Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию и управлялся джойстиком от игровой приставки

На четвертый день поисков батискафа "Титан" многие западные СМИ начали писать, что инцидент с глубоководным аппаратом компании OceanGate был в общем-то закономерным. Об этом изданиям рассказали как эксперты, так и состоятельные люди, побывавшие на борту батискафа или побоявшиеся это сделать.





Сценарист мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс рассказал The Sun, что трижды погружался на батискафе "Титан", и почти всегда пилот терял связь с кораблём-спутником. Он отметил, что сам батискаф спроектирован хорошо, но из-за новых технологий, которые применялись при его создании, изучать аппарат и его способности приходилось по ходу дела.