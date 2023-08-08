FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7524 поста • 1022 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут

Автор:
08 августа 2023 16:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   СК РФ   мигранты   нелегалы   рейд   рекомендации   
706
7
1

Москва и Санкт-Петербург - Мекка для всех, кто ищет работу. Сюда приезжают в поисках лучшей доли и россияне, и выходцы из Средней Азии. Среди последних есть и нелегалы, не имеющие разрешения на работу и на пребывание в РФ. Выявить таких нарушителей позволяют рейды полиции. Если раньше эти мероприятия освещались СМИ, теперь, поговаривают, эту информацию выдавать в эфир не будут. Чтобы не нагнетать обстановку.


За прошедший месяц в столичном регионе и Санкт-Петербурге прошло много рейдов по выявлени. нелегалов.Информация о них подавалась, в том числе, и официальными СМИ. Ниже - пример рядового сообщения на эту тему.


А так, к примеру, выглядело сообщение о задержании уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании женщины.


И в первом, и во втором постах упоминается происхождение задержанных.


Однако теперь СК РФ сменит информационную политику. В прессе появилось сообщение, что пресс-службе ведомства настоятельно рекомендовали "не накалять антимигрантские настроения" и постараться не упоминать о рейдах, а, говоря о преступниках, не акцентировать внимание на их национальности.


Однако если какая-то история, связанная с мигрантами, завирусится, её, конечно, придётся освещать. Но аккуратненько и без излишеств. Поговаривают, что рекомендацию спустили сверху самому главе СК А.Бастрыкину, а уж после об этом сообщили пресс-службам всех регионов.


Между тем, А.Бастрыкин ежегодно сообщает о количестве преступлений, совершённых в РФ "зарубежные специалисты". Кстати, согласно новым рекомендациям фраза "иностранный специалист" приравнивается к понятию "мигрант", и тоже не будет фигурировать в СМИ. А преступников придётся характеризовать по половой принадлежности: мужчина и женщина.


Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что инициатива не указывать национальность преступника ситуацию не изменит.


«Я понимаю, когда говорят, что у преступников нет национальности. Но у преступности она есть. В криминалистике есть понятия „этнический преступник“, „этническая преступная группировка“, „специфика этнической преступности“. Если убрать эти слова, ситуация будет как в том анекдоте, когда предмет есть, а слова нет. А рост национальной преступности в России — это факт», - поясняет Кабанов.

Более того, замалчивая проблему, как правило, добиваются обратного эффекта. Если даже официальные СМИ будут молчать, подробности резонансных преступлений все равно всплывут в пабликах и каналах соцсетей - как, впрочем, это происходит и сейчас.


К примеру, сегодня в Телеграм-каналах появилась информация о выявлении в Москве около 400 нелегальных мигрантов. Эти люди не имеют разрешения на работу в РФ и в ближайшее время будут депортированы.




Однако в официальных телеграм-каналах правоохранителей ссылок на этот рейд нет.


Между тем, депутат Диденко (глава комитета по региональной политике) готовит законопроект в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который разрешит СМИ указывать национальность преступника. Парламентарий считает, что замалчивать ситуацию бессмысленно. Она отражена в статистике. «Преступность среди мигрантов продолжает расти не первый год. В 2022 году Следственный комитет РФ возбудил 4231 уголовное дело против иностранцев, что почти в три раза больше чем в 2021 году. Статистика МВД тоже неутешительная: в 2022 году иностранцами совершено 40,2 тыс. преступлений — плюс 10,3% по сравнению с прошлым годом», - сообщает Диденко.


Кстати, он предлагает оставить возможность запрета публикации сведений о национальности преступника, если такое решение будет принято судом или материалы дела будут засекречены. Однако пройдёт ли этот законопроект или на фоне последних настроений будет положен "под сукно" покажет время.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   СК РФ   мигранты   нелегалы   рейд   рекомендации   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Андрей Полчаса назад
а также неплохо проводить облавы по заводам, складам и не после преступления, а в порядке профилактики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Lexx 9 минут назад
Что бы "не нагнетать", не х#й их сюда пускать. А тех кто их берёт на работу, обкладывать прогрессивными налогами, а не теми "как у всех".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
The Dude 12 минут назад
Нагнетание обстановки, это политика ведущаяся на протяжении всех этих лет "успешного менеджмента по управлению государством", это разрешения на работу мигрантам которые знают по-русски только "та, нэт, пасипа, извините".
Это замалчивания уровня преступности среди них, это деньги диаспор (ОПГ), которыми они выкупают своих соплеменников у честных и неподкупных судей.
Это позволение строить дома людям без какого-то специального образования. Это никак не способствовать хоть какой-то интеграции мигрантов в цивилизованное общество.
Вот это нагнетание. А всё остальное, это ожидаемая реакция местного населения на такие проявления геноцида.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 22 минуты назад
"А преступников придётся характеризовать по половой принадлежности: мужчина и женщина."


Ржу в голос. Уже представляю сообщения типа : "Мужчина Наджибулло Насреддинов разыскивается за совершение особо тяжких преступлений" Согласитесь - это совершенно изменит картину криминальной хроники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев Полчаса назад
А при чём здесь "нагнетание обстановки"? Если гастарбайтер ЧЕСТНО приехал и у него ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ, то никакого "нагнетания" и не будет. А вот если это "левак", то почему бы его не "прославить" в СМИ с последующей депортацией ЗА ЕГО СЧЁТ и запретом на въезд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137472



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
На аукцион выставили компьютер Apple-1
На аукцион выставили компьютер Apple-1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересно#позитив#США#подборка#Прошлое#новости#фильм
#люди#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#забавно#история#СССР#сарказм#Спасение
#животные#автомобили#Юмор#аварии#дети#Автовсячина#кино#задержание#интересное#полиция
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться