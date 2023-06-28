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В Амурской области 10-летний мальчик заблудился, провёл сутки в тайге и спасся благодаря собаке

В Амурской области 10-летний мальчик заблудился, провёл сутки в тайге и спасся благодаря собаке

Автор:
28 июня 2023 17:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Амурская область   Видео   Лайка   МЧС   анатолий путилин   мальчик   пес   собака   спасатели   тайга   
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Верная лайка охраняла паренька и не давала замёрзнуть ночью.

Анатолий Путилин отправился на охоту вместе с отцом и дядей. В пути произошла заминка: дядя ушёл вперёд, отец велел мальчику его догнать, а сам остался позади. В итоге парень сбился с дороги и заплутал:

Мальчик исчез. Отец бросился на поиски, но безрезультатно. Мужчине пришлось подниматься на сопку, чтобы поймать связь и позвонить спасателям.

Анатолий остался в тайге один. Всё могло кончится очень плохо, но его спасла собака - пёс Кунар убежал от отца семейства, нашёл мальчика и провёл с ним в лесу целые сутки. Охранял и не давал земёрзнуть.

На поиски мальчика выдвинулось 35 спасателей. Они преодолели 800 км на вертолете, 600 км на спецтехнике и 6 часов шли пешком по тайге.

Парня заметили с вертолёта, сотрудники МЧС высадились неподалёку и пошли к Анатолию. Кунар и здесь не подкачал, побежал навстречу спасателям у и вывел их прямиком к мальчику.

Сейчас Аатолий в порядке: не считая укусов комаров и пары мозолей на ногах. Ну а главным героем стал верный и заботливый пёс.

Источник:

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Метки: Амурская область   Видео   Лайка   МЧС   анатолий путилин   мальчик   пес   собака   спасатели   тайга   
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1  комментарий
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Сергей 5 минут назад
Какая охота в июне?
Браконьеры они.
И собаку в лес сейчас брать нельзя, она все новые выводки птиц подавит!
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