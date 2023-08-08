Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут

Между тем, А.Бастрыкин ежегодно сообщает о количестве преступлений, совершённых в РФ "зарубежные специалисты". Кстати, согласно новым рекомендациям фраза "иностранный специалист" приравнивается к понятию "мигрант", и тоже не будет фигурировать в СМИ. А преступников придётся характеризовать по половой принадлежности: мужчина и женщина.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что инициатива не указывать национальность преступника ситуацию не изменит.





«Я понимаю, когда говорят, что у преступников нет национальности. Но у преступности она есть. В криминалистике есть понятия „этнический преступник“, „этническая преступная группировка“, „специфика этнической преступности“. Если убрать эти слова, ситуация будет как в том анекдоте, когда предмет есть, а слова нет. А рост национальной преступности в России — это факт», - поясняет Кабанов.

Более того, замалчивая проблему, как правило, добиваются обратного эффекта. Если даже официальные СМИ будут молчать, подробности резонансных преступлений все равно всплывут в пабликах и каналах соцсетей - как, впрочем, это происходит и сейчас.

К примеру, сегодня в Телеграм-каналах появилась информация о выявлении в Москве около 400 нелегальных мигрантов. Эти люди не имеют разрешения на работу в РФ и в ближайшее время будут депортированы.







