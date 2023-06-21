FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 383 поста • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию и управлялся джойстиком от игровой приставки

Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию и управлялся джойстиком от игровой приставки

Автор:
21 июня 2023 14:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   батискаф   мнение   поиски   титаник   экспедиция   
3717
4
1

Кажется, компанию OceanGate и её батискаф с людьми уже начинают хоронить.

На четвертый день поисков батискафа "Титан" многие западные СМИ начали писать, что инцидент с глубоководным аппаратом компании OceanGate был в общем-то закономерным. Об этом изданиям рассказали как эксперты, так и состоятельные люди, побывавшие на борту батискафа или побоявшиеся это сделать.


Сценарист мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс рассказал The Sun, что трижды погружался на батискафе "Титан", и почти всегда пилот терял связь с кораблём-спутником. Он отметил, что сам батискаф спроектирован хорошо, но из-за новых технологий, которые применялись при его создании, изучать аппарат и его способности приходилось по ходу дела.

Друг миллиардера Ричарда Брэнсона бизнесмен Крис Браун в своё время отказался от погружения на злополучном батискафе, когда узнал, что аппарат управляется игровым контроллером Logitech стоимостью 30 долларов. Также он рассказал, что в качестве балласта батискафа использовались строительные леса.

Отмечается, что ещё 5 лет назад производители батискафов предупреждали владельца компании OceanGate Раша Стоктона о возможной трагедии в связи с тем, что его глубоководный аппарат разрабатывался без учёта норм безопасности и отсутствия сертификации.


О проблемах с безопасностью говорил и бывший сотрудник компании Дэвид Локридж. Но его уволили в 2018 году из-за требований провести дополнительные испытания и установить в аппарат ещё один иллюминатор.

Журналист CBS Дэвид Пог рассказал, как прошлым летом батискаф на 5 часов потерял связь с кораблём во время похожей экспедиции. Тогда компания отключила на сопровождающем корабле интернет, чтобы корреспонденты не сообщали об этом в соцсетях. Но в целом, как сообщает Пог, инциденту тогда никто не придал особого внимания.

А тем временем батискаф продолжают искать. Сегодня утром канадский самолёт P-3 с гидроакустической станцией обнаружил в зоне поиска подводные шумы. Но установить место, откуда доносится "стук", аппаратура не смогла. Береговая охрана США сообщает, что если батискаф не повреждён, то кислорода в нём осталось на 24 часа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   США   батискаф   мнение   поиски   титаник   экспедиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
pynh 2 часа назад
710 логитек еще этот батискаф переживет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
21k
Killgrave 15 минут назад
Геймпад Logitech это самое надежное, что есть на этом судне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Максим 22 минуты назад
Как раз сертификацию он проходил и комиссия признала что у батискафа накопилась усталость и уменьшила допустимую глубину погружения до 3 000 - вот только Титаник лежит глубже а зарабатывать бабло с миллиардеров как-то надо.
иронично что чел слетал в космос на барахле и выжил и решил утопиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Соломей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
АлоКин 37 минут назад
Штош.... Логитекавские геймпады одни из лучших на рынке..... Для игр) но управлять ими субмариной.... Ну его нах)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Алекс Янгель 37 минут назад
так вроде вышли на связь эти ихтиандры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
919
ruslan d 42 минуты назад
Чем дальше , тем чудесатей ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aqueronte 48 минут назад
Да они уже замёрзли там а не задохнулись. Вряд он отапливается так чтобы противостоять океану
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пётр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Голодранец! Час назад
Какой смысл в погружении для осмотра "подводного кладбища"? Могли-бы найти лучшее применение своим деньгам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
vvv Час назад
Интересно, что же могло пойти не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Барыги-предприниматели в погоне за прибылью экономят на безопасности. Эх, наш СК туда бы. Владелец, помощники, бухгалтеры были бы уже давно арестованы. Впаяли бы "Оказание услуг не соответствующих..." и отправили в тюрьму лет на 15-20! А там с ними цацкаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 2 часа назад
напомнило

"Был озабочен очень воздушный наш народ:
К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет.
Радисты скребли в эфире, волну найдя едва,
И вот без пяти четыре услышали слова:

«Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы ползем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит и машина летит
На честном слове и на одном крыле...»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
au3 2 часа назад
"аппарат управляется игровым контроллером Logitech стоимостью 30 долларов. "

Ипать ..... Нужно было джойстик за 30000 долларов.
Не слишком хорошо что он беспроводной, но можно иметь на том же компе и управление клавиатурой (хотя вижу тоже вроде беспроводная).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Anton Евгений 8 минут назад
В джойстике батарейка села и все, приплыли. Там же в гробу только одна кнопка на стене, останется только ее тыкать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

156500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Катались на сапах и попали в тягун
Катались на сапах и попали в тягун
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот это поворот

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#автомобили#машина#животные#авто аварии#кино#подборка#новости#дети#девушки
#в мире#фото#интересно#аварии#Автовсячина#позитив#Жизнь#улыбнуло#забавно#Еда
#Юмор#автомир#Прикол#ДТП#история#США#фильм#маразм#Приколы#задержание
Катались на сапах и попали в тягун Катались на сапах и попали в тягун В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться