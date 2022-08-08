12 рабочих провалились в канализационный коллектор в Москве - троих унесло течением в реку

В результате спасательной операции сначала нашли тело одного ребочего, а затем и еще двух погибших. Сообщается, что людей мощным потоком унесло в реку. От места ЧП в Люблино до реки - 3 километра. Двое погибших, как поясняет агентство РИА Новости, - граждане Киргизии, один - из Таджикистана.



