Посетители сломавшегося аттракциона в США несколько часов висели вниз головой, пока их не эвакуировали

На фестивале в Висконсине (США) восемь человек пережили несколько часов ужаса, пока службы экстренного реагирования пытались действовать.
2 июня посетители аттракциона Fire Ball застряли на середине пути трассы американских горок. Семеро детей и один взрослый провисели вверх ногами более четырёх часов.
К месту ЧП были вызваны спасатели, но они прибыли только через 40 минут после звонка. Да и после помощь не была быстрой.
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«Это механическая неисправность аттракциона, из-за которого он застрял в вертикальном положении», — сообщил капитан Бреннан Кук из пожарной службы Крэндона.
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Он также заявил, что аттракцион недавно осматривали, и он был в порядке. Детей после эвакуации госпитализировали, чтобы понаблюдать за их состоянием.
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Опять пожарные?Вот оказывается откуда эксперды появились.Британские учёные,американские пожарные.
механическая неисправность аттракциона, из-за которого он застрял в вертикальном положении
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Ответ просто философский.