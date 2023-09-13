В Тюмени зумеры разбили рожу наглому мигранту, который до них докопался и всячески провоцировал на драку

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Парни вышли из подъезда, к ним подошел иностранец и начал втирать, что они стучали чем-то в подъезде.
В какой-то момент он дал подзатыльник одному из школьников, за что справедливо получил по роже и со сломанным носом побежал писать заявление.
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Метки: Получил по заслугам Тюмень мигранты
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Зто как? Типа:
"Это было вчера?"
"Да"
"Ну всё, опоздал..."
Вот же тупой кавказец.