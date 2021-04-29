Бразильцы жестоко отомстили насильнику за честь девушки

По словам хирургов, восстановить мужчине потерянные гениталии не представлялось возможным: полиция не нашла их на месте происшествия. По всей видимости, они были съедены гулявшими на поле свиньями. "Это необычный случай, выходящий за всякие рамки, - заявил полицейский Стефан да Сильва, приехавший на вызов. - Это что-то нечеловеческое".

Медики оказали мужчине помощь, восстановив мочеиспускательный канал и оставив ему возможность саомстоятельного мочеиспускания. "Это было словно сцена из Данте, - говорит хирург Фелипе Лобо, проводивший операцию (на фото). - Он был полностью лишен гениталий. Мы могли лишь остановить кровотечение, перелить ему кровь и очистить рану".

В данный момент мудчине вводят большое количество антибиотиков. По словам медиков, заживление идет нормально, и он сможет покинуть госпиталь через 2-4 дня.

Двое подозреваемых арестованы, им будет предъявлено обвинение. Пока непонятно, будет ли обвинен в изнасиловании искалеченный мужчина, поскольку его пострадавшая племянница не подавала заявления в полицию.