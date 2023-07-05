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Посетители сломавшегося аттракциона в США несколько часов висели вниз головой, пока их не эвакуировали

Посетители сломавшегося аттракциона в США несколько часов висели вниз головой, пока их не эвакуировали

Автор:
05 июля 2023 08:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Fire Ball   Видео   Висконсин   США   американские горки   аттракцион   сломался аттракцион   спасатели   
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На фестивале в Висконсине (США) восемь человек пережили несколько часов ужаса, пока службы экстренного реагирования пытались действовать.

2 июня посетители аттракциона Fire Ball застряли на середине пути трассы американских горок. Семеро детей и один взрослый провисели вверх ногами более четырёх часов.



К месту ЧП были вызваны спасатели, но они прибыли только через 40 минут после звонка. Да и после помощь не была быстрой.


«Это механическая неисправность аттракциона, из-за которого он застрял в вертикальном положении», — сообщил капитан Бреннан Кук из пожарной службы Крэндона.


Он также заявил, что аттракцион недавно осматривали, и он был в порядке. Детей после эвакуации госпитализировали, чтобы понаблюдать за их состоянием.

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Метки: Fire Ball   Видео   Висконсин   США   американские горки   аттракцион   сломался аттракцион   спасатели   
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БамбарбияКиргуду Час назад
«Это механическая неисправность аттракциона, из-за которого он застрял в вертикальном положении», сообщил капитан Бреннан Кук из пожарной службы Крэндона.
---------------------
Опять пожарные?Вот оказывается откуда эксперды появились.Британские учёные,американские пожарные.

механическая неисправность аттракциона, из-за которого он застрял в вертикальном положении
------------
Ответ просто философский.
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