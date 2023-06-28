В Амурской области 10-летний мальчик заблудился, провёл сутки в тайге и спасся благодаря собаке

Анатолий остался в тайге один. Всё могло кончится очень плохо, но его спасла собака - пёс Кунар убежал от отца семейства, нашёл мальчика и провёл с ним в лесу целые сутки. Охранял и не давал земёрзнуть.

На поиски мальчика выдвинулось 35 спасателей. Они преодолели 800 км на вертолете, 600 км на спецтехнике и 6 часов шли пешком по тайге.

Парня заметили с вертолёта, сотрудники МЧС высадились неподалёку и пошли к Анатолию. Кунар и здесь не подкачал, побежал навстречу спасателям у и вывел их прямиком к мальчику.