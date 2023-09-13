В Тюмени зумеры разбили рожу наглому мигранту, который до них докопался и всячески провоцировал на драку

FISHKINET
Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 сентября Дожившим до вторника посвящается: всё о лени и усталости Дожившим до вторника посвящается: всё о лени и усталости «Все, кто там были, — вы черти, а не мужчины!». В Дагестане травят тех, кто побывал на концерте Басты «Все, кто там были, — вы черти, а не мужчины!». В Дагестане травят... Рабочий взорвал американские чарты Рабочий взорвал американские чарты Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку... Попить не дадите? Неожиданный гость за окном Попить не дадите? Неожиданный гость за окном Блогер Даня Милохин срочно уехал из России после новости о том, что его могут забрать в армию Блогер Даня Милохин срочно уехал из России после новости о том,... Рейдерский захват будки пса Рейдерский захват будки пса Харизматичные злодеи из популярных боевиков 80-х и 90-х Харизматичные злодеи из популярных боевиков 80-х и 90-х Кот похитил улов рыбака Кот похитил улов рыбака Водитель Ленд Ровера заработал уголовную статью Водитель Ленд Ровера заработал уголовную статью Котята снежного барса обнюхали фотоловушку в Красноярском крае Котята снежного барса обнюхали фотоловушку в Красноярском крае Китайский "Пункт назначения" Китайский "Пункт назначения" В Москве пятиклассница устроила вписку и разгромила дом со своими друзьями, которые выпили весь алкоголь отца В Москве пятиклассница устроила вписку и разгромила дом со своими... Всё о колбасе: ни одно животное не пострадало при производстве данного поста Всё о колбасе: ни одно животное не пострадало при производстве... Как умываются космонавты Как умываются космонавты Тот момент, когда уборщики номеров в отелях удивили туристов Тот момент, когда уборщики номеров в отелях удивили туристов
В Тюмени зумеры разбили рожу наглому мигранту, который до них докопался и всячески провоцировал на драку

В Тюмени зумеры разбили рожу наглому мигранту, который до них докопался и всячески провоцировал на драку

Автор:
13 сентября 2023 00:25
Метки: Получил по заслугам   Тюмень   мигранты   
813
1
1

Парни вышли из подъезда, к ним подошел иностранец и начал втирать, что они стучали чем-то в подъезде.

В какой-то момент он дал подзатыльник одному из школьников, за что справедливо получил по роже и со сломанным носом побежал писать заявление.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Получил по заслугам   Тюмень   мигранты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
yahaomsk 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 11 минут назад

В Тюмени зумеры разбили рожу наглому мигранту, который до них докопался и всячески провоцировал на дракуПосмотреть
В Тюмени зумеры разбили рожу наглому мигранту, который до них докопался и всячески провоцировал на драку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
The Dude Полчаса назад
Как с детишками бодаться, так горный орёл, а как по клюву схлопотал, так петух
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур Котовой 45 минут назад
Самокатчики онанисты напали, звучит как гачи мучи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alex ASK Час назад
Носатый за базар ответил. Устраивает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 2 часа назад
"...Закрыли, из-за истечения срока давности..."

Зто как? Типа:
"Это было вчера?"
"Да"
"Ну всё, опоздал..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
880
Александер 3 часа назад
А мне понравилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Funny 3 часа назад
Никогда такого не было и вот опять
Получил по морде и сразу побежал писать заяву, а до этого то был прям арёл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 4 часа назад
А чё, приятно глаз положить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
990
kappaneed 4 часа назад
Капец, а зумеры, это кто? Школьники на дистанционке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Андрей 6 часов назад
То ему на полицию пофиг, а как словил так стало не пофиг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
albedo 6 часов назад
Сам хамил, сам первый начал, сам огреб, сам в суд подал.
Вот же тупой кавказец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
БамбарбияКиргуду

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31606



Другие посты автора
Популярное
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у...
Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска
Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска
Набирающие популярность
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
Лёгкие крейсеры типа «Де Зевен Провинсиен». ТТХ и боевая карьера головного корабля
Лёгкие крейсеры типа «Де Зевен Провинсиен». ТТХ и боевая карьера головного корабля
Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде
Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомир#интересное#в мире#аварии#люди#собака#США#забавно#Санкт-Петербург
#Прикол#машина#животные#ДТП#авто аварии#позитив#новости#шоу бизнес#знаменитости#Ynews
#автомобили#фото#подборка#интересно#Автовсячина#Россия#сарказм#улыбнуло#кино#Разное
Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут Мигранты животного мира Мигранты животного мира В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов

На что жалуетесь?

Вернуться