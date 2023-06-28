В Амурской области 10-летний мальчик заблудился, провёл сутки в тайге и спасся благодаря собаке

Верная лайка охраняла паренька и не давала замёрзнуть ночью.
Анатолий Путилин отправился на охоту вместе с отцом и дядей. В пути произошла заминка: дядя ушёл вперёд, отец велел мальчику его догнать, а сам остался позади. В итоге парень сбился с дороги и заплутал:
Мальчик исчез. Отец бросился на поиски, но безрезультатно. Мужчине пришлось подниматься на сопку, чтобы поймать связь и позвонить спасателям.
Анатолий остался в тайге один. Всё могло кончится очень плохо, но его спасла собака - пёс Кунар убежал от отца семейства, нашёл мальчика и провёл с ним в лесу целые сутки. Охранял и не давал земёрзнуть.
На поиски мальчика выдвинулось 35 спасателей. Они преодолели 800 км на вертолете, 600 км на спецтехнике и 6 часов шли пешком по тайге.
Парня заметили с вертолёта, сотрудники МЧС высадились неподалёку и пошли к Анатолию. Кунар и здесь не подкачал, побежал навстречу спасателям у и вывел их прямиком к мальчику.
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Сейчас Аатолий в порядке: не считая укусов комаров и пары мозолей на ногах. Ну а главным героем стал верный и заботливый пёс.
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Браконьеры они.
И собаку в лес сейчас брать нельзя, она все новые выводки птиц подавит!