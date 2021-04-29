Бразильцы жестоко отомстили насильнику за честь девушки

2724
4
Житель бразильской деревни дестоко отомстил родственнику своей подруги за попытку изнасилования. В результате жестокой обдуманной мести мужчина лишился гениталий.
Двое жителей бразильской дервени Олхос Д'Агуа отрезали пенис и тестикулы 36-летнему мужчине, попытавшемуся изнасиловать 20-летнюю племянницу. Насильник, будучи пьян, напал на девушку, однако она сумела отбиться от него и убежать из дома к своему бойфренду. Тем временем ее дядя пошел в дом и лег спать. Узнав о происшедшем, бойфренд несостоявшейся жертвы задумал страшную месть.
На следующий день молодой человек и его двоюродный брат подошли к насильнику и позвали его на ближайшее поле, по их словам, чтобы помочь с кастрацией свиней. Однако на месте молодые люди избили его до потери сознания, стянули с него брюки и отрезали ему пенис и тестикулы. Жертва, прийдя в сознание, с трудом сумела добраться до дома и вызвать медиков. Те сумели остановить кровотечение и отвезли пострадавшего в ближайший госпиталь в городе Бокаува.
По словам хирургов, восстановить мужчине потерянные гениталии не представлялось возможным: полиция не нашла их на месте происшествия. По всей видимости, они были съедены гулявшими на поле свиньями. "Это необычный случай, выходящий за всякие рамки, - заявил полицейский Стефан да Сильва, приехавший на вызов. - Это что-то нечеловеческое".
Медики оказали мужчине помощь, восстановив мочеиспускательный канал и оставив ему возможность саомстоятельного мочеиспускания. "Это было словно сцена из Данте, - говорит хирург Фелипе Лобо, проводивший операцию (на фото). - Он был полностью лишен гениталий. Мы могли лишь остановить кровотечение, перелить ему кровь и очистить рану".
В данный момент мудчине вводят большое количество антибиотиков. По словам медиков, заживление идет нормально, и он сможет покинуть госпиталь через 2-4 дня.
Двое подозреваемых арестованы, им будет предъявлено обвинение. Пока непонятно, будет ли обвинен в изнасиловании искалеченный мужчина, поскольку его пострадавшая племянница не подавала заявления в полицию.
Медики оказали мужчине помощь, восстановив мочеиспускательный канал и оставив ему возможность саомстоятельного мочеиспускания. "Это было словно сцена из Данте, - говорит хирург Фелипе Лобо, проводивший операцию (на фото). - Он был полностью лишен гениталий. Мы могли лишь остановить кровотечение, перелить ему кровь и очистить рану".
В данный момент мудчине вводят большое количество антибиотиков. По словам медиков, заживление идет нормально, и он сможет покинуть госпиталь через 2-4 дня.
Двое подозреваемых арестованы, им будет предъявлено обвинение. Пока непонятно, будет ли обвинен в изнасиловании искалеченный мужчина, поскольку его пострадавшая племянница не подавала заявления в полицию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 11-летняя жертва насилия умерла при родах
- Россиянина, по ошибке заподозренного в педофилии, изнасиловали и убили трубой
- Жестокость: в Бразилии полицейский встал на шею чернокожей женщины
- Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет
- Воспитательницу-отравительницу казнят
37
Понравилось37
Новости партнёров
БУГАГАГАГА!!!! Учитывая лидирующую позицию в АДке, для Бразилии действительно нечеловеческая ситуация, совершенно необычный случай- обычно за такие дела целыми остаются только пипка для яйки, а вот остальной организм рубят на шаурму тупым мачете - долго, нудно и заживо
А тут, полежал, очнулся, пошёл за помощью. Нестыковочка.
Так и нужно считаю!
А как на деле, так переобуваетесь)))