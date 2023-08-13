В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов

В первую очередь, в строительной отрасли.
Динамика стоимости рубля/доллара выглядит так:
Весной прошлого года доллар резко вырос в цене - кое-кто покупал его и по 140 рублей. Затем он упал - менее 60 рублей за доллар. И всё это в пределах нескольких месяцев. Потом неразбериху устранили и курс доллара устоялся - но начал постепенно расти. Сейчас он в районе 100 рублей.
Возможно, это повлияет на рынок рабочей силы. Например, в Национальном объединении строителей России полагают:
Сейчас строительная отрасль не ощущает нехватку рабочей силы, но через два-три месяца это произойдёт. Чтобы не допустить дефицита кадров мигрантам придется увеличивать зарплату, иначе они уедут в другие страны.
Но это лишь прогнозы. Как курс национальной валюты на самом деле повлияет на рынок рабочей силы - не ясно. Это же можно сказать и о «дефиците кадров» и «увеличении зарплаты».
По разным оценкам, в России находятся миллионы мигрантов. В первую очередь - из стран СНГ. Например, 3 миллиона таджиков - при населении Таджикистана в 10 миллионов человек. Ранее сообщили, что власти республики направили в Россию специальную комиссию, она должна проверить условия жизни гостей страны:
По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них.
Эту работу взял под свой контроль президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ни в одной из республик СНГ какой-то вероятный «дефицит рабочей силы» пока не прокомментировали.
Источник:
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Это никому не нужные бумажки, практически нигде их за границей не берут.
А если уменьшится число гастарбайтеров, так только лучше будет.
ДА 3/4 НАШЕЙ СТРАНЫ ЭТОГО ЖДУТ-НЕДОЖДУТСЯ!!!
"...По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них..."
ЭТО, ТИПА, ОНИ ЕЩЁ ЧЕМ ТО НЕДОВОЛЬНЫ?!!