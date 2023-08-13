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В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов

В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов

Автор:
13 августа 2023 19:09
Сообщество : Жить в России
Метки: дефицит   мигранты   приезжие   рабочие   строители   таджикистан   
1113
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В первую очередь, в строительной отрасли.

Динамика стоимости рубля/доллара выглядит так:

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Весной прошлого года доллар резко вырос в цене - кое-кто покупал его и по 140 рублей. Затем он упал - менее 60 рублей за доллар. И всё это в пределах нескольких месяцев. Потом неразбериху устранили и курс доллара устоялся - но начал постепенно расти. Сейчас он в районе 100 рублей.

Возможно, это повлияет на рынок рабочей силы. Например, в Национальном объединении строителей России полагают:

Сейчас строительная отрасль не ощущает нехватку рабочей силы, но через два-три месяца это произойдёт. Чтобы не допустить дефицита кадров мигрантам придется увеличивать зарплату, иначе они уедут в другие страны.

Но это лишь прогнозы. Как курс национальной валюты на самом деле повлияет на рынок рабочей силы - не ясно. Это же можно сказать и о «дефиците кадров» и «увеличении зарплаты».

По разным оценкам, в России находятся миллионы мигрантов. В первую очередь - из стран СНГ. Например, 3 миллиона таджиков - при населении Таджикистана в 10 миллионов человек. Ранее сообщили, что власти республики направили в Россию специальную комиссию, она должна проверить условия жизни гостей страны:

По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них.

Эту работу взял под свой контроль президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ни в одной из республик СНГ какой-то вероятный «дефицит рабочей силы» пока не прокомментировали.

Источник:

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Метки: дефицит   мигранты   приезжие   рабочие   строители   таджикистан   
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20  комментариев
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14k
Ничоси Час назад
А можно мигрантам поставить песню "Дорожная" от С.Шнурова?
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27k
Лис Минуту назад
Дожили - таджикистанские макаки Россию инспектировать пожелали. Мда... Всех понаехавших миггеров, в т.ч. купивших гражданство, вместе с народившимся приплодом - на родину, в пампасы. Чинуш, торгующих гражданством - на разминирование и восстановление, ручками.
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57k
Олег 4 минуты назад
дорожная! Всем Джамшутам! И пока не закроется последняя вакансия на стройках, в общепите, курьерских доставках , такси и транспорте не пускать ни одного мигранта!!!! Только туризм с обратным билетом и деньгами на три месяца на жизнь и еду
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11k
DumDum 12 минут назад
Хоть что-то...
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160
marine2593 14 минут назад
Смешно рубль называть валютой.
Это никому не нужные бумажки, практически нигде их за границей не берут.
А если уменьшится число гастарбайтеров, так только лучше будет.
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9k
SuperTroll 16 минут назад
Лять если вся черножопия свалит домой хоть по 1000 рублей за доллар давайте
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4k
Alex Полчаса назад
Пиз**те к себе домой!
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15k
banzai7 Полчаса назад
Интересно, а россиянам поднимать зарплату кто-нибудь собирается?
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22k
babuby Полчаса назад
Исключено!
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63k
Александр Ломовицкий 37 минут назад
пусть валят нахер
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23k
ЦСКА 38 минут назад
Автор, а ты в курсе что в Таиланде, во время пандемии, когда резко сократился поток туристов кормящих местных обезьян, приматы не ушли в леса, а начали шерстить дома местных жителей....
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5k
A 42 минуты назад
Второй раз уже это обещают, а их только больше становится
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5k
4ijik 43 минуты назад
Не сократится, у них станет ещё хуже. Всё их "благополучие" зиждется на Российских деньгах. Увы.
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222
Жан Батист Эммануэль Зорг 50 минут назад
так может для этого курс и "растут"?
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15k
Александр 52 минуты назад
"...Чтобы не допустить дефицита кадров мигрантам придется увеличивать зарплату, иначе они уедут в другие страны..."
ДА 3/4 НАШЕЙ СТРАНЫ ЭТОГО ЖДУТ-НЕДОЖДУТСЯ!!!


"...По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них..."
ЭТО, ТИПА, ОНИ ЕЩЁ ЧЕМ ТО НЕДОВОЛЬНЫ?!!
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7k
Echo 53 минуты назад
А можно не увеличить им зряплату, а уменьшить, ну что б с голоду не сдохли
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288
mik6059 58 минут назад
Никуда они не уедут. Им действительно поднимут зарплаты, чтоб тут остались. И это будущий потенциальный электорат ЗА власть. А вы - дорогие россияне - отнеситесь к этому с пониманием. Можете потерпеть ещё.
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August

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