Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут

Москва и Санкт-Петербург - Мекка для всех, кто ищет работу. Сюда приезжают в поисках лучшей доли и россияне, и выходцы из Средней Азии. Среди последних есть и нелегалы, не имеющие разрешения на работу и на пребывание в РФ. Выявить таких нарушителей позволяют рейды полиции. Если раньше эти мероприятия освещались СМИ, теперь, поговаривают, эту информацию выдавать в эфир не будут. Чтобы не нагнетать обстановку.
За прошедший месяц в столичном регионе и Санкт-Петербурге прошло много рейдов по выявлени. нелегалов.Информация о них подавалась, в том числе, и официальными СМИ. Ниже - пример рядового сообщения на эту тему.
А так, к примеру, выглядело сообщение о задержании уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании женщины.
И в первом, и во втором постах упоминается происхождение задержанных.
Однако теперь СК РФ сменит информационную политику. В прессе появилось сообщение, что пресс-службе ведомства настоятельно рекомендовали "не накалять антимигрантские настроения" и постараться не упоминать о рейдах, а, говоря о преступниках, не акцентировать внимание на их национальности.
Однако если какая-то история, связанная с мигрантами, завирусится, её, конечно, придётся освещать. Но аккуратненько и без излишеств. Поговаривают, что рекомендацию спустили сверху самому главе СК А.Бастрыкину, а уж после об этом сообщили пресс-службам всех регионов.
Между тем, А.Бастрыкин ежегодно сообщает о количестве преступлений, совершённых в РФ "зарубежные специалисты". Кстати, согласно новым рекомендациям фраза "иностранный специалист" приравнивается к понятию "мигрант", и тоже не будет фигурировать в СМИ. А преступников придётся характеризовать по половой принадлежности: мужчина и женщина.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что инициатива не указывать национальность преступника ситуацию не изменит.
«Я понимаю, когда говорят, что у преступников нет национальности. Но у преступности она есть. В криминалистике есть понятия „этнический преступник“, „этническая преступная группировка“, „специфика этнической преступности“. Если убрать эти слова, ситуация будет как в том анекдоте, когда предмет есть, а слова нет. А рост национальной преступности в России — это факт», - поясняет Кабанов.
Более того, замалчивая проблему, как правило, добиваются обратного эффекта. Если даже официальные СМИ будут молчать, подробности резонансных преступлений все равно всплывут в пабликах и каналах соцсетей - как, впрочем, это происходит и сейчас.
К примеру, сегодня в Телеграм-каналах появилась информация о выявлении в Москве около 400 нелегальных мигрантов. Эти люди не имеют разрешения на работу в РФ и в ближайшее время будут депортированы.
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Однако в официальных телеграм-каналах правоохранителей ссылок на этот рейд нет.
Между тем, депутат Диденко (глава комитета по региональной политике) готовит законопроект в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который разрешит СМИ указывать национальность преступника. Парламентарий считает, что замалчивать ситуацию бессмысленно. Она отражена в статистике. «Преступность среди мигрантов продолжает расти не первый год. В 2022 году Следственный комитет РФ возбудил 4231 уголовное дело против иностранцев, что почти в три раза больше чем в 2021 году. Статистика МВД тоже неутешительная: в 2022 году иностранцами совершено 40,2 тыс. преступлений — плюс 10,3% по сравнению с прошлым годом», - сообщает Диденко.
Кстати, он предлагает оставить возможность запрета публикации сведений о национальности преступника, если такое решение будет принято судом или материалы дела будут засекречены. Однако пройдёт ли этот законопроект или на фоне последних настроений будет положен "под сукно" покажет время.
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Это замалчивания уровня преступности среди них, это деньги диаспор (ОПГ), которыми они выкупают своих соплеменников у честных и неподкупных судей.
Это позволение строить дома людям без какого-то специального образования. Это никак не способствовать хоть какой-то интеграции мигрантов в цивилизованное общество.
Вот это нагнетание. А всё остальное, это ожидаемая реакция местного населения на такие проявления геноцида.
Ржу в голос. Уже представляю сообщения типа : "Мужчина Наджибулло Насреддинов разыскивается за совершение особо тяжких преступлений" Согласитесь - это совершенно изменит картину криминальной хроники.