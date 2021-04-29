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Бразильцы жестоко отомстили насильнику за честь девушки

Бразильцы жестоко отомстили насильнику за честь девушки (4 фото)

Автор:
29 апреля 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   бразилия   жестокость   изнасилование   криминал   месть   родственники   честь семьи   
2724
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Житель бразильской деревни дестоко отомстил родственнику своей подруги за попытку изнасилования. В результате жестокой обдуманной мести мужчина лишился гениталий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   бразилия   жестокость   изнасилование   криминал   месть   родственники   честь семьи   
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16  комментариев
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7k
djinn 41 минуту назад
"Это необычный случай, выходящий за всякие рамки, - заявил полицейский Стефан да Сильва, приехавший на вызов. - Это что-то нечеловеческое"

БУГАГАГАГА!!!! Учитывая лидирующую позицию в АДке, для Бразилии действительно нечеловеческая ситуация, совершенно необычный случай- обычно за такие дела целыми остаются только пипка для яйки, а вот остальной организм рубят на шаурму тупым мачете - долго, нудно и заживо
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3k
Dmitrii Ivanov Минуту назад
https://strana-krovi.com/videos/27587-sobaka-est-genitalii-gologo-muzhchiny?from=listinghttps://strana-krovi.com/videos/27587-sobaka-est-genitalii-gologo-muzhchiny?from=listing
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610
Сергей 10 минут назад
тестикулы..... как мудрЁно в Бразилии называют йайца!
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55k
Парагвайский шпион 12 минут назад
А вот теперь барышня начнет путаться в показаниях и её друг с товарищем отправятся в тюрьму надолго.
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7k
Саша Смирнов Полчаса назад
Где-то натыкался на инфу, что если сразу не предпринять меры по остановке кровотечения в похожем случае, то человек умирает от кровопотери.
А тут, полежал, очнулся, пошёл за помощью. Нестыковочка.
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3k
Нескучный сад Полчаса назад
Сурово получилось! Насилия по факту не вышло, а вот причиндалы отрезали.. . Надеюсь, у чуваков была железная уверенность в злом умысле пострадавшего. Если да, то могу их понять. В противном случае будет смешно, если девушка слегка приукрасила и навела драматизму.
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5k
Николай Полчаса назад
У латиносов и похлеще фокусы есть истизаний, а полицейский будто не знает где находится...
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4k
Шлагбаумэн 44 минуты назад
Слово "Мудчина" специально так написано? ))
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4k
Дарвин и аморальная премия 48 минут назад
Печальная история о потерянных яйцах.....
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3k
cfhfwby 55 минут назад
Безграмотность автора просто ужасная, его нужно кастрировать.
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10k
Голос Вселенной cfhfwby 50 минут назад
Да вроде бы достаточно грамотно все написано...
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8k
Евгений 56 минут назад
Вот это правильно!
Так и нужно считаю!
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2k
Alexander Parshuto Евгений 42 минуты назад
А за такие мысли сразу голову отрезать...
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8k
Евгений Alexander Parshuto Полчаса назад
Вот, вы, [мат], все какие забавные))) как про какого-нибудь педофила речь, так каждый второй коммент: кастрировать надо!!!!
А как на деле, так переобуваетесь)))
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3k
Нескучный сад Евгений Полчаса назад
А что на деле то? Как раз на деле баба не изнасилована. А уж как они (бабы) приукрасить могут, думаю, не нужно объяснять? Вспомни "Мама, меня фура задавила...".
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