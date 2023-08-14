Застряли на отливе: на Камчатке семейство белух оказалось на мелководье, местные поливали их водой

Четырех взрослых китообразных и одного детеныша при сильном отливе выбросило на берег в устье реки Тигиль. Морские млекопитающие не могли вернуться обратно в водную стихию.
Местные жители попытались прийти на выручку белухам. Несколько рыбаков, прибывших на лодке, поливали узников мелководья морской водой и подкармливали рыбой. Мужчины сетовали, что выброшенные животные слишком тяжелы, чтобы перенести их в акваторию.
По информации из неофициальных источников, ситуация завершилась благополучно. Белухи продержались несколько часов, выжили и во время прилива через устье самостоятельно смогли уйти в Охотское море.
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