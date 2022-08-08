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12 рабочих провалились в канализационный коллектор в Москве - троих унесло течением в реку

12 рабочих провалились в канализационный коллектор в Москве - троих унесло течением в реку

Автор:
08 августа 2022 08:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Москва   видео   канализация   коллектор   люк   поиски   смерть   спасатели   течение   
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Вчера, 7 августа, в ходе очистных работ на улице Краснодарской в колодец провалилась целая бригада рабочих. Выбраться из затопленной ловушки удалось не всем.

Из-за поднявшегося уровня воды канализационный коллектор оказался затоплен. Власти Москвы сообщили, что рабочие оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды. Пятерым удалось выбраться из западни самостоятельно, еще нескольких подняли спасатели, а три человека пропали.


На их поиски были брошены силы МЧС.


В результате спасательной операции сначала нашли тело одного ребочего, а затем и еще двух погибших. Сообщается, что людей мощным потоком унесло в реку. От места ЧП в Люблино до реки - 3 километра. Двое погибших, как поясняет агентство РИА Новости, - граждане Киргизии, один - из Таджикистана.


По сообщению Телеграм-канала столичной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, а также о нарушении правил безопасности при ведении иных работ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Москва   видео   канализация   коллектор   люк   поиски   смерть   спасатели   течение   
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17  комментариев
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6k
Sanar 2 часа назад
На их место уже выехали другие из Азии.
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1k
Sergius SPb 16 минут назад
Вчера, 7 августа, в ходе очистных работ на улице Краснодарской в колодец провалилась целая бригада рабочих.
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Что значит провалилась?
Они целой бригадой на люке стояли и моментом провалились?
Да нет, скорее ТБ гражданам была не знакома или начальство подгоняло.
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440
udok7856 Полчаса назад
Страшная смерть
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368
Валерий 39 минут назад
Они там все 12 в одном колодце были что ли?
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368
Валерий wilddewill 8 минут назад
Получается, что они уже находились в коллекторе и проводили какие-то работы, потому что "провалиться" в коллектор 12 людям через вот такой колодец можно только если они стояли друг у друга на плечах. Заголовок статьи вводит в заблуждение.
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28k
Aqueronte 46 минут назад
Новых завезут, тоже мне проблема.
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52k
noName 2 часа назад
Ужас...
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