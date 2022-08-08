12 рабочих провалились в канализационный коллектор в Москве - троих унесло течением в реку

Вчера, 7 августа, в ходе очистных работ на улице Краснодарской в колодец провалилась целая бригада рабочих. Выбраться из затопленной ловушки удалось не всем.
Из-за поднявшегося уровня воды канализационный коллектор оказался затоплен. Власти Москвы сообщили, что рабочие оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды. Пятерым удалось выбраться из западни самостоятельно, еще нескольких подняли спасатели, а три человека пропали.
На их поиски были брошены силы МЧС.
В результате спасательной операции сначала нашли тело одного ребочего, а затем и еще двух погибших. Сообщается, что людей мощным потоком унесло в реку. От места ЧП в Люблино до реки - 3 километра. Двое погибших, как поясняет агентство РИА Новости, - граждане Киргизии, один - из Таджикистана.
По сообщению Телеграм-канала столичной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, а также о нарушении правил безопасности при ведении иных работ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что значит провалилась?
Они целой бригадой на люке стояли и моментом провалились?
Да нет, скорее ТБ гражданам была не знакома или начальство подгоняло.