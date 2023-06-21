Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию и управлялся джойстиком от игровой приставки

Кажется, компанию OceanGate и её батискаф с людьми уже начинают хоронить.
На четвертый день поисков батискафа "Титан" многие западные СМИ начали писать, что инцидент с глубоководным аппаратом компании OceanGate был в общем-то закономерным. Об этом изданиям рассказали как эксперты, так и состоятельные люди, побывавшие на борту батискафа или побоявшиеся это сделать.
Сценарист мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс рассказал The Sun, что трижды погружался на батискафе "Титан", и почти всегда пилот терял связь с кораблём-спутником. Он отметил, что сам батискаф спроектирован хорошо, но из-за новых технологий, которые применялись при его создании, изучать аппарат и его способности приходилось по ходу дела.
Друг миллиардера Ричарда Брэнсона бизнесмен Крис Браун в своё время отказался от погружения на злополучном батискафе, когда узнал, что аппарат управляется игровым контроллером Logitech стоимостью 30 долларов. Также он рассказал, что в качестве балласта батискафа использовались строительные леса.
Отмечается, что ещё 5 лет назад производители батискафов предупреждали владельца компании OceanGate Раша Стоктона о возможной трагедии в связи с тем, что его глубоководный аппарат разрабатывался без учёта норм безопасности и отсутствия сертификации.
О проблемах с безопасностью говорил и бывший сотрудник компании Дэвид Локридж. Но его уволили в 2018 году из-за требований провести дополнительные испытания и установить в аппарат ещё один иллюминатор.
Журналист CBS Дэвид Пог рассказал, как прошлым летом батискаф на 5 часов потерял связь с кораблём во время похожей экспедиции. Тогда компания отключила на сопровождающем корабле интернет, чтобы корреспонденты не сообщали об этом в соцсетях. Но в целом, как сообщает Пог, инциденту тогда никто не придал особого внимания.
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А тем временем батискаф продолжают искать. Сегодня утром канадский самолёт P-3 с гидроакустической станцией обнаружил в зоне поиска подводные шумы. Но установить место, откуда доносится "стук", аппаратура не смогла. Береговая охрана США сообщает, что если батискаф не повреждён, то кислорода в нём осталось на 24 часа.
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иронично что чел слетал в космос на барахле и выжил и решил утопиться.
Так себе честь , если таким образом.
Для долларовых миллиардеров мирового уровня эти гроши ничего не стоят.
Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так
"Полковника приговорили совокупно к 16 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Кстати, те пресловутые 8,5 миллиардов рублей были обращены в доход государства ещё в 2018 году. Имущество передано государству для последующей продажи."
"Был озабочен очень воздушный наш народ:
К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет.
Радисты скребли в эфире, волну найдя едва,
И вот без пяти четыре услышали слова:
«Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы ползем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит и машина летит
На честном слове и на одном крыле...»
Ипать ..... Нужно было джойстик за 30000 долларов.
Не слишком хорошо что он беспроводной, но можно иметь на том же компе и управление клавиатурой (хотя вижу тоже вроде беспроводная).
в идеале все рули и рычаги должны быть физически связаны и управляемы силой рук при полном отказе электроусилителей или потери питания