсолютно случайные
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969
Звёздный князь 43 минуты назад
11 лет, каждое лето, с 4-х лет с бабушкой ездил к родственникам в Арзамас.
Дорога на поезде занимала 4 дня (3 дня до Москвы в купе, а потом пересадка и 1 день в плацкарте до Арзамаса).
Никогда не забуду, когда просыпался утром на верхней полке от запаха чёрного хлеба, варёных яиц и нарезанного арбуза (арбузы мы с собой с нашего вокзала брали в дорогу).
Меня как ветром с полки сдувало и через 5 минут уже уминал бутерброд со сладким чаем, а потом - АРБУЗ!
Потом опять на верхнюю полку и смотреть в окно, либо играть с кубиком Рубика или "Змейкой" Рубика. Вот такая была детская радость!
И что ещё точно помню, так это НИ РАЗУ за 11 лет в том же вагоне, в котором ехал я, не встречал таких красоток, как на этих последних трёх фото из данной подборки.
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58k
Олег 50 минут назад
Стасик, а разве в канаде есть плацкарты?
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59k
Похабыч 57 минут назад
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12k
НИКТО Час назад
В связи с частыми переездами на новые места службы отца (ещё в СССР) нередко доводилось проводить время в поезде (раз даже от Минска через пересадку в Москве аж до Владивостока). Мелким очень любил смотреть в "окошко" вперёд на второй полке (помню, как вчера, 6-летним проезжали Байкал). Сейчас уже никуда не перемещаюсь (66 лет), но из последних поездок (от Минска до Лазаревского, и обратно, ...тоже в прошлом веке) самое приятное чувство личных воспоминаний от поездки в плацкарте именно тот момент, когда освобождаешься от такой милой и "тёплой атмосферы" на свежий воздух
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27k
Егор Час назад
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116k
parallax 2 часа назад
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