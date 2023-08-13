В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов

Весной прошлого года доллар резко вырос в цене - кое-кто покупал его и по 140 рублей. Затем он упал - менее 60 рублей за доллар. И всё это в пределах нескольких месяцев. Потом неразбериху устранили и курс доллара устоялся - но начал постепенно расти. Сейчас он в районе 100 рублей.

Возможно, это повлияет на рынок рабочей силы. Например, в Национальном объединении строителей России полагают: